Uova fresche, è allerta del Ministero. Rischio salmonella “Non mangiatele”

Un nuovo allarme sembra essere stato diramato per le uova fresche per presunta salmonella. Sembra che proprio nelle scorse ore, il dicastero abbia diffuso l’avviso di richiamo di 3 Lotti di uova fresche prodotte da Avicola Peligna di Margiotta Mario per la presenza di salmonella enteritidis. E’ questo dunque il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere l’avviso di richiamo dei tre lotti di uova fresche prodotte come già detto da Avicola Peligna di Margiotta Mario.

I Lotti interessati sono quelli con il numero 17-18-0718 e la data di scadenza 15/08/2018, il numero di lotto 19-20-0718 e la data di scadenza 17/08/2018, il numero di lotto 21-22-0718 e la data di scadenza 19/08/2018 e Sono prodotte Presso lo stabilimento sito in C.da San Martino Raiano in provincia dell’Aquila.

Soltanto a scopo precauzionale Si raccomanda di non consumare le uova che abbiano il numero di Lotto e quelle scadenze che sono state segnalate. Il rischio sarebbe contrarre la salmonellosi, una patologia causata da un agente patogeno particolarmente diffuso tra gli animali di allevamento e da compagnia e che potrebbe andare a contaminare uova, latte e carni. I sintomi più diffusi della salmonellosi sembrano essere la diarrea, il vomito e la nausea, ma anche febbre e dolori addominali, dovuti proprio al contatto o peggio al l’ingestione di cibo e Acqua contaminata.

Come sempre accade in queste circostanze, è intervenuto Giovanni D’Agata ovvero il presidente dello sportello dei diritti il quale a scopo precauzionale raccomanda ai clienti che hanno acquistato le uova fresche dei lotti sopra indicate, di non consumarle e di riportarle possibilmente al rivenditore, oppure al servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’ASL locale. La notizia del Richiamo Sembra essere stata diffusa sul sito del Ministero della Salute nella sezione richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sotto la voce avvisi sicurezza.

