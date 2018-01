Usa, sparatoria in una scuola nel Kentucky: 2 morti, 19 feriti arrestato 15enne

Una sparatoria è avvenuta nella giornata di ieri alla Marshall Country High School una scuola superiore di Benton in Kentucky. Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine avrebbero arrestato sul posto il responsabile e si tratterebbe di uno studente di soli 15 anni. Purtroppo si contano due vittime ovvero un ragazzo e una ragazza di 15 anni e 19 feriti di cui 14 per colpi di arma da fuoco. “Ci sono due morti e 19 feriti, di cui 14 da arma da fuoco”, è questo quanto annunciato nella giornata di ieri ma nel corso del delle ore il bilancio della sparatoria è stato aggiornato e come abbiamo detto purtroppo ci sono due vittime. L’aggressore è stato arrestato ed è un quindicenne che è stato riconosciuto dalle telecamere di sorveglianza. “Una tragedia tremenda, molto è ancora sconosciuto”, ha scritto Jody Cash, detective della polizia del Kentucky.

Secondo quanto riferito sembra che il panico presso la scuola Marshall County High School, ovvero una cittadina circa 160 km da Nashville, sembra si sia scatenato intorno alle 8:00 del mattino quando improvvisamente si è sentito qualcuno urlare che un giovane stava sparando e subito dopo tutti gli studenti si sono riversati in massa, verso la strada buttando giù anche i cancelli. Subito dopo sarebbe scattato l’allarme e anche per il fatto che al momento della sparatoria molti studenti si trovavano già in classe mentre molti altri attendevano l’inizio delle lezioni e si trovavano nella caffetteria.

Proprio lì si trovava Kristin Thompson, una sedicenne che si trovava nella caffetteria e quando ha visto lo zaino di un compagno perforato da un proiettile. “Proprio non ti immagini che una cosa del genere accada in una città così piccola nessuno dovrebbe andare incontro a questo“, ha detto uno dei genitori, uno tra i tanti presenti davanti i cancelli in lacrime e nel panico più totale non avendo notizie delle condizioni dei propri figli. Un imprenditore che abita nella zona della scuola e la cui attività si trova vicino alla Marshall County High School, pare abbia raccontato di aver visto un centinaio di ragazzi e studenti fuggire dalla scuola e correre lungo l’autostrada, mentre correvano e piangevano disperati.

Questa sparatoria sembra segua quella avvenuta il giorno prima in una scuola, alla Italy High School in Texas dove un 16enne pare fatto fuoco contro una sua compagna di classe, ferendola. La città di Benton dove è avvenuta ieri la sparatoria sembra disti meno di un centinaio di km da West Paducah sempre in Kentucky dove nel 1997 uno studente fece fuoco uccidendo tre giovani e ferendone diversi mentre stavano pregando. Nonostante il nuovo anno sia arrivato da pochi giorni, purtroppo si sono già verificate diverse sparatorie in varie istituti scolastici.