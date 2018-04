Una lama al posto dell’avambraccio, ritrovato Capitan Uncino longobardo

Sono stati scoperti i resti del “Capitan Uncino” longobardo: un guerriero di età compresa tra i 40 e 50 anni, con una lama come protesi al posto dell’avambraccio destro, amputato di netto probabilmente a seguito di una caduta o una ferita in combattimento. E’ stato ritrovato nella necropoli di Povegliano Veronese in Veneto, datata VI-VIII secolo d.C, dai ricercatori della Sapienza di Roma e dell’Università Cattolica di Milano, che ne hanno ricostruito anche il volto.

Lo scheletro è stato trovato con il coltello disposto orizzontalmente sul bacino, che invece “di norma viene sepolto a fianco del cadavere”, spiega l’archeologa Ileana Micarelli, prima autrice dello studio. “Il braccio destro era piegato a 90 gradi, con radio e ulna tagliati di netto”, segno che “l’amputazione è avvenuta con un colpo unico e senza anestesia”. Al posto della mano, “c’erano una fibbia metallica e tracce di materiale organico, pelle o legno”, probabili residui di un sistema per il fissaggio della protesi.

Il suo utilizzo è evidenziato da vari indizi: le ossa della scapola, ad esempio, hanno un orientamento innaturale, probabilmente dovuto al fatto che l’uomo non poteva afferrare gli oggetti, ma era costretto a infilzarli o spingerli. L’incisivo destro, inoltre, è molto usurato e conserva residui di cuoio, lasciando presupporre che il guerriero usasse i denti per legare la protesi. Il fatto che ulna e radio si siano perfettamente saldati senza traccia di infezione, dimostra che l’uomo è stato curato con premura, probabilmente con balsami antisettici e antiemorragici a base di erbe. “Sopravvivere alla perdita di un avambraccio in un’epoca in cui gli antibiotici non sono disponibili – sottolinea Micarelli – mostra un forte senso di attenzione e cure costanti da parte della comunità: privilegi che si avvicinano all’idea di welfare moderno”.

Erano una popolazione di origine germanica proveniente dalle steppe dell’Europa nord orientale che nel VI sec. iniziò a spostarsi verso occidente sotto la guida del loro re Alboino. Il loro nome significa “uomini dalle lunghe lance” o secondo altri, “uomini dalle lunghe barbe”. Dalla Pannonia (attuale Ungheria) arrivarono in Italia nella regione del Friuli nel 569 e iniziarono ad occupare gran parte dell’Italia settentrionale, seminando il panico tra le popolazioni del Veneto, alcune delle quali trovarono un rifugio sicuro tra le isole della laguna, dove fondarono Venezia. Successivamente conquistarono Milano e Pavia, quest’ultima, dopo tre anni di assedio, divenne la loro capitale (572). Quindi si diressero verso il centro e il sud nella penisola italiana, sottraendo territori ai Bizantini e creando i Ducati di Spoleto e di Benevento.

La penisola risultava pertanto divisa in due: una parte occupata dai Bizantini e dall’Impero romano d’Oriente, la cosiddetta Romània, e una parte conquistata dai Longobardi, la Longobardìa,

I Longobardi erano un popolo organizzato in tribù, ciascuna delle quali veniva comandata da un capo detto duca: ben presto, infatti, il territorio italico fu suddiviso in ducati indipendenti. Tra i duchi veniva eletto il re, la cui autorità era comunque mal tollerata, in quanto essi ambivano ad esercitare un potere autonomo. I Longobardi vivevano in villaggi non fortificati e temporanei; inizialmente le loro attività economiche furono l’allevamento, l’agricoltura, praticata in modo rudimentale, e la razzia; nei secoli successivi l’economia migliorò progressivamente e i Longobardi si dedicarono a forme più organizzate di agricoltura, all’artigianato e al commercio. I Longobardi seguivano l’arianesimo, ma tra il VI e il VII secolo si convertirono al Cattolicesimo grazie alla regina Teodolinda, la quale riuscì a convincere i due consorti, Autari e Agilulfo, che la conversione e, dunque, l’avvicinamento alla Chiesa cattolica avrebbe portato loro grandi vantaggi. Si trattava, infatti, non soltanto di convertire ma anche di civilizzare il popolo longobardo; ecco perché Teodolinda a partire dal 600 iniziò una corrispondenza con papa Gregorio I Magno, il quale aiutò la regina in questa sua azione.

ULTIMO PERIODO DEL REGNO DEI LONGOBARDI Alla morte di Alboino ci fu un periodo di anarchia fino a quando, nel 584, divenne re Autari, il quale tenne sotto controllo l’insubordinazione dei duchi che cercavano di rendersi sempre più indipendenti dal potere del monarca. Inoltre egli avviò una politica di convivenza pacifica tra i Romani e i Longobardi, affidando al suo popolo il controllo militare dei territori e lasciando ai Romani il compito di amministrarli. Sotto il dominio del re Rotari nel 643 fu emanato un codice scritto di leggi longobarde, redatto in lingua latina, composto di 338 articoli e suddiviso in capitoli, il cosiddetto Editto di Rotari. Esso sancì la fine della faida , sostituita dal guidrigildo2 versato da parte del colpevole a beneficio della parte offesa e della sua famiglia. All’inizio esso fu applicato solo ai Longobardi ma successivamente, con il graduale fondersi delle due etnie, l’editto divenne valido per tutti. Nel corso del sec. VIII il regno longobardo raggiunse il massimo splendore sotto re Liutprando (712-744): si registrò una ripresa economica perché i campi venivano coltivati in modo più regolare e ciò agevolava l’attività commerciale; riapparve la moneta sui mercati invece dell’antico baratto. Egli volle continuare la conquista della penisola e per questo combatté contro i Bizantini, a cui sottrasse molti territori. Giunto nei pressi di Roma nel 728, fu convinto da papa

Gregorio II a ritirare le sue truppe e in quell’occasione donò alla Chiesa la città di Sutri, che il re aveva sottratto ai Bizantini. Questo gesto è di fondamentale importanza storica poiché rappresenta il primo atto per la creazione dello Stato della Chiesa e del potere temporale del Papa. Liutprando fu un sovrano molto religioso: accordò privilegi alle istituzioni religiose e sancì l’inviolabilità del diritto ecclesiastico; in questo, inoltre, periodo si moltiplicarono i monasteri. Dopo Liutprando regnò per breve tempo Astolfo (749-756), il quale aveva minacciato di occupare il Ducato di Roma; per questo motivo il papa si rivolse ai Franchi per chiedere protezione. Alla morte di Astolfo salì al trono il re Desiderio, il quale tentò di sottrarre alla Chiesa l’appoggio dei Franchi, dando in sposa al re Carlo Magno la figlia Desideria (Ermengarda). Desiderio, sicuro che i Franchi non sarebbero intervenuti, riprese a minacciare i territori del papa. Carlo Magno, ripudiata la moglie Desideria e sconfitti i Sassoni, scese in Italia e mosse guerra contro i Longobardi, che furono duramente sconfitti alle Chiuse di Susa (773). Desiderio si ritirò a Pavia ma venne fatto prigioniero, mentre il figlio Adelchi si recò a Verona e poi fuggì a Costantinopoli. La caduta di Pavia e la sconfitta di Desiderio segnarono la caduta del regno longobardo in Italia.