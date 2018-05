Un mistero durato troppo tempo

Tutti gli indizi portavano al ragazzo, ma poi, dopo ore e ore di interrogatorio e contro schiaccianti prove, è avvenuta la confessione. E’ stato il cognato, di Pascal, ex marito di sua sorella, Hubert C: “li ho uccisi tutti per l’eredità”. Gli agenti sono riusciti ad individuare il DNA dell’uomo all’interno della casa e nell’auto rinvenuta di Sebastien.

Sebastien? Ancora non è stato trovato il suo cellulare ed è lui l’ultimo che è entrato su alcuni noti social network, il suo profilo parlava di un uomo psicologicamente fragile e già condannato per molestie.

Chi sono i Troadec? La famiglia era composta da Pascal, il papà e Brigitte, la madre, c’erano poi due ragazzi: Sebastien di 21 anni e Charlotte di 18. Le indagine sono partite subito, il 24 febbraio, giorno della telefonata di Brigitte, una squadra di polizia è andata a casa della famiglia, hanno trovato le persiane chiuse e la casa vuota. La cosa era piuttosto inquietante: sui letti non c’erano le coperte, nei bagni mancavano spazzolini da denti e altri oggetti di uso quotidiano, il frigorifero era vuoto e le stoviglie erano nel lavandino… gli agenti notarono moltissime macchie di sangue, sul pavimento, sulle scale e sulla cornetta del telefono. Tutto ha fatto pensare che in quella casa, fosse avvenuto qualcosa di veramente orribile!