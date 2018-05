Uomo sorpreso a fare sesso nei boschi con una ragazzina di 13 anni

I carabinieri lo hanno sorpreso in un’area boschiva del parco Nazionale del Vesuvio, nel territorio comunale di Terzigno, vicino Napoli, mentre stava compiendo atti sessuali con una ragazzina di soli 13 anni.

Per questo motivo un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e si trova adesso in carcere. La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando tutti i supporti informatici che gli sono stati sequestrati addosso e nella sua abitazione. La vicenda, molto delicata per via dell’età della ragazzina coinvolta, dovrà adesso essere chiarita dai carabinieri.

La ragazzina è stata affidata ai suoi genitori. Non si sa che rapporti vi fossero con il 33enne, né per quale motivo l’avesse seguito in via vicinale Creta, nel parco nazionale, dove i due sono poi stati sorpresi dai carabinieri. L’uomo finito in manette è originario di Crispano, altro comune del Napoletano. I carabinieri non hanno specificato se nella sua fedina penale vi siano altri reati specifici, che riguardano cioè atti sessuali con minorenni.