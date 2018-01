Unicoop Firenze acquisisce nuovi punti vendita

L’operazione, con Coop Centro Italia, del valore di 85 milioni di euro per la nuda proprietà dei punti vendita, e che sarà sottoposta al parere dell’Autorità garante per la concorrenza, è per la cooperativa guidata da Daniela Mori “tesa a consolidare la presenza della cooperativa in Toscana”, con l’acquisizione di nuovi nuovi punti vendita “che insistono su un territorio su cui la cooperativa è già presente da anni”.

Le nude proprietà dei negozi locati a Siena ed Arezzo saranno nelle mani di Unicoop nel giro di qualche anno.

Tra i tre e i quattro anni i tempi stimati per il passaggio che, spiega sempre la nota, servirà a consolidare la presenza della cooperativa in Toscana. Coop Centro Italia ha chiuso l’esercizio 2017 con 594 milioni di vendite, in crescita rispetto al 2016 e al budget (rispettivamente +2,5 milioni a rete omogenea e +9,5 milioni a rete totale), con un utile di gestione caratteristica stimato in 10,5 milioni, pari al 2% del fatturato netto. L’obiettivo di entrambe le parti dell’accordo, in prospettiva, “è quello di sviluppare nuove sinergie fra le due cooperative, sinergie che hanno come obiettivo il miglioramento dell’efficienza delle rispettive strutture organizzative”. Nel frattempo, in attesa del completamento dell’operazione, Coop Centro Italia continuerà a gestire i punti vendita interessati.