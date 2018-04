Una mamma nasconde un microfono nello zaino del figlio autistico e fa una scoperta terribile Ecco una storia che non vorremmo mai leggere, ma che purtroppo continua a ripetersi. Camden, 12, frequenta una scuola speciale nella Louisiana, USA, perché è autistico. Quando ha iniziato a fare la pipì a letto, la madre ha capito che qualcosa non andava.

Milissa, la madre, ha nascosto un registratore nello zaino del figlio e ciò che ha ripreso l’ha sconvolta profondamente. Si è accorta che un insegnante e un assistente lo intimidivano ogni volta che andava a scuola.

“Volevo solo piangere, urlare e fare ciò che potevo perché era una situazione terribile. E dire che ho mandato mio figlio a scuola ogni giorno, senza sapere ciò che stava accadendo” ha raccontato a WBRZ.

Loading...

Nella registrazione, uno degli insegnanti dice al ragazzino: “devi solo scrivere una parola. Cosa c’è di così difficile?” Poi, dopo la risposta di Camden, aggiunge: “Camden, perché non hai scritto nulla? Ecco perché non puoi stare con gli altri. Dillo a tua madre.”

Un altro insegnante aggiunge: “se andasse alla Live Oak Middle (una scuola), non resisterebbe un minuto.” Quando Milissa ha postato la registrazione su Facebook, i due insegnanti coinvolti nell’accaduto sono stati licenziati.

Linda Stone, responsabile della Hope Academy, ha dichiarato: “è molto triste, ci scusiamo con la famiglia per quanto è successo.” Crediamo che gli insegnanti di quella scuola non faranno più una cosa simile, per fortuna! Un in bocca al lupo a Camden!