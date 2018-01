United Airlines shock: passeggero sporca due bagni con feci, costretto atterraggio d’emergenza

“Emergenza toilette“: un velivolo con 245 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in Alaska perché un passeggero ha spalmato feci dappertutto in due bagni dell’aereo in volo da Chicago a Hong Kong. La United Airlines ha confermato di avere effettuato un atterraggio ad Anchorage perché due toilette erano state devastate senza apparenti motivazioni: “Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato due bagni con i suoi escrementi” ha spiegato il portavoce dell’aeroporto di Anchorage.

Il passeggero 22enne, residente negli Stati Uniti, è stato portato all’ospedale locale per una verifica delle sue condizioni mentali. L’uomo non ha minacciato nessuno e non ha assunto comportamenti violenti.

Se si viaggia in aereo è meglio evitare: · paesi dove l’igiene non è sempre perfetta · paesi dove c’e’ l’obbligo delle vaccinazioni · paesi dove le prestazioni mediche non hanno standard particolarmente elevati Informazioni utili per le donne in gravidanza Il viaggio aereo non è consigliabile alle donne che abbiano partorito nei 7 giorni precedenti o che prevedano possano partorire nei 7 giorni successivi al volo. Le donne in stato di gravidanza che desiderino viaggiare dopo la 29ª settimana devono portare con sé un certificato firmato da un ginecologo o da un ostetrico, attestante:

· la conferma di una gravidanza singola o multipla. · l’assenza di complicazioni. · la data presunta del parto. · le buone condizioni di salute della donna. · il nullaosta al compimento del viaggio. Le gravide nelle ultime 4 settimane della gestazione devono predisporre un nullaosta al volo – modulo Medical Information Form (MEDIF) o certificato simile – e consegnarlo al check-in. Tale nullaosta prevede la compilazione completa del MEDIF debitamente firmato sia dalla donna in dolce attesa che dal suo ginecologo di fiducia. Il limite prestabilito non è lo stesso per tutte le compagnie, prima dell’acquisto del biglietto è consigliabile controllare le regolare della compagnia scelta. Il MEDIF non deve essere anteriore a 7 giorni dal volo e può essere richiesto anche alla Compagnia e all’agenzia di viaggi. Il nullaosta sanitario ( Medical Information Form ) al volo è obbligatorio se la gravida: · è nelle ultime 4 settimane dal parto · ha una gestazione con complicazioni mediche · è previsto un parto gemellare

Pressurizzazione La variazione di altitudine in volo incide, sebbene in minima parte, sulla pressione esercitata dall’ossigeno presente nell’aria che circola in cabina; tale pressione infatti diminuisce col crescere dell’altitudine stessa. La pressurizzazione della cabina garantisce tuttavia la sicurezza del passeggero a qualsiasi quota di volo. Per superare gli eventuali piccoli disagi derivanti dalla variazione di altitudine soprattutto in fase di decollo e atterraggio, ti consigliamo di effettuare sbadigli profondi, bere acqua, masticare una gomma americana o gustare una caramella.

Informazioni sulla Sindrome DVT ( deep venous thrombosis ) Volare durante la dolce attesa può facilitare una trombosi venosa profonda. Il sangue tende ad aumentare la propria coagulabilità e se si formano dei trombi ( coauguli di sangue), uno di questi potrebbe provocare una embolia polmonare mortalmente pericolosa andando ad intasare i vasi polmonari e non permettendo quindi una buona ossigenazione del sangue. Si ritiene che la trombosi venosa profonda sia in relazione anche con gli aborti spontanei e i feti nati morti. Scegli la poltrona che dà sul corridoio: ti sarà certamente più facile alzarti e passeggiare, un’operazione che è bene compiere almeno ogni 15 minuti. La formazione di trombi nelle vene degli arti inferiori è conosciuta come “trombosi venosa profonda”. Tale patologia può riguardare coloro che conducono una vita particolarmente sedentaria e che rimangono seduti nella stessa posizione per molto tempo. Tra i comportamenti da adottare a bordo si consiglia di: · bere acqua frequentemente durante il volo · limitare l’assunzione di alcolici prima e durante il volo, non assumere bevande contenenti caffeina ( coca-cola – caffè ecc. ) · indossare scarpe comode e soprattutto che non costringano il collo del piede · evitare il più possibile di accavallare le gambe mentre si è seduti a bordo · effettuare il più possibile gli esercizi di seguito riportati.

Le caratteristiche degli aerei moderni comportano rischi medici e ambientali importanti, anche se infrequenti. Per gli individui che vivono in prossimità di grandi aeroporti, l’alto grado di inquinamento acustico e dell’aria può aggravare un’ampia varietà di patologie e condizioni psicologiche. I mezzi utilizzati per far fronte agli incidenti aerei, siti nei pressi degli aeroporti, hanno lo scopo di provvedere alle cure iniziali dei traumi e delle ustioni più gravi tra i sopravvissuti a un disastro aereo.

I viaggi aerei possono provocare o aggravare alcune patologie. Sono pochissime le condizioni patologiche che controindicano in maniera assoluta il viaggio aereo, ad ogni modo, alcuni pazienti dovranno prendere le dovute precauzioni e pianificarlo attentamente. Durante un volo, in caso di malore può essere richiesto l’intervento medico, in tutti i voli di linea nazionali degli Stati Uniti è obbligatoria la presenza di un pronto soccorso e di farmaci di primo intervento.

Effetti fisiologici Cambiamenti della pressione barometrica: alcuni aerei di piccole dimensioni, che di solito volano a quote inferiori ai 3000 metri, non sono dotati di pressurizzazione, al contrario, nei moderni jet aerei, la pressione nelle cabine è equivalente a quella atmosferica compresa tra 1525-2440 metri, indipendentemente dall’altitudine raggiunta. A tali livelli pressori, l’aria libera nelle cavità corporee si espande di circa il 25% e ciò può aggravare alcune condizioni mediche. L’infiammazione delle alte vie respiratorie o le allergie possono comportare un’ostruzione delle trombe di Eustachio e degli orifizi dei seni paranasali, a cui possono conseguire una barotite media (infiammazione dell’orecchio ) o una barosinusite (infiammazione di uno o più seni paranasali). Quando si modifica la pressione dell’aria, si possono verificare dolori facciali di origine dentale. Queste condizioni possono essere prevenute o alleviate dall’esecuzione di sbadigli, deglutizioni a naso chiuso durante la discesa o con l’uso di spray nasali decongestionanti o di antistaminici prima o durante il volo. I bambini sono particolarmente sensibili alla barotite media e quindi bisogna dare loro liquidi o cibo durante la discesa aerea, per stimolare la deglutizione.

L’improvvisa perdita della pressurizzazione della cabina, che può avvenire accidentalmente, può essere causa di ulteriori problemi. Il viaggio aereo è controindicato nei pazienti affetti da pneumotorace (formazione ed accumulo di aria nella cavità pleurica, che determina il collasso del polmone) e in coloro che presentano intrappolamento viscerale di aria o gas, che espandendosi possono causare dolori o danni tissutali (p. es., pazienti che hanno subito di recente [< 10 giorni] interventi toracici o addominali, o pazienti sottoposti a iniezione intraoculare di gas). I pazienti con una colostomia (abboccamento chirurgico tra colon e parete addominale per permettere al contenuto fecale di fuoriuscire attraverso una via alternativa a quella naturale) devono indossare una sacca ampia e aspettarsi un frequente riempimento.

Diminuzione della tensione di O2: la pressione di una cabina aerea, equivalente alla pressione presente a 2640 m di altitudine, corrisponde a una PaO2 di circa 70 mm Hg, che è ben tollerata dai viaggiatori sani. In genere, chiunque possa percorrere circa 46 m o salire una rampa di scale senza presentare un aggravamento dei propri sintomi, può tollerare le normali condizioni di una cabina aerea, senza ulteriore somministrazione di O2. Tuttavia, possono insorgere problemi in pazienti con: malattie polmonari moderate o gravi (p. es., asma, enfisema (gli alveoli polmonari perdono la loro elasticità, si dilatano, si atrofizzano e riducono la loro capacità funzionale, cosicché il sangue tende a sovraccaricarsi di anidride carbonica), fibrosi cistica), insufficienza cardiaca, anemia, grave angina pectoris (dolore al torace provocato dall’insufficiente ossigenazione del muscolo cardiaco a causa di una transitoria diminuzione del flusso sanguigno attraverso le arterie coronariche), alcune malattie cardiache congenite. Questi pazienti, di solito, possono volare tranquillamente con appositi erogatori di O2 continuo, che devono essere forniti dalle linee aeree (è richiesto però un preavviso minimo di 72 h). I pazienti convalescenti da un IMA (infarto miocardico acuto) possono viaggiare quando le loro condizioni cliniche si siano stabilizzate, di solito entro 10-14 gg dall’evento acuto. Frequentemente, durante i voli lunghi può svilupparsi un lieve edema (gonfiore), conseguente alla stasi venosa, che non deve essere confuso con l’insufficienza cardiaca. Il fumo può aggravare una leggera ipossia e deve essere evitato prima del volo. L’ipossia e l’affaticamento possono aggravare gli effetti dell’alcol. Turbolenza: la turbolenza può provocare mal d’aria o traumi, quindi i passeggeri devono tenere allacciate le cinture di sicurezza per tutto il tempo.

Precauzioni

Una trombosi (coagulazione intravascoiare localizzata) delle vene profonde può svilupparsi in qualunque individuo che stia in posizione seduta per lungo tempo, particolarmente nelle donne in gravidanza e nei soggetti affetti da flebopatie (malattie delie vene), e rappresenta un rischio di embolia polmonare. Si raccomanda quindi di eseguire frequenti passeggiate all’interno della cabina ed esercizi isometrici, mentre si è seduti. La disidratazione, che può verificarsi per il basso livello di umidità nella cabina, può essere facilmente evitata assumendo adeguate quantità di liquidi ed eliminando gli alcolici. Coloro che portano lenti a contatto devono usare frequentemente un collirio, per evitare l’irritazione della cornea, provocata dalla scarsa umidità nella cabina. Le malattie contagiose possono rappresentare una minaccia per gli altri passeggeri dell’aereo. Le richieste di vaccinazione internazionale cambiano frequentemente; le informazioni necessarie possono essere ottenute dagli Uffici di Sanità Aerea e Marittima.

I viaggiatori dovrebbero portare con sé una scorta adeguata di farmaci essenziali, sufficienti ad assicurare loro la continuazione della terapia, in caso di perdita dei bagagli o di arrivo in ritardo a destinazione, di furto in albergo o di indisponibilità dei farmaci stessi sul luogo di destinazione. I pazienti che devono portare quantitativi insolitamente elevati di qualsiasi tipo di farmaco, devono avere una lettera di accompagnamento con verifica da parte di un medico, per evitare possibili complicanze alla dogana. La documentazione medica del paziente (compreso un ECG) sarebbe di valore inestimabile, se questi dovesse ammalarsi lontano da casa. I pazienti affetti da malattie inabilitanti (p. es., epilessia) o croniche devono indossare un braccialetto di identificazione medica. È prudente da un punto di vista precauzionale sottoporsi, poco prima di intraprendere il viaggio, a una visita odontoiatrica di controllo e fornirsi di un paio di occhiali di scorta e di pile di ricambio per apparecchi acustici.

I modelli più recenti di pacemaker sono efficacemente schermati dalle interferenze causate dai dispositivi di sicurezza. Le parti metalliche dei pacemaker, i mezzi di sintesi e le protesi ortopediche possono far scattare gli allarmi di sicurezza, quindi il paziente deve portare con sé la lettera di un medico per evitare difficoltà con i servizi di sicurezza.Una gravidanza senza complicanze fino alla 36a sett. non rappresenta una controindicazione ai viaggi aerei, al contrario, le gestanti con gravidanza ad alto rischio devono essere valutate individualmente. Un viaggio aereo durante il nono mese richiede l’approvazione scritta del medico, redatta non prima di 72 h dalla partenza e con l’indicazione della presunta data del parto. Le donne in gravidanza devono allacciare le cinture di sicurezza sotto l’addome, lungo i fianchi.Ai bambini < 7 gg di età non viene consentito il viaggio aereo. Per bambini con malattie croniche (p. es., disturbi cardiaci congeniti, disturbi polmonari cronici, anemia) vengono applicate le stesse precauzioni adottate nei confronti degli adulti.

Su richiesta, le linee aeree si attivano per accogliere pazienti portatori di handicap, compresi coloro che sono costretti su una sedia a rotelle o in barella. È necessario il servizio di ambulanza aerea quando i pazienti non possano essere trasportati sugli aerei di linea. Alcune linee aeree accettano pazienti che hanno bisogno di uno speciale equipaggiamento (p. es., liquidi EV, respiratori), purché siano accompagnati da personale competente e sia stato preso precedentemente un accordo. È possibile ottenere cibi speciali in volo, come alimenti a basso contenuto di sodio o di grassi e cibi per diabetici, purché si richiedano con congruo preavviso. Ulteriori informazioni riguardanti il viaggio possono essere ottenute dal servizio medico delle maggiori compagnie aeree oppure dal Regional Flight Surgeon della Federal Aviation Administration [in Italia rivolgersi agli Uffici Sanitari Marittimi e Aerei presso i porti e gli aeroporti o presso le AUSL di appartenenza]. Speciali accordi (p. es., per somministrazioni di O2, sedie a rotelle) possono essere presi tramite gli impiegati addetti alle prenotazioni, ma bisogna avvisare almeno con 72 h di anticipo.

VIAGGI ALL’ESTERO

Circa 1 persona su 30 che si rechi in viaggio all’estero necessita di trattamenti d’emergenza. Ammalarsi in un paese straniero può comportare notevoli difficoltà, anche perché molte assicurazioni non sono valide nei paesi stranieri; gli ospedali esteri richiedono un consistente deposito cauzionale in contanti, nonostante l’assicurazione. Presso le agenzie di viaggio e le maggiori compagnie fornitrici di carte di credito sono disponibili programmi assicurativi, alcuni dei quali prevedono il rimpatrio d’emergenza.

Viaggiare nei paesi in via di sviluppo può essere pericoloso. Le principali cause di morte o ferimento dei viaggiatori sono rappresentate dagli incidenti automobilistici, specialmente notturni, e dagli annegamenti; anche i disturbi gastrointestinali rappresentano un problema frequente, si devono quindi consumare soltanto liquidi bolliti, correttamente imbottigliati o addizionati di anidride carbonica: tali precauzioni riducono il rischio di infezioni veicolate dall’acqua. Non devono mai essere ingeriti cubetti di ghiaccio e acqua di rubinetto (p. es., porre attenzione quando si fa la doccia o si lavano i denti) e si dovranno consumare solo cibi cotti a 70°C; le infezioni possono essere veicolate da insalate, prodotti caseari e frutti di mare. Particolare importanza dovrà essere data alle procedure per una corretta prassi igienica nella preparazione e distribuzione del cibo e alla pulizia degli ambienti.

Carta dei Diritti del Passeggero

“Quali sono i miei diritti in caso di ritardo prolungato del volo? A chi devo inviare il reclamo in caso di negato imbarco, cancellazione? Ho smarrito il bagaglio, cosa devo fare?” La Carta dei Diritti del Passeggero, giunta alla sua sesta edizione, cercherà di dare una risposta a queste e molte altre domande, proponendosi ancora una volta quale pratico strumento di informazione e aggiornamento sui diritti principali e sulle forme di tutela previsti per i viaggiatori nel caso di disservizi nel trasporto aereo. Tra le novità più significative dell’attuale edizione trovano spazio, oltre alla nuova veste grafica, le recenti disposizioni emanate dall’Unione europea sui diritti delle persone diversamente abili o a mobilità ridotta, le regole in materia di controlli di sicurezza aeroportuale e di sorveglianza degli operatori esteri. È utile ricordare lo scopo puramente divulgativo della Carta che non intende così sostituirsi ai testi legislativi di settore.

PRENOTAZIONE DEL VOLO Dove si effettua: • nelle agenzie di viaggio • nelle agenzie e nelle filiali della compagnia aerea • telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l’agenzia di viaggio • via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree Al momento della prenotazione il passeggero1 ha diritto a ricevere informazioni circa: • la compagnia aerea che effettuerà il volo • l’orario del volo • il tipo di aeromobile • le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate • il codice di prenotazione (PNR – Passenger Name Record) • limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri • limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio Ogni compagnia aerea di norma informa i propri passeggeri sulle modalità e i tempi per l’effettuazione delle operazioni di accettazione (check-in). Il contratto di trasporto si perfeziona con l’acquisto del biglietto.

ACQUISTO DEL BIGLIETTO In questa fase, il passeggero ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con tutti i dettagli del volo. Il biglietto aereo, individuale o collettivo, costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto. Quest’ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita della compagnia aerea (compresi quelli on-line).

CONSIGLI UTILI • Presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per effettuare agevolmente le operazioni di imbarco. In ogni caso, è importante rispettare i tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o dall’agente di viaggio • Prima di procedere all’acquisto del biglietto verificare le condizioni restrittive collegate alla tariffa offerta. Normalmente a tariffe economicamente più appetibili corrisponde un livello più alto di restrizioni quali, ad esempio, la non modificabilità delle date e/o dei voli prenotati. Qualora l’acquisto venga effettuato via Internet, di norma viene richiesto di prendere visione di dette condizioni e di fornire prova della relativa accettazione mediante la selezione di apposita casella • Nel caso il passeggero abbia acquistato una tariffa promozionale con condizioni restrittive e poi decida di non effettuare il volo non ha diritto al rimborso dell’intero costo del biglietto ma solo delle voci relative ai diritti aeroportuali e alla addizionale comunale e ministeriale (vedi “Tariffe trasparenti” in copertina) • In caso di viaggio all’estero è importante controllare quali siano i documenti richiesti dalle Autorità del Paese di destinazione e quale validità temporale di scadenza degli stessi sia prescritta. Infatti, alcuni Paesi richiedono che il documento abbia una scadenza successiva di almeno tre o sei mesi rispetto alla data di arrivo. È importante, inoltre, accertarsi con anticipo se sia richiesto un visto di entrata e le relative modalità di rilascio, oppure sia necessario effettuare vaccinazioni o profilassi. È sempre raccomandabile, per i passeggeri italiani che si recano temporaneamente all’estero, la registrazione sul sito del Ministero degli Affari Esteri https://www.dovesiamonelmondo.it. Grazie alla registrazione, l’Unità di Crisi potrà pianificare gli interventi di assistenza qualora sopraggiunga una grave situazione di emergenza

FORME DI TUTELA ASSICURATE DALLA COMPAGNIA AEREA Una compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un PMR, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. La compagnia aerea con cui si è prenotato il volo e richiesta l’assistenza (vettore aereo contrattuale), dovrà trasmettere appena possibile le informazioni alla compagnia che effettuerà il trasporto (vettore aereo operativo). Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo: • per motivi di sicurezza • se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del PMR Tale limitazione viene applicata al fine di dare massima priorità alla sicurezza dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e in generale di tutti i passeggeri, specialmente in caso di abbandono dell’aeromobile per emergenze. In caso di rifiuto, la compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico deve: • informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, dietro richiesta, fornirle per iscritto entro cinque giorni lavorativi • proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto La compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico deve mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni. Infine, la compagnia aerea deve fare ogni ragionevole sforzo, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, per assegnare i posti richiesti dal PMR e dal suo eventuale accompagnatore.

FORME DI TUTELA ASSICURATE DAL GESTORE AEROPORTUALE Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai PMR le forme di assistenza che consentono di: • comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando punti designati all’interno e all’esterno del terminal • spostarsi da un punto designato al banco di accettazione (check-in) • adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli • procedere dal banco dell’accettazione (check-in) all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza • imbarcarsi sull’aeromobile e sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria • procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere e viceversa • riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato • recarsi dall’aeromobile alla sala riconsegna bagagli e ritirare il proprio bagaglio, completando i controlli per l’immigrazione e doganali • essere accompagnati a un punto designato • prendere i voli in coincidenza, se il PMR è in transito, con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche • poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco • ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno • poter accedere alle informazioni sui voli.