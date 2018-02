Valanghe, tre morti in Alta Savoia: dieci alpinisti travolti in Svizzera

Quella appena trascorsa è stata una tragica domenica in montagna per via di una serie di valanghe che hanno coinvolto Purtroppo le Alpi in Francia, in Svizzera e in Alto Adige causando purtroppo parecchi incidenti tra cui due mortali proprio sul versante francese. Due valanghe distinte l’una dall’altra hanno ucciso almeno 3 persone in Alta Savoia fra cui anche una bambina di soli 11 anni, la quale è stata travolta insieme al padre in Val d’isere. Padre e figlia vivevano proprio vicino la città di Parigi e pare stessero sciando sul Combe du Géant nel settore di Pisaillas, ovvero una pista chiusa dallo scorso giovedì proprio per il pericolo valanghe. Ci sarebbe anche una terza vittima e si tratterebbe di uno scialpinista di soli 29 anni che pare abbia perso la vita proprio vicino alla vetta dell’Etale a causa del cedimento di un cornicione di ghiaccio proprio sotto i suoi sci.

Il giovane pare non si sia riuscito a liberarsi dalla neve che era caduta addosso ed è morto proprio mentre veniva trasportato in elicottero. Purtroppo anche in Alto Adige, si è vissuta una domenica di puro terrore e si è rischiata anche lì la tragedia e soprattutto nella zona di Racines sopra Vipiteno dove un gruppo di scialpinisti pare sia stato travolto da una valanga. Altri 10 scialpinisti sono stati investiti da una slavina nel Cantone Vallese in Svizzera e sia nel primo che nel secondo caso tutti Sono stati estratti dalla neve e fortunatamente risultano esserci soltanto dei feriti E nemmeno una vittima.

“I soccorsi sono sul posto e stiamo attendendo notizie“, aveva riferito il portavoce della polizia, Steve Lèger, lo stesso che ha anche aggiunto che l’incidente è avvenuto a quota 2500 metri sulle Fenestral proprio sopra la città di Finhaut, a poca distanza dal confine con la Valle d’Aosta. Alcuni scialpinisti sono rimasti sotto la neve, ma grazie all’aiuto dei compagni e del soccorso alpino sono stati tutti tratti in salvo. Nello specifico uno di loro è stato trasportato all’ospedale di Bressanone con delle ferite che sono state giudicate guaribili nel giro di pochi giorni.

L’allarme era stato lanciato proprio da un altro sciatore che stava facendo un’escursione e si sono trattate di ore di Forte angoscia ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Questi incidenti verificatosi nella giornata di ieri seguono quelli che sono accaduti in settimana e che hanno registrato purtroppo delle vittime come i due morti registrati nel Lucchese lo scorso venerdì sulla Grignetta. Soltanto nella giornata di giovedì 3 scialpinisti erano stati travolti sui Pirenei ed un alpinista francese in Piemonte era stato trascinato a Valle da una lastra di neve che aveva ceduto.