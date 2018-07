Vai in vacanza con gli amici e rischia la vita. 17enne infettato da pericoloso parassita

Incredibile la storia di cui vogliamo parlarvi oggi che ha come protagonista una mamma del Tennessee, negli Stati Uniti la quale ha condiviso sul proprio profilo Facebook le foto del figlio che dopo una vacanza al mare in Florida è stato infettato da un pericoloso parassita. La donna si chiama Kelly Dumas, la quale ha deciso di raccontare la storia del figlio Michael di 17 anni che tornato da una vacanza al mare con i suoi amici, ha davvero rischiato la vita. Il giovane si sentiva particolarmente stanco e affaticato e soltanto Dopo alcune analisi molto approfondite si è scoperto che soffrisse di anchilostoma un pericoloso parassita che si può insediare nei polmoni oppure nell’intestino tenue.

Come abbiamo detto, a raccontare questa vicenda è stata una madre sul proprio profilo Facebook pubblicando anche le foto degli effetti di questo parassita sul corpo del figlio. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno quando il ragazzo era stato in vacanza in Florida e al suo ritorno ha cominciato ad avvertire questo malore unito a tanta stanchezza, finché sulla parte posteriore del corpo non sono spuntati tutta una sorta di croste vesciche ed eruzioni cutanee. Avrebbe iniziato ad avvertire un giorno mentre si trovava in spiaggia, ma di non avere dato tanto peso a questo sintomo.

Pare che questo parassita sia entrato nel corpo del giovane attraverso la sabbia ed infatti anche gli amici che si trovavano in vacanza con lui hanno mostrato lo stesso ma lettere. “È stato orribile e doloroso per lui e per altro le cure sono molto costose. Ho mostrato queste foto affinché nessun altro soffra in questo modo. I medici mi hanno detto che è importante portare sempre le scarpe in spiaggia per non venire a contatto con questi vermi e ora io lo ripeto a voi”, ha continuato la madre.

Gli anchilostomi come abbiamo visto sono dei parassiti che si trovano per lo più in posti dove c’è molto caldo e dove l’igiene è scarsa e possono insediarsi nei polmoni oppure nell’intestino tenue. Ogni anno da questo verme vengono colpiti più di 700 milioni di persone soprattutto dove scarseggia l’igiene e le temperature sono piuttosto alte. I sintomi principali causati dal contagio sono nausea, prurito, eruzioni cutanee, febbre e perdita di coscienza.