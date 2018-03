Uva da tavola contaminata con insetticida, allarme per la salute

Ennesimo caso di cibo contaminato, questa volta l’attenzione si rivolge all’uva, negli ultimi mesi sono moltissimi casi gli allarme alimentare per cibi o alimenti contraffatti. Recentemente l’istituto dei consumatori in Italia ha scoperto dei livelli insetticida dell’uva da tavola venduta nel nostro paese e proveniente dal Perù troppo alti.

La frutta è stata probabilmente ritirata dalle vendite a scopo preventivo, per ragioni di possibile contaminazione in quanto nella maggioranza dell’uva da tavola è stata trovata la presenza in eccesso di ” Metomil ” in concentrazioni tali da risultare tossica per gli esseri umani. Il ” Metomil ” è considerato pericoloso e non è una questione di allarmismo o di bufale in rete. A dirlo è stato la Environmnental Protection Agency (EPA) che lo ha classificato come insetticida carbammato designato come un uso limitato di pesticidi (RUP). Altamente tossico, è un solido cristallino idrosolubile che emana un odore solforoso. Dalla fine del 1960, la sostanza è stata utilizzata come pesticida sulle colture ortofrutticole commerciali, nonché prodotti immagazzinati. La sua applicazione come insetticida è altamente efficace contro un’ampia varietà di parassiti, in particolare quelli che sono resistenti ai pesticidi organofosforici. Inizialmente, Dupont metomil registrato con l’EPA per l’uso come insetticida per crisantemi coltivate commercialmente nel 1968. Tuttavia, il suo utilizzo presto è stato utilizzato per proteggere il bestiame e anche immobili commerciali da parassiti.

Da quel momento, è stato usato per trattare la produzione commerciale di lattuga, rabarbaro, asparagi, carciofi e melograni negli Stati Uniti. Mentre ci sono stati molto pochi gli studi clinici condotti per determinare i potenziali effetti negativi di metomil sulla salute umana. Metomil è facilmente assorbito attraverso la pelle e per inalazione di particelle fini. Il suo meccanismo d’azione è quello di inibire colinesterasi, un enzima prodotto dal fegato che regola il funzionamento del sistema nervoso. I sintomi rivelatori di tossicità di questo percorso sono movimenti incontrollati dei muscoli, spasmi, convulsioni, etc. L’insetticida è anche assorbito attraverso il tratto intestinale. Infatti, l’ingestione di questa sostanza equivale ad un veleno ad azione rapida in esseri umani e animali. La sua potenza è tale che pochi milligrammi, ingeriti da un cane, si rivelano letali in breve tempo.

Con un bicchiere di Methomyl si fanno fuori un centinaio di cani, gatti, faine o rapaci, se si è abili a confezionare la polpetta. Il metabolismo del metomil avviene per idrolisi prima che degrada in anidride carbonica e sottoprodotti acetonitrile.Per i lavoratori che entrano in contatto con questo insetticida, è necessario indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali, nonché respirare attraverso un respiratore organico-vapore. Inquieta davvero vedere come i prodotti incriminati siano di largo consumo sulle nostre tavole, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Diventa fondamentale, allora, tracciarli e identificarli ovunque si celino. Una battaglia, la piena tracciabilità di ogni ingrediente per garantire al massimo la tutela del consumatore e per raggiungere questo obiettivo è importante lavorare sempre di più anche su un fronte cruciale come quello della tracciabilità e dell’etichettatura. È un lavoro in linea con la promozione del modello agricolo italiano che fa della sostenibilità una pratica quotidiana e che vede l’Italia all’avanguardia nella riduzione dei fitofarmaci e nel contenimento delle emissioni di gas serra.

Cibi più pericolosi per la nostra salute: la lista nera di Coldiretti

La sicurezza alimentare, è un argomento molto importante specialmente in questi giorni dove molto spesso, ci sono continui ritiri di alimenti dannosi per la salute. Infatti, a causa della globalizzazione sulle nostre tavole, abbiamo molti alimenti provenienti da molti paesi i quali hanno differenti standard di sicurezza dal nostro. Tuttavia, come ogni anno la Coldiretti stila una black list dove vengono menzionati molti alimenti che sono più o meno dannosi per la nostra salute.

Pane, pasta pizza e crackers con farina 00 raffinata: sono poveri di nutrienti ricchi di zuccheri che favoriscono l’obesità. La farina raffinata innalza la glicemia aumenta il rischio di malattie cardiache, diabete ed altre patologie degenerative. Salumi, insaccati,wurstel prodotti con carne macinata che sono ricchi di nitriti,conservanti potenzialmente cancerogeni. Caramelle, bibite e succhi che contengono molto zucchero favoriscono l’obesità e diabete ma anche carie, indebolimento delle ossa e malattie epatiche. un eccesso di saccarosio e fruttosio crea dipendenza e la glicemia alta può favorire lo sviluppo di tumori. Le patatine fritte fresche quelle in busta che corte ad alte temperature sprigionano la crilammide una sostanza tossica cancerogena.

Il pesce spada il tono della Spagna inquinato da metalli pesanti, integratori e cibi dietetici con ingredienti non autorizzati dagli Stati Uniti e le arachidi dalla Cina contaminate da aflotossine cancerogene, salgono sul podio della black list dei prodotti alimentari più pericolosi per la salute. È quanto emerge dal dossier Coldiretti “la classifica dei cibi pericolosi” presentato al forum dell’agricoltura e dell’alimentazione di Cernobbio, sulla base delle rivelazioni dell’ultimo rapporto sistema di allerta rapido europeo.

Sono 2925, sottolinea la Coldiretti, gli alimenti scattati nell’Unione Europea, con la Turchia che il paese che ha ricevuto il maggior numero di notifica prodotti non conformi 276, seguita da Cina 256, in 184, Stati Uniti 176 e Spagna 171.

Nel 2016 l’Italia ha esportato 167 milioni di chili di pesce dalla Spagna, quasi 2 milioni i chili di pistacchi, 3 milioni di fichi secchi e 25,6 milioni di chili di nocciole dalla Turchia: tutti alimenti che rientrano nella classifica dei cibi a rischio per il nostro benessere.

Gli allarmi maggiori sono stati per i peperoni dalla Turchia per contaminazione di pesticidi, oltre alla frutta secca dell’Iran e i fichi secchi dalla Turchia per eccessiva presenta di aflatossine, delle sostanze cancerogene. A seguire, gli Stati Uniti e la Spagna.

All’ottavo posto troviamo ancora prodotti contaminati da aflatossine, le nocciole provenienti dalla Turchia, seguiti dalle arachidi dagli USA con lo stesso problema di sicurezza alimentare, che ritroviamo ancora nei pistacchi dalla Turchia e nel peperoncino dall’India.

I cibi più dannosi

La Coldiretti ha pubblicato il dossier relativo alla qualità dei cibi nell’Unione e i risultati sono stati sconvolgenti. Il primo cibo più pericoloso della classifica è risultato il pesce spagnolo. Il prodotto è risultato contenere troppi metalli pesanti come ilmercurio e il cadmio. Non si tratta di pesce mediterraneo, parliamo di un prodotto, tonno e pesce spada, che viene pescato nelle acque oceaniche, acque molto inquinate e quindiricche di questi metalli pesanti.

Per questo motivo È scattato l’allarme per circa 2925 alimenti. Proprio nel corso del forum internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione di Cernobbio, la Coldiretti ha presentato la black list 2017 dei cibi più pericolosi ricordandoci che scegliere il made in Italy è una garanzia di sicurezza. La maggior parte di questi prodotti presenti nella Black List provengono dall’estero è in primis pare che ci sia la Turchia, paese che ha ricevuto il maggior numero di notifica per prodotti non conformi. A seguire troviamo la Cina e poi l’ India, seguiti dagli Stati Uniti e dalla Spagna.

Ad ogni modo si tratta di paesi con i quali l’Italia commercia praticamente costantemente e solo nel 2013 L’Italia ha importato dalla Spagna circa 167 milioni di chili di pesce, circa 2 milioni di chili di pistacchi, 3 milioni di fichi secchi e 25,6 milioni di nocciole dalla Turchia. “Non c’è più tempo da perdere e occorre rendere finalmente pubblici i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall’estero per far conoscere anche ai consumatori i nomi delle aziende che usano ingredienti stranieri”, ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. Lo stesso ha sottolineato che importanti passi in avanti sono stati ottenuti con l’estensione dell’obbligo di indicare la provenienza del riso, del grano impiegato nella pasta ma molto resta da fare perché un terzo della spesa resta anonima dai succhi di frutta, il concentrato di pomodoro fino ai salumi.

Non sono mai stati così pochi i padroni del cibo con il potere concentrato nelle mani di un pugno multinazionali che controllano la filiera alimentare mondiale, dalle sementi ai pesticidi, dalla trasformazione industriale alla distribuzione commerciale. E’ l’allarme lanciato da una analisi della Coldiretti sul rapporto Ipes-Food presentata al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dopo la rivoluzionaria acquisizione di Whole Foods Market da parte da parte di Amazon alla quale Google ha risposto con un’alleanza con ValMart, leader mondiale della distribuzione alimentare, mentre sul mercato delle sementi e dei pesticidi sono in corso tre megafusioni Dow-Dupont, Bayer-Monsanto e ChemChina-Syngenta.