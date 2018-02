Vaccino anti eroina testato sui topi, presto sarà disponibile per l’uomo

Gli scienziati dello Scripps Research Institute pare siano arrivati ad un importante traguardo ovvero un vaccino sicuro ed efficace per poter trattare la dipendenza ma anche l‘overdose da eroina. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista molecular pharmaceutics e pare documenti la sicurezza di una nuova formulazione nei modelli animali e anche la facilità di conservazione e trasporto del prodotto tutte caratteristiche che lo rendono pronto per essere testato direttamente sull’uomo. La sperimentazione di questo vaccino che pare sia in grado di prevenire l’overdose da eroina è stata già effettuata su modelli animali e pare abbia dato dei risultati positivi dimostrando come il vaccino sia efficace e soprattutto sicuro. Oltre ad evitare la morte, in caso di dosi a rischio questo preparato potrebbe anche eliminare Le ricadute dei tossicodipendenti in alla droga.

La prima formulazione del vaccino contro l’eroina pare sia stata sviluppata a partire dal 2013 da un gruppo di ricercatori guidato da Kim Janda e si è dimostrata particolarmente efficace e sicura dei modelli e dei primati ma anche nei modelli non umani. Nello specifico questo vaccino andrebbe ad agire formando gli anticorpi che sono in grado di poter riconoscere e poi legarsi alla alle molecole dell’eroina impedendo la sostanza di poter raggiungere il cervello e quindi causare il cosiddetto sballo. I ricercatori Dunque hanno affermato che l’inibizione della sensazione piacevole che è legata all’uso di questa sostanza, possa contribuire ad eliminare la motivazione di tanti tossicodipendenti a drogarsi e ricadere Dunque nella dipendenza.

Visto che la molecola dell’eroina non stimola in modo naturale una risposta anticorpale I ricercatori pare che all’interno di questo vaccino abbiano inserito una proteina che va a stimolare il sistema immunitario a produrre degli anticorpi e nel contempo hanno anche aggiunto un adiuvante che pare possa aumentare la risposta immunitaria e rendere il vaccino ancora più efficace. “Il nostro obiettivo era preparare un vaccino che potesse essere gestito negli studi clinici, quindi stavamo cercando la migliore combinazione di aptene (molecola presente nell’eroina), proteina e adiuvante per mantenerlo stabile nel trasporto e nello stoccaggio, ma comunque efficace”, è questo quanto dichiarato da Candy Hwang. La ricerca, che potrebbe rivelarsi di importanza storica nella progettazione di un vaccino anti-eroina, è stata fatta dagli scienziati dello Scripps Research Institute, in California.

Prima di poter Dunque arrivare alle giusto mix, I ricercatori Però pare abbiano studiato il funzionamento in ben 20 combinazioni differenti l’una dall’altra e dunque in liquido o in polvere. Sperimentando queste combinazioni sui roditori, hanno dimostrato che la formulazione migliore del vaccino conteneva una proteina chiamata tossoide tetanico e gli adiuvanti allume e CpG Odn. “Riteniamo che un vaccino contro questa droga sarebbe di enorme beneficio per le persone che soffrono di dipendenza da sostanze a base di eroina e hanno difficoltà a uscirne“, ha spiegato Candy S. Hwang, ricercatrice associata del TSR.

Il meccanismo della dipendenza Tra i disturbi da uso di sostanze la dipendenza da eroina, come le altre forme di addiction, comporta uno stato di tolleranza e una sindrome d’astinenza alla sospensione, con estrema facilità alle ricadute connesse con le alterazioni neuroormonali indotte dalla protratta assunzione degli oppiacei. L’eroina presenta, come è noto, la capacità di instaurare quelle forme d’apprendimento associativo abnorme tipiche delle sostanze psicoattive utilizzate come droghe (Di Chiara et al., 1999), e tali da mantenere livelli craving e compulsione difficili ad estinguersi. Il ruolo più importante nell’effetto di rinforzo coinvolge macro strutture cerebrali quali l’amigdala e il nucleo accumbens. I neurotrasmettitori chiave del meccanismo del rinforzo sono la dopamina, i peptidi oppioidi, la serotonina, il GABA, il glutammato, i cannabinoidi e la norepinefrina (Koob, 2000; Comings and Blum, 2000), tutti coinvolti, più o meno direttamente, dall’azione della diacetil-morfina sul sistema nervoso centrale.

Anche per l’eroina il problema della vulnerabilità condiziona strettamente l’instaurarsi della dipendenza, poiché alcuni individui si presentano al primo contatto con gli oppiacei con specifiche alterazioni del sistema dopaminergico e del sistema oppioide (Szeto et al 2001 : De Vries et al., 2002), tali da renderli più a rischio per l’instaurarsi del comportamento addittivo. L’uso cronico dell’eroina produce una diminuzione del numero e della sensibilità dei recettori oppioidi e riduce l’attivazione della proteina G in varie aree cerebrali. Tale complesso proteico costituirebbe l’apparato che consente di trasferire al neurone gli effetti “operativi” dello stimolo sui recettori oppioidi (Liu and Anand, 2001). Questo deficit, o disaccopiamento (uncoupling) della proteina G rispetto ai recettori dei peptidi oppioidi endogeni, insieme con una iperattivazione dell’AMP-ciclico potrebbe spiegare il meccanismo della tolleranza per gli oppiacei (Maher et al., 2001), al contrario, altri studi (Meana et al., 2000) mostrano un apparente normalità dell’attività funzionale dei recettori mu-oppioidi del cervello (Gi/Go-protein coupling) durante il processo di dipendenza da oppiodi nei soggetti umani ma indicano un uncoupling funzionale degli alfa-2 adrenorecettori dalle proteine G, che indica una desensibilizzazione eterologa di questi recettori. Si tratterebbe di un meccanismo adattivo attraverso il decremento dell’attività noradrenergica indotta dalla presenza cronica di oppiacei.

La tolleranza per gli oppiacei sarebbe connessa in particolare all’attività dei neuroni ippocampali, essendo capaci i morfinici di abbassare la soglia di eccitazione neuronale attraverso un’azione sui canali calcio-dipendenti (Bushell et al., 2002). L’astinenza da eroina presenta una componente “fisica” che a sua volta si può scomporre in una perdita di controllo sul tono delle catecolamine, con sintomi riconducibili al sistema simpatico, e in un’alterazione della soglia del dolore, connessa alla disfunzione del sistema oppioide endogeno. Negli studi condotti sugli animali da esperimento la norepinefrina è stata individuata come responsabile di una parte consistente del fenomeno dell’astinenza da oppiacei, in particolare a livello del locus coeruleus e le sue aree di proiezione, dove la mancanza di sostanze oppiacee che bloccano il release delle catecolamine produrrebbe astinenza (Rasmussen, 1995). L’astinenza fisica da oppiacei inoltre appare coinvolgere i recettori NMDA con una iper-algesia associata alla attivazione recettoriale (Bespalov et al., 2001, Celerier et al., 2001). La componente “psichica” dell’astinenza da eroina comprende sintomi di carattere affettivo, disforia, senso di fatica, irritabilità e negativismo, aspetti questi che potrebbero essere ricondotti a un incremento notevole del CRH, e a una disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, simile a quanto osservato cronicamente nei disturbi del tono dell’umore (Sarnyai et al., 2001).

E’ proprio questa sintomatologia disforica la più difficile da trattare e la più resistente alle terapie farmacologiche di disassuefazione (Funada et al., 2001). Effetti dell’eroina sugli ormoni L’eroina stimola il release di dopamina nel corso della somministrazione acuta, mentre il desiderio per la sostanza sarebbe collegato a una diminuzione della dopamina stessa nel “guscio” dell’accumbens (Gerrits et al., 2002). L’assunzione cronica di oppiacei provoca anche una modesta diminuzione nell’attività serotonergica (Kish et al., 2001). Uno degli effetti a breve termine indotto dall’eroina comporta la diminuzione del release di norepinefrina ed epinefrina, ma l’impiego prolungato della sostanza induce una rapida abitudine con normalizzazione della secrezione di catecolamine (Macedo et al., 1995). La modificazione della trasmissione glutamatergica con il coinvolgimento dei recettori NMDA fa parte dell’azione dell’eroina (Bisaga et al., 2001), provocando una iperalgesia al momento della sospensione degli oppioidi. Non è escluso che il sistema GABAergico sia coinvolto nel release della dopamina indotto dalla eroina: infatti gli agonisti GABA B sembrano capaci di interferire sulla capacità di rinforzo dei morfinici (Cousins et al., 2002).

Un insieme di evidenze sempre crescente nel campo farmacologico e neuroendocrino delinea oggi gli elementi essenziali attraverso i quali le sostanze psicoattive che possono indurre dipendenza e abuso agiscono sul cervello, e quindi sul comportamento. Una fitta rete di interazioni tra azione del farmaco sui recettori di specifiche sostanze endogene, neurotrasmettitori e neuromodulatori, reazioni “a catena” tra gli elementi del biochimismo cerebrale, e delicati equilibri nei cambiamenti della sensibilità recettoriale, rendono ragione delle impegnative interferenze di questi farmaci sulla sfera psichica, sull’assetto relazionale e sul pattern comportamentale. Ad aprire prospettive ancora più variegate ed estese nel coinvolgimento dell’intero organismo contribuiscono inoltre il sistema endocrino nel suo complesso e il sistema immunitario che, in modo coerente e coordinato interagiscono con il cervello e risentono, sia in modo diretto che attraverso il sistema nervoso centrale, dell’azione delle droghe. Se l’incremento delle conoscenze nell’ambito neuroendocrino e immunologico consente sempre maggiori interpretazioni, sia sugli effetti delle sostanze, sui meccanismi di dipendenza, che sui possibili tentativi di automedicazione con i farmaci d’abuso, la vastità delle aree da investigare è così ampia, e la complessità del cervello così elevata, da non permettere altro che intuizioni, spesso isolate e contrastanti.

Anche la presente raccolta di risultati sperimentali, di conseguenza, non ha la pretesa di trasmettere certezze in merito alle relazioni tra droghe e sistema neuroendocrino, ma piuttosto si pone come tentativo di far cogliere quanto ancora resta da chiarire e da esplorare. Oppioidi, neurotrasmettitori e peptidi. Le relazioni tra gli oppioidi esogeni e le funzioni dei neurotrasmettori e dei neuromodulatori sono molto complesse, e agite, come è noto, attraverso diverse tipologie recettoriali (Sbrenna et al., 2000; 1999): l’esposizione dei recettori oppioidi alla assunzione di oppiacei produce, come ci si può aspettare, tolleranza, che è selettiva per i vari recettori: i morfinici, ad esempio, inducono la tolleranza a livello dei mu recettori, e tolleranza crociata rispetto agli altri mu-agonisti, ma tale tolleranza è selettiva e non coinvolge i recettori kappa (Picker et al., 1991). I livelli di ß-endorfine sono incrementati significativamente dall’antagonista degli oppioidi naloxone, e ridotti dalla somministrazione acuta di eroina e morfina; sembrano ritornare alla normalità in risposta a una assunzione continuativa di metadone in dosi stabili. Il passaggio da eroina o metadone a buprenorfina, un agonista parziale mu, non ha dimostrato la capacità di indurre grandi cambiamenti sull’assetto delle ß-endorfine, ma il test al naloxone induce livelli più elevati di peptidi oppioidi che non quello con la buprenorfina.

La buprenorfina in sé non sembra indurre alterazioni di base dei peptidi oppioidi (Kosten et al., 1992). Segnalazioni riguardo a ridotti livelli di beta-endorfine nel liquor sono state riportate da O’Brien sia nei tossicodipendenti da eroina durante il trattamento metadonico, ma anche durante il periodo drug free, suggerendo che tale riduzione dei peptidi oppioidi non sia attribuibile all’azione del metadone per se, ma piuttosto caratterizzi l’assetto biologico dei soggetti vulnerabili per i disturbi addittivi (O’Brien et al., 1988). Alcuni anni dopo veniva riportata, al contrario, una normalizzazione dei livelli di beta endorfine, e anche degli oppioidi POMC correlati, sia a livello liquorale che periferico nei soggetti in trattamento metadonico (Kreek et al., 1992). Un sensibile incremento nella secrezione dei peptidi oppioidi sembra essere indotto dal trattamento con naltrexone, con un andamento circadiano che si associa all’andamento del cortisolo (Kosten et al., 1992). Alterazioni del ritmo circadiano che caratterizza la secrezione di prooppiomelanocortina (POMC), il peptide “progenitore” degli oppioidi endogeni sono state evidenziate da alcuni Autori (Facchinetti et al., 1984). Una risposta normale nella ß-endorfina alla clonidina é stata invece dimostrata durante la stimolazione cronica dei recettori oppioidi (Brambilla et al., 1984), suggerendo che la assunzione dell’eroina in sé non sia capace di modificare i sistemi di controllo alfa-adrenergici della secrezione dei peptidi oppioidi.

La clonidina sarebbe capace di normalizzare, secondo altri, i livelli di betaendorfine nei tossicodipendenti da eroina, i cui valori basali sarebbero ridotti rispetto ai controlli (Gil-Ad I et al., 1985). In accordo con questi risultati, il controllo noradrenergico della secrezione di POMC è stato ribadito da altre ricerche che sostengono un impairment della risposta di beta-endorfine alla clonidina dopo il protratto impiego di oppiacei da strada (Facchinetti et al., 1985). E ancora nostri studi suggeriscono un deficit nelle risposte di ß-endorfina allo stress termico negli eroinomani astinenti da alcune settimane (Mutti et al., 1992) e una mancata risposta peptidergica allo stress psicologico sperimentalmente indotto (Vescovi et al., 1989): non è facile attribuire tale impairment della reattività dei peptidi oppioidi all’azione dell’eroina protratta nel tempo o, piuttosto, a condizioni del biochimismo cerebrale che caratterizzano i soggetti vulnerabili all’abuso di sostanze. Gli eroinomani potrebbero presentare un deficit preesistente all’impiego di sostanze nell’ambito proprio della secrezione dei peptidi. Un ruolo degli oppioidi nella modulazione delle risposte allo stress può essere verificato a partire dalla capacità degli oppiacei di interfereire sui livelli delle catecolamine a livello centrale: i mu agonisti sarebbero capaci di influenzare in senso inibitorio il tono del sistema nervoso simpatico, con una riduzione di norepinefrina ed epinefrina dopo la somministrazione acuta di eroina, i cui livelli tornerebbero ai valori normali durante l’adattamento all’assunzione protratta (Macedo et al., 1995).

Questi risultati sarebbero in accordo con l’azione farmacologica diretta indotta in acuto dagli oppiacei che riducono la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, sia di base che in risposta allo stress, con una una azione facilitatoria sul sistema parasimpatico (Ortega Carnicer et al., 1981; Hassen et al., 1982). Alcuni Autori hanno verificato, molti anni orsono, addirittura un incremento di MHPG e catecolamine dopo l’assunzione di eroina (Schildkraut et al., 1977), ma gli stessi ricercatori hanno sottolineato che l’incrementata secrezione di monoamine poteva essere iniziata già il giorno precedente la somministrazione degli oppiacei, in associazione alla risposta anticipatoria condizionata. In aggiunta, la stimolazione prolungata con oppioidi esogeni può essere responsabile della super-sensibilizzazione dei recettori noradrenergici e di una alterazione funzionale post-sinaptico dopaminergico (Facchinetti et al., 1984; Garcia-Sevilla et al., 1986). Il metadone per sé non sembra indurre stabili cambiamenti nel tono simpatico centrale (De Leon-Jones et al., 1983), né alterazioni significative sarebbero state verificate durante la graduale sospensione del trattamento. Gli antagonisti degli oppioidi, al contrario, stimolerebbero la risposta del sistema noradrenergico agli stressors (Grossman et al., 1986), forse interferendo con il tono inibitorio degli oppioidi endogeni sulla secrezione delle catecolamine. Come si è già accennato, il sistema parasimpatico appare interessato dalle interferenze oppioidi, con influenze della morfina sui recettori muscarinici (M2) la cui espressione aumenta durante l’astinenza (Zhang et al., 1998). Il levo-alfa-acetilmetadolo, LAAM, svolgerebbe una azione di agonista sui recettori muscarinici (Langley, 1989). In analogia a questi dati che evidenziano una relazione tra oppiacei e sistema colinergico, la pilocarpina, agonista colinergico, si è mostrata capace di inibire l’aumento di prolattina indotto dalla morfina, e l’atropina, antagonista del sistema vagale, aumenta gli effetti della morfina sulle cellule secernenti PRL (Briski et al., 1984).

Gli oppioidi endogeni hanno mostrato la capacità di modulare la secrezione di dopamina, il che diviene evidente considerato il ruolo che il sistema oppioide esercita sulla prolattina, notoriamente tenuta sotto il controllo inibitorio della dopamina (Van Loon et al., 1980). Una certa riduzione dei livelli di dopamina sembra essere indotta dagli agonisti dei µ-recettori (Yonehara and Clouet, 1984) e la morfina si è mostrata capace di ridurre la concentrazione di dopamina nel circolo portale ipofisario, azione che é reversibile sotto l’effetto dell’antagonista oppioide naloxone (Gudelesky and Porter, 1979). Se da un lato l’azione generalizzata degli oppiacei sulla dopamina può rivestire un carattere inibitorio, dall’altro lo specifico effetto stimolatorio su determinate aree del cervello sostiene l’attivazione del circuito della gratificazione (Sell et al., 1999): negli animali da esperimento sembra essere ben documentato che il release di dopamina nel nucleus accumbens rappresenti il substrato biochimico capace di determinare il comportamento addittivo, sia per gli oppiacei, che per le altre sostanze che inducono dipendenza (Herz, 1998; Leshner and Koob, 1999) anche se tale meccanismo non è ancora del tutto verificato nell’uomo (Gratton, 1996).

Il release di dopamina nell’accumbens sarebbe controllato dai mu e kappa recettori, e una significativa riduzione di dopamina si verificherebbe durante l’astinenza da oppiacei (Lichtigfeld and Gillman, 1996). Gli oppioidi stimolano i neuroni dopaminergici attraverso interneuroni GABAergici e la riduzione conseguente degli effetti inibitori del GABA (Johnson and North, 1992; Peoples et al., 1991; Xi and Stein, 1998). Anche nei confronti della serotonina gli oppiacei agirebbero facilitandone la secrezione attraverso una riduzione del controllo inibitorio GABAergico (Jolas et al., 2000). Elevati livelli di 5-OHindolacetico, un metabolita della serotonina, sono stati evidenziati in animali da esperimento che hanno sviluppato una tolleranza per la eroina (Haleem et al., 1994), suggerendo il coinvolgimento anche di questa amina cerebrale nell’azione degli oppiacei; secondo altri, lo stesso ruolo analgesico della morfina sarebbe legato al coinvolgimento centrale di recettori serotoninergici (Hain et al., 1999). Una verifica della risposta del sistema alfa-adrenergico negli eroinomani ha mostrato un deficit rilevabile prevalentemente nei soggetti con storia di disturbo della condotta e iperattività (Gerra et al., 1994), così come un challenge serotoninergico evidenziava un deficit di risposta negli eroinomani connesso più con la depressione che con la storia di droga (Gerra et al., 1995; Gerra et al., 1995). Sempre in nostri studi, attuati durante i primi anni novanta, si ipotizzava un deficit GABAergico negli eroinomani (Volpi et al., 1992), mentre più recenti valutazioni hanno sottolineato quanto la possibile alterazione del GABA sia presente soprattutto negli eroinomani affetti da un disturbo d’ansia (Gerra et al., 1998): anche in questo caso l’alterazione neuroendocrina apparirebbe correlata più al disturbo di personalità che alla storia di eroina per sé.