Vaccino shock: iniettarono dose scaduta a bimbo di 8 mesi: medico e assistente denunciati

Avevano dato un vaccino scaduto ad un bambino di otto mesi ecco il motivo della denuncia a piede libero fatta due dipendenti del Dipartimento 68 della Salerno 2 a Giffoni valle piana siamo parlando di un medico e di un assistente all’infanzia.

I sanitari, il giorno 18 gennaio, mentre erano in ambulatorio di Giffoni sei casali avevano somministrato al piccolo, che fortunatamente sta bene, un vaccino scaduto a novembre 2017. Fortunatamente genitori del piccolo si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente provveduto a riferire tutti i fatti carabinieri senza sporgere nessuna denuncia. Forse dell’ordine della compagnia di Battipaglia, insieme al nucleo antisofisticazioni di Salerno, dopo un’attenta perquisizione presso l’ambulatorio, non ha rilevato altri medicinali scaduti.

I vaccini aumentano il rischio di sviluppare allergie e asma?

II timore che le vaccinazioni possano favorire lo sviluppo di allergie nel bambino è uno dei motivi che spingono alcuni genitori a rifiutare l’offerta di salute dei nostri servizi. Negli ultimi decenni un sensibile aumento delle allergie in età pediatrica, contestualmente ad un aumento del numero di vaccini somministrati, ha dato lo spunto ad alcuni oppositori alle vaccinazioni per ipotizzare una relazione causale. Negli anni scorsi sono stati condotti diversi studi i cui risultati ci permettono di affermare che i vaccini non aumentano il rischio di sviluppare allergie e asma. Un dato interessante proviene dalla Germania. Prima della riunificazione (avvenuta nel 1989) i bambini residenti nei due Stati tedeschi avevano livelli differenti di copertura vaccinale: nella Germania Est la percentuale dei vaccinati era significativamente più alta che nella Germania Ovest. Se la teoria delle allergie favorite dalle vaccinazioni fosse stata corretta, ci saremmo dovuti aspettare una più alta prevalenza di bambini allergici nella Germania Est. Invece è accaduto il contrario: i bambini allergici erano più numerosi a Ovest (2008). Inoltre, vari studi epidemiologici non hanno dimostrato un rischio aumentato di sviluppare allergie o asma conseguente alle vaccinazioni pediatriche. Pertanto, non vi è nessuna ragione scientifica per ritardare o rifiutare le vaccinazioni per i bambini a elevato rischio di allergia. Per spiegare l’alta prevalenza delle allergie nei Paesi occidentali è necessario approfondire ipotesi di altri fattori di rischio differenti dalle vaccinazioni.

I vaccini possono causare malattie autoimmunitarie?

L’ipotesi di un ruolo delle vaccinazioni nel causare malattie autoimmuni si basa esclusivamente su casi aneddotici o studi osservazionali non controllati in cui viene descritto lo sviluppo di fenomeni autoimmuni (es. transitoria presenza di autoanticorpi). Questi fenomeni comunque non sono di per sé sufficienti per determinare l’insorgenza di una malattia autoimmune, che è invece un evento molto complesso derivante dalla concomitanza di fattori genetici multipli, endogeni ed esogeni.

Le infezioni, anche quelle combattute dai vaccini, sono comprese tra i fattori esogeni in grado di scatenare i meccanismi autoimmuni e le malattie autoimmuni. Numerosi risultati della ricerca scientifica hanno escluso ogni nesso causale fra vaccini e sviluppo di malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni si sviluppano a prescindere dalle vaccinazioni.

I vaccini, invece, sono molto utili nel proteggere pazienti con malattie reumatiche autoimmuni in terapia con farmaci immunosoppressori, che rendono l’organismo molto suscettibile ad infezioni ancora oggi causa più frequente di mortalità. Anche nei pazienti con malattie autoimmuni endocrine o metaboliche (es. diabete mellito tipo I, morbo di Addison, malattie infiammatorie croniche intestinali) i vaccini prevengono alcune infezioni che possono produrre alterazioni del controllo metabolico e/o endocrino e determinare maggior resistenza alla terapia antibiotica.

I vaccini possono causare il diabete?

II diabete tipo 1 o insulinodipendente o giovanile si manifesta per la metà dei casi entro i 20 anni di vita ed è più frequente in alcune popolazioni rispetto ad altre. È una malattia autoimmune e riconosce una predisposizione genetica. È una patologia molto studiata per il possibile rapporto causale con fattori esogeni ed in particolare con infezioni e vaccini. Questo perché, alcune coincidenze avevano fatto ipotizzare un’associazione tra questo tipo di diabete e le vaccinazioni, in particolare quella antiepatite B e antiemofilo. A seguito di questa ipotesi, sono stati condotti studi scientifici in Europa e negli Stati Uniti che hanno preso in considerazione i vaccini anti pertosse, tubercolosi, vaiolo, tetano, polio, parotite, rosolia, rotavirus, epatite B, emofilo; in questi studi non è stato documentato alcun incremento del rischio di sviluppare diabete di tipo 1 nelle popolazioni vaccinate.

Abbiamo sentito parlare di autismo insorto dopo la vaccinazione contro il morbillo, parotite e rosolia, che cosa c’è di vero? E per altri vaccini?

L’autismo è una complessa patologia del sistema nervoso centrale, in cui sono interessate la comunicazione, la socializzazione e il comportamento. La causa dell’autismo non è ancora completamente conosciuta e verosimilmente può trattarsi di una malattia che inizia ancor prima della nascita, probabilmente già nel primo trimestre di gravidanza, periodo vulnerabile durante il quale alcuni fattori ambientali possono aumentarne il rischio. Studi effettuati su filmati in bambini che avevano sviluppato un autismo hanno potuto mettere in evidenza che i sintomi di questa malattia erano presenti già nei primi mesi di vita, prima della somministrazione del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia.

Questa possibile associazione era stata ipotizzata da uno studio pubblicato nel 1998 su un’importante rivista scientifica (Lancet). Wakefield, con altri autori, aveva associato al vaccino Morbillo-Parotite-Rosolia una malattia infiammatoria intestinale con conseguente permeabilità dell’intestino e assorbimento di sostanze in grado di danneggiare il cervello e determinare quindi l’autismo.

Lo studio fu subito criticato per la metodologia scientifica utilizzata che permetteva un’alterazione dei risultati. Alcuni anni dopo gli altri autori della ricerca ne ritrattarono le conclusioni e fu dimostrato che Wakefield aveva costruito una vera e propria frode scientifica palesando gli interessi economici che avevano spinto ad alterare numerosi fatti, tanto che Wakefield venne radiato dall’albo dei medici e non poté più esercitare la professione in Gran Bretagna.

Una vasta revisione del 2004 e un aggiornamento del 2011 dell’Institu- te of Medicine (IOM), un organismo qualificato indipendente negli Stati Uniti, ha concluso che non vi è alcun associazione tra il vaccino MPR e sviluppo dell’autismo (www.iom.edu / vaccineadverseeffects).

Così pure, un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS settembre 2013) ribadisce che non vi è alcuna evidenza o prova scientifica sulla relazione tra il vaccino morbillo-parotite-rosolia e autismo (www. who.int/features/qa/85/en).

Anche per gli altri vaccini, la letteratura scientifica nega una correlazione con l’autismo.

Condanna a sei mesi per medicinali scaduti

Il Codice Penale punisce chiunque detiene, pone in commercio o somministra medicinali “guasti o imperfetti”. I farmaci veterinari vi rientrano quando il loro impiego ha riflessi sulla salute umana. Non solo nel caso di animali produttori di alimenti. Una sentenza di condanna.

In provincia di Roma, un medico veterinario è stato condannato a sei mesi di reclusione per commercio e detenzione di medicinali guasti. I fatti risalgono a maggio del 2007, la sentenza è stata depositata a luglio del 2011 ed è stata resa nota nel marzo di quest’anno. L’imputato è stato condannato anche per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Assolto invece dal reato di esercizio in struttura non autorizzata, ipotesi per la quale non sono emersi profili di responsabilità. Alcuni clienti del veterinario hanno fatto “dichiarazioni a supporto della professionalità dell’imputato”, avendo usufruito della struttura. Ma al Tribunale sono parse ben più convincenti le testimonianze del sopralluogo eseguito, su delega della Procura, dal Nucleo per la repressione dei reati in danno agli animali del Corpo Forestale e la relazione tecnica del medico veterinario incaricato. I reati sono stati riconosciuti come continuativi. La condanna è stata di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa, più le spese processuali e altri 1.800 euro di risarcimento a favore dell’associazione protezionista che si è costituita parte civile. Sulla condanna ha gravato soprattutto la questione del farmaco scaduto: per questo reato il Codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Al medico veterinario, che ha tenuto un atteggiamento collaborativo, partecipando “in maniera continuativa all’istruttoria dibattimentale”, è stato applicato il minimo della pena.

MEDICINALI GUASTI

L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 443 del Codice Penale: commercio o somministrazione di medicinali guasti. Presso la clinica veterinaria, il veterinario deteneva medicinali ad uso veterinario e umano. I prodotti erano “guasti o imperfetti, scaduti e/o in cattivo stato di conservazione”. Nella struttura era presente una grande quantità di farmaci scaduti, tenuti “in forma libera su un banco in muratura”, anche per la vendita. Il Codice Penale, spiega il Giudice, “mira ad impedire l’utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto”. Decorso il limite temporale i farmaci “perdono efficacia” e il Codice Penale ne presume la “pericolosità”, per cui per il Tribunale “è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto”.

IL FARMACO VETERINARIO

L’applicazione dell’articolo 443 ai prodotti medicinali ad uso veterinario presuppone l’accertamento in concreto della loro attitudine ad influire sulla salute umana. Ciò vuol dire che, ai fini delle norme poste a presidio della salute pubblica, i medicinali veterinari rilevano soltanto quando siano destinati a identificare, prevenire o curare patologie trasmissibili all’uomo o comunque a produrre effetti suscettibili di influenzare direttamente la salute umana, come nel caso di vaccini contro malattie trasmissibili dall’animale all’uomo. Il Tribunale osserva anche che il veterinario “ha agito con coscienza e volontà e con il chiaro intento di violare norme imperative e di legge che non poteva in alcun modo ignorare anche in considerazione del fatto che l’elemento psicologico del reato previsto dall’articolo 443 consiste nella volontà di detenere per il commercio o di somministrare medicinali che siano guasti od imperfetti conoscendone la imperfezione.

MALTRATTAMENTO

La condanna è arrivata anche per violazione dell’articolo 727 del Codice Penale: detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Documentate, anche con fotografie, le precarie condizioni igieniche della struttura ricavata da un “piano interrato, in assenza di finestre e di ricambio d’aria ad eccezione del locale d’accesso utilizzato come sala d’attesa”, una tipologia di ambiente “assolutamente incompatibile con la detenzione di animali”. Il reato è configurabile senza che vi fosse volontà da parte del medico veterinario negligente.

L’AUTORIZZAZIONE

Il Tribunale non ha invece riconosciuto il veterinario responsabile per avere mantenuto in esercizio una clinica veterinaria senza regolare autorizzazione. L’imputazione faceva leva sull’articolo 193 del Regio Decreto 1265/1934. L’assoluzione, invece, è stata decisa tenendo conto della deliberazione della Giunta laziale che disponeva un lasso di tempo, fino al 2009, per l’adeguamento delle strutture veterinarie già autorizzate all’epoca della delibera (marzo 2007).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che a seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha devoluto alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni di carattere privato, si è venuto a limitare l’ambito di applicazione del Regio decreto 1265/1934.

Il medico veterinario condannato ha presentato ricorso. L’Ordine provinciale competente ha preso in carico il caso, ai fini del procedimento disciplinare, sulla base del decorso giudiziario. •