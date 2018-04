Una donna è stata colta in flagrante mentre abbandonava i suoi quattro cani per strada.La scorsa settimana è stato ripreso un triste momento in cui due individui sono stati sorpresi ad abbandonare i loro cani per le strade di San Antonio (USA).

Venerdì scorso, una residente ha affrontato questa donna mentre abbandonava i suoi quattro cani. Ha messo la donna di fronte alle sue responsabilità e ha ripreso l’accaduto.

Le ha detto anche che poteva lasciare i cani in un rifugio per animali, il che non le sarebbe costato nulla. Tuttavia, la donna non voleva saperne e ha continuato a far scendere i suoi cani dall’auto.

La multa per l’abbandono di un cane è di $500 (poco più di 400 euro) in questa città americana.

La cittadina che ha filmato l’episodio ha raccontato a ViralHog:

“Mi stavo preparando per andare a lavorare quando ho visto una macchina fermarsi in un vicolo cieco e hanno iniziato a far scendere i cani. Mi sono messa in fretta le scarpe e sono corsa giù per la strada e ho iniziato a riprendere.

Loading...

Sono stanca delle persone che fanno queste cose di continuo. Ho ripreso questa scena per informare e consigliare loro di fare la cosa giusta.

La donna nel video ha chiesto l’indirizzo per il ricovero per animali, ma ha poi continuato la sua attività riprovevole secondo le istruzioni del conducente, che poi ha fatto marcia indietro e lei dal sedile posteriore ha alzato il dito medio verso di me”.

Il rifugio per animali del comune ha indicato sulla sua pagina di Facebook di aver identificato uno dei sospetti e di essere riusciti a catturare tre dei quattro cani. Attualmente stanno cercando nuovi proprietari per queste povere creature.

È incomprensibile e fastidioso che le persone possano fare una cosa del genere! Anche quando la donna ha saputo che poteva portare i cani gratuitamente in un rifugio, ha comunque deciso di abbandonarli. Speriamo che queste persone riceveranno una punizione appropriata!