Undicenne gioca nel campo ma scivola, la motozappa gli trancia un piede: è grave

Terribile incidente nelle scorse ore in un campo agricolo di Val Liona, piccolo comune del Basso Vicentino. Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito col piede sotto una motozappa in funzione che gli ha reciso in parte l’arto. L’episodio nel pomeriggio di giovedì, quando erano passate da poco le 16. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando nel campo vicino casa nell’area di via Ca’ Vecchia, in località Grancona, quando sarebbe improvvisamente scivolato cadendo proprio davanti al mezzo agricolo in movimento che gli ha parzialmente tranciato un piede. Tra le urla strazianti del piccolo, son partiti immediatamente i primi soccorsi prestati dagli stessi familiari che erano sul posto e da altri residenti, della zona che hanno provveduto anche a lanciare l’allarme al Suem 118.

Sul posto quindi è accorsa un’ambulanza dell’ospedale di Lonigo i cui sanitari, accertate la gravità delle ferite, hanno deciso di richieder anche l’intervento dell’elisoccorso che poi è decollato dall’ospedale di Verona. Il piccolo quindi è stato sedato e stabilizzato sul posto per poi essere trasportato con lo stesso velivolo nell’ospedale scaligero. L’11enne è stato ricoverato subito nel reparto di rianimazione e i medici hanno avviato tutti gli esami per sottoporlo ad un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di salvargli l’arto. Sul caso indagano i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali colpe

