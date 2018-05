Valentina Belvisi e la rabbia contro il padre killer che uccide la madre ” Tenetelo in carcere”

La madre Rosanna Belvisi nel gennaio di un anno fa venne uccisa dal marito a Milano massacrata con 29 coltellate dopo le tanti liti botte e violenze. Si tratta di un caso di femminicidio avvenuto in Italia negli ultimi anni ed a parlarne più volte è stata Valentina, l’unica figlia della coppia che adesso non ha più una madre ma non ha nemmeno un padre, perché si trova in carcere e condannato a 25 anni. L’uomo in primo grado è stato condannato a 18 anni nonostante fosse arrivata una richiesta di 30 anni dei PM e €100000 di risarcimento alla figlia che però Valentina sembra non ne vedrà così facilmente Vista la situazione economica molto difficile del padre. I regali del padre in appello hanno chiesto uno sconto di pena e nel caso in cui i giudici dovessero accettare nel giro di pochissimi anni l’uomo potrebbe uscire dal carcere.

Valentina che ha deciso di prendere il cognome della madre ovvero Belvisi Almeno su Facebook, ha deciso di parlare e di lanciare il suo urlo di dolore per questa terribile vicenda Che ha travolto e sconvolto la sua famiglia. Nel corso di un’intervista ha riferito che per lei il padre e è come se fosse morto e ha riferito di non volere più sapere niente di non avere più nulla a che fare con lui.

“Mio padre per me è morto, non voglio più avere niente a che fare con lui. Deve pagare fino all’ultimo. Mi ha scritto due lettere dal carcere, ma non per chiedermi perdono: gli interessa solo il denaro, non si è pentito“, è questo quanto riferito da Valentina la quale ha aggiunto che non vuole nemmeno assolutamente che il padre possa uscire presto dal carcere e che quindi possano dargli uno sconto di pena dopo ciò che ha fatto.

Valentina aggiunge ancora che fare uscire il padre dal carcere o comunque dare uno sconto della pena Sarebbe come uccidere per una seconda volta la madre. Valentina il giorno in cui il padre uccise la madre non si trovava in casa perché stanca di tutte quelle liti e anche violenze aveva deciso di andare via e si trovava in Svizzera insieme al suo fidanzato quando guardando la televisione ha preso tutto dalla TV. Valentina riferisce però di essere stata piuttosto preoccupata quella giornata perché la madre in tarda mattinata già non rispondeva più al telefono e poi nel pomeriggio ha scoperto tutto quello che era accaduto direttamente dalla televisione. La rabbia è arrivata Però anche e soprattutto dopo la condanna perché il giudice pare avesse escluso l’aggravante della crudeltà. A tal riguardo Valentina dice “Ma come si fa a dire che 29 coltellate non sono crudeltà?”. E se il giudice accettasse le richieste dei legali? “Sarebbe un’altra coltellata, la trentesima”.