Vacanze nello spazio, entro il 2021 arriva Aurora Station il primo hotel di lusso

Sembra proprio che entro il 2021 possa arrivare il primo hotel di lusso nello spazio, è questo sostanzialmente quanto annunciato dalla Orion Spa ovvero una società di Houston nel Texas che intende mettere a disposizione la sua Aurora Fashion per poter ospitare per 4 viaggiatori e 2 membri equipaggio per un soggiorno di circa 12 giorni a Circa 320 km dalla Terra. Davvero esorbitante il costo di questo viaggio che ammonta a circa 9,5 milioni di dollari a testa che corrisponde a 791,666 dollari a notte. Per chi non lo sapesse l’Aurora Station è un progetto della società Orion fan e viene definito sostanzialmente il primo hotel di lusso nello spazio che ospiterà ben circa 6 persone alla volta di cui Come già detto, due membri dell’equipaggio e quattro turisti spaziali. I viaggiatori sicuramente potranno godere di un’esperienza davvero unica, Proprio come un vero astronauta e quest’esperienza Durerà circa 12 giorni.

Da quanto è emerso, l’Aurora Station avrà uno spazio interno di circa 10 metri per quattro e sarà il vestito proprio come un jet di lusso. Sembra proprio che nel corso della permanenza sulla stazione di Aurora, i viaggiatori potranno apprezzare l’ebrezza e rilasciata dalla gravità zero e potranno volare liberamente in tutta la stazione di Aurora e potranno Inoltre guardare l’aurora boreale attraverso numerose finestre e sorvolare così anche la città natale partecipando ad esperimenti di ricerca che si svolgono in orbita.

Loading...

Va detto anche che questi turisti spaziali potranno in qualche modo rimanere in contatto con i propri cari attraverso un accesso ad Internet wireless ad alta velocità e quindi questo fa presupporre che ci sia il WiFi. “Vogliamo portare la gente nello spazio perché è la frontiera finale della nostra civiltà”, ha spiegato il fondatore della compagnia, Frank Bunger. “Gli ospiti orbiteranno in albergo a 200 miglia dalla superficie, sperimentando la gravità zero per tutto il tempo”, ha detto a Forbes Frank Bunger, Ceo di Orion Span. Lo stesso ha aggiunto: “Durante il soggiorno faremo anche delle ricerche, ad esempio su come coltivare il cibo nello spazio, cibo che lasceremo portare a casa dai nostri ospiti come souvenir. Avremo anche un’esperienza di realtà virtuale, quello che chiamiamo il “ponte ologrammi” (holodeck), dal nome di Star Trek.

Infine, quando gli ospiti torneranno a casa sulla Terra, saranno accolti come degli eroi”. Cosa dovranno fare, dunque, i turisti spaziali per poter soggiornare nello spazio? Innanzitutto dovranno sborsare 80.000 dollari per poter prenotare il viaggio e poi saldare i 9,5 milioni di dollari. Bisognerà anche seguire un corso ed in genere l’addestramento per poter andare nello spazio dura circa 24 mesi e serve a preparare i viaggiatori a visitare una stazione spaziale, ma per i visitatori è accorciato a circa 3 mesi. L’obiettivo è quello di rendere lo spazio accessibile a tutti.