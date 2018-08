Una cagnolina viva, malnutrita, in punto di morte. Ma l’orrore per i turisti non è finito. Ecco cosa c’era accanto al cane

Una terribile scoperta è stata fatta a Marsala, in provincia di Trapani: alcuni turisti hanno infatti scoperto una fossa comune di cani nei pressi di una delle aree turistiche più visitate della zona, quella di Isola Lunga.

Il gruppo avrebbe trovato un mucchio di ossa poco dopo una passeggiata nell’isola più grande della riserva naturale dello Stagnone. Tra i resti degli animali però i turisti hanno trovato, sul fondo di un pozzo inutilizzato non lontano dalla fossa, una cagnolina ancora viva, ma estremamente malnutrita, disidratata e coperta di parassiti, quasi in punto di morte. Immediati i soccorsi per la cagnetta, che fortunatamente sarebbe stata condotta in salvo e sottoposta alle più amorevoli cure.

Non vi sono ancora indagati sulla vicenda. Non si sa chi abbia compiuto tali atti disumani nei confronti di quei poveri animali, ma si immagina che quella orribile fossa comune sia stato a lungo il luogo prediletto da alcune persone, forse cacciatori, per abbandonare i cani più anziani e ormai “inadatti” al lavoro.