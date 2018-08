Un solo test per scoprire se si è pluriallergici. Buongiorno, ho visto in tv che è disponibile un esame del sangue grazie a cui è possibile scoprire se si è allergici a quasi 300 sostanze, di cui però non ricordo il nome. Siccome il pediatra di mio figlio ha detto che potrebbe soffrire di allergie crociate, mi sembrerebbe un’ottima soluzione per lui. E un test affidabile?

Probabilmente si tratta del test Faber o del test Isac. Sono test che rivelano IgE specifiche su siero per molte sostanze in un unica fase diagnostica. In genere, questi test vengono riservati ai pazienti con polisensibilità per minimizzare i costi diagnostici sia per il paziente, sia per il Servizio Sanitario Nazionale. La diagnostica allergologica va sempre mirata e indirizzata dallo specialista mediante l’anamnesi, l’esame clinico e la diagnostica in vivo (i prick test).

Quando questi non siano sufficienti, si ricorre ai test sierologici. La nuova frontiera dell’allergologia è la diagnostica molecolare, ossia la verifica della presenza di IgE specifiche per componenti dei vari allergeni.

Alcuni allergeni contengono molecole simili o analoghe (questo determina la cross reattività) ed è possibile che a un esame cutanea il paziente risulti pluriallergico, quando in effetti è sensibile a una sola molecola presente nei vari preparati.

Il test molecolare è particolarmente indicato nelle allergie alimentari e da inalanti quando sia in programma l’immunoterapia specifica. La diagnostica molecolare o per componenti può anche essere effettuata senza ricorrere al Faber o all’Isac. Sarà lo specialista a scegliere le singole molecole da testare, a seconda della positività e della storia clinica del paziente.