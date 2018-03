Valtur chiude e licenzia 230 persone: chiudono i villaggi vacanza

Sta facendo parecchio discutere la notizia secondo cui stanno chiudendo villaggi vacanze Valtur. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società che ha annunciato nella giornata di ieri l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 108 dipendenti a tempo indeterminato e i 123 a tempo determinato e pare stia negoziando la restituzione delle singole strutture ricettive. Il gruppo adesso rischia di finire all’asta venduto, è questa l’ipotesi più temuta dai sindacati nonché dallo stesso governo. In realtà l’annuncio dei licenziamenti era stato dato da tempo dalle organizzazioni sindacali e soltanto nella giornata di ieri è stato reso pubblico durante l’incontro tra le parti convocato al tavolo del Ministero per lo sviluppo economico.

Al Ministero dello Sviluppo Economico pare siano già arrivate richieste di informazioni da parte di imprenditori sia italiani che stranieri che sono interessati a rilevare il marchio e la gestione dei villaggi nel complesso. “Le proposte dei privati devono concretizzarsi in tempi brevi perché si apre una fase molto critica e i villaggi rischiano di non aprire creando un danno enorme ai territori coinvolti”, hanno sottolineato inoltre i sindacati.

Più nello specifico il ministro Carlo Calenda ha annunciato che ben presto incontrerà la proprietà per poter favorire una soluzione di continuità per tutto il complesso aziendale. Durante l’incontro di ieri al Mise, i sindacati hanno richiamato alla responsabilità il fondo investitore. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil questi sindacati hanno denunciato la gravità del comportamento di questa azienda che sviluppa occupazione stagionale per circa 1200 persone. “Si concretizza il rischio vendita a `spezzatino´ paventato con l’avvio della fase liquidatoria ed è purtroppo evidente che non c’è alcuna intenzione di salvaguardare il perimetro aziendale di una azienda che rappresenta l’Italia nel mondo e che nel Mezzogiorno ha rappresentato una risorsa occupazionale ed economica fondamentale”, è questo l’allarme lanciato dai sindacati.

“No a soluzioni di liquidazione per parti separate delle attività che attualmente operano a marchio Valtur”, ha ribadito il ministero nel corso dell’incontro ha chiesto all’azienda di “impegnarsi direttamente nella ricerca di un investitore interessato a mantenere unito il perimetro aziendale e occupazionale e che offra inoltre concrete prospettive di continuità nel lungo periodo a una delle maggiori realtà italiane del settore del turismo e ai suoi lavoratori”. Non apriranno quest’anno i villaggi estivi di Capo Rizzuto, Favignana, Ostuni, Porto Rosa, Torre Chia, Simeri, Garden Club Toscana e Colonna Beach e sarà interrotta anche l’attività dei villaggi internali Pila Marilleva, Sestriere e Principe di Marmolada, che dava occupazione stagionale a circa 1200 persone. Ma da dove arriva la crisi Valtur? Sembra che in seguito al primo concordato che ha visto l’uscita di scena della famiglia Patti, ci sono stati tre anni di gestione commissariale e poi l’assegnazione alla Orovacanze di Franjo Ljuljdjuraj che di certo non ha favorito un rilancio della società.

Evoluzione della disciplina dei licenziamenti collettivi: excursus storico La nozione legale di licenziamento collettivo (o per riduzione del personale), è stata enunciata per la prima volta con la legge 23 luglio 1991, n.223. Fino all’entrata in vigore di questa legge, i licenziamenti collettivi erano esplicitamente esclusi dalla disciplina dei licenziamenti dall’art. 11 della legge n. 604/1966. Questo non vuol dire che la materia non fosse presa in considerazione, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda i criteri identificativi del personale da licenziare. Essa iniziò ad assumere un certo interesse con l’accordo interconfederale 7 agosto del 1947, inteso a disciplinare i licenziamenti nell’industria, e in particolare con l’abolizione del recesso ad nutum nei licenziamenti individuali. A seguito di ciò era sorta l’esigenza di sottrarre alla disciplina restrittiva dei licenziamenti individuali la fattispecie dei licenziamenti collettivi.

L’accordo del ’47, poi ripreso con qualche modifica con l’accordo interconfederale 18 ottobre del 1950 e del 29 aprile 1965, sanciva l’obbligo per l’imprenditore di giustificare il licenziamento. Il licenziamento poteva essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo. Tenuto conto di questo vincolo, i licenziamenti collettivi vengono identificati da esigenze di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro , senza alcuna necessità di giustificare il recesso, ma con l’obbligo di consultazione dei sindacati e di esperimento di un tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione era volto a verificare se c’era la possibilità di evitare i licenziamenti collettivi, e subordinatamente a individuare il numero dei lavoratori da licenziare. Si arriva a questa differenziazione partendo dal presupposto che l’iniziativa economica privata è libera , e quindi la decisione se effettuare riduzioni di personale o meno è un aspetto del potere organizzativo, intrinseco all’interesse dell’imprenditore.

Ecco perché l’autonomia collettiva vedeva questo diritto meritevole di tutela, tanto da farlo prevalere sull’interesse dei lavoratori a mantenere il posto di lavoro. Tutto questo era destinato a mutare a seguito dell’introduzione di limiti particolarmente determinanti al potere di recesso dell’imprenditore, da parte della già citata L. n.604/1966. Se non fosse stato che, come già detto, il legislatore del ‘66, pur recependo il limite imposto dal principio del giustificato motivo al diritto di licenziamento del datore di lavoro, contestualmente aveva escluso dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali la materia delle riduzioni di personale. Conseguenza: se da un lato cresceva la tutela del singolo addetto nella conservazione del posto di lavoro, dall’altro non corrispondeva una crescita parallela di tutela dell’interesse collettivo al mantenimento dei livelli occupazionali. Problemi rilevanti erano rinvenibili anche dal punto di vista identificativo della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale. Per quanto concerne la disciplina pattizia, il licenziamento collettivo veniva qualitativamente definito dalla necessità di attuare una riduzione del numero dei lavoratori per riduzione o per trasformazione di attività o di lavoro (requisito causale), secondo quanto sancito dall’art. 1 degli Accordi Interconfederali; dal punto di vista numerico/quantitativo, si rinveniva la possibilità che questo tipo di operazione investisse più lavoratori, senza però dare un numero specifico. Tutti elementi questi che hanno permesso, o meglio “obbligato” giurisprudenza e dottrina ad enucleare una distinta e autonoma fattispecie di recesso. Giurisprudenza alla quale è stato affidato il compito di dare la nozione di licenziamento collettivo – operazione che si è resa necessaria in quanto la legge del ’66 li escludeva esplicitamente dalle tutele previste per i licenziamenti individuali – ed anche quello di individuare eventuali tutele previste sulla base dei contratti collettivi e degli accordi interconfederali. E giurisprudenza che era giunta ad affermare un principio sufficientemente consolidato: quello secondo cui il giudice non può sindacare il merito delle scelte produttive e tecniche indicate dal datore di lavoro per giustificare la riduzione del personale

Inoltre la Corte di cassazione, dopo una complessa elaborazione giurisprudenziale, era giunta ad indicare un requisito formale essenziale del licenziamento collettivo: l’adempimento dell’obbligo di consultazione sindacale previsto dagli accordi. Ciò con la conseguenza che senza l’osservanza di quest’obbligo, il licenziamento collettivo si trasformava nella sommatoria di più licenziamenti individuali, anche detti licenziamenti individuali plurimi, per la cui legittimità si doveva valutare la relativa disciplina legale. Conseguenze analoghe se si rilevava la mancata sussistenza della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, che veniva visto come requisito sostanziale/causale del licenziamento collettivo, ovvero in caso di assenza del nesso di causalità, o di connessione logica tra la scelta datoriale di riduzione o trasformazione dell’attività e il licenziamento stesso.

Una sottolineatura va fatta per quanto riguarda la causale, per la quale si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale mai sopito: per un orientamento restrittivo era fondamentale una riduzione o trasformazione strutturale dell’impresa, ad esempio la soppressione di un ufficio o la cessione di macchinari. Insomma si rinveniva un licenziamento collettivo laddove vi fosse stata la stabile e concreta eliminazione di elementi materiali dell’impresa , lasciando al di fuori il caso in cui l’impresa dovesse/volesse ridurre personale a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, il c.d. licenziamento tecnologico. 6 Quanto detto però, se da una parte eliminava dalla preventiva consultazione sindacale una serie di elementi per cui era evidente il coinvolgimento di un interesse collettivo, dall’altra non consentiva di preservare il potere imprenditoriale di ridimensionare la propria attività economica non intaccando o addirittura migliorando determinati impianti. Ciò ha fatto si che nel tempo si è arrivati a dare rilevanza ai fini applicativi delle norme in materia di licenziamenti collettivi anche la sola soppressione di “posti di lavoro”, benché definitiva, senza che vi fosse la necessità di un ridimensionamento strutturale.In questo caso, pur in presenza dell’introduzione di nuove tecnologie labour saving a potenziamento dell’impiantistica aziendale, si poteva far ricorso al licenziamento collettivo.

Ciò che è da sottolineare è che nel caso di accertata mancanza della causale, la giurisprudenza ha previsto la possibilità per l’addetto di ottenere la reintegrazione del posto di lavoro, ritenendo applicabili le sanzioni previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Si escludeva poi la tutela reale nel caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali, il licenziamento in questo caso era illegittimo ma il lavoratore aveva soltanto diritto ad una tutela risarcitoria per il danno subito. In questo caso il lavoratore poteva esperire un’azione risarcitoria per i danni subiti a seguito dell’inadempimento di un espresso obbligo contrattuale: normalmente i danni erano commisurati alle retribuzioni illegittimamente perdute. Risulta chiaro che a prescindere dagli interventi giurisprudenziali, si rimaneva in presenza di un vuoto normativo evidente, che danneggiava senz’ombra di dubbio tutte quelle situazioni pratico/applicative con le quali l’interprete si trovava ad avere a che fare in ogni momento e rispetto alle quali non aveva la possibilità di trarre argomentazioni valide se non da asserzioni a loro volta interpretative.

La disciplina di derivazione giurisprudenziale, che si è formata nel vuoto normativo e di cui si è parlato nel paragrafo precedente, portava a conclusioni talvolta contraddittorie. Si pensi al fatto che se il datore di lavoro decideva di non attivare la procedura di consultazione sindacale, il licenziamento collettivo si poteva trasformare in dei licenziamenti individuali plurimi, ma ciò non era per forza sinonimo di maggior tutela del lavoratore.

Questo perché nella maggior parte dei casi si riscontravano comunque gli estremi del giustificato motivo oggettivo (g.m.o.). L’unico vantaggio riscontrabile era quello dovuto al fatto che il datore di lavoro, in presenza del g.m.o., ha l’obbligo di dare prova della non utilizzabilità del lavoratore neanche in mansioni differenti. Si sottolinea inoltre che una disciplina di origine giurisprudenziale, per sua natura aleatoria, non si può certo sostituire a fonti legislative o collettive aventi invece efficacia generale. Da qui la necessità di una normativa legale valida atta a regolare la materia del licenziamento collettivo. Si ricorda in questa prospettiva che nel 1975 il Consiglio delle Comunità Europee aveva messo in atto la direttiva n. 129/1975, al cui interno si avvertiva l’esigenza di un autonomo riferimento normativo. Si invitava gli Stati Membri ad attuare una regolamentazione unitaria per i licenziamenti collettivi, e ciò con due obiettivi: favorire un corretto sviluppo sociale nella Comunità Europea da un lato, e dall’altro evitare disparità di trattamento che avrebbero sicuramente alterato le condizioni di concorrenza delle imprese operanti nel mercato comune. Direttiva che ha ricevuto applicazione soltanto con l’emanazione della legge n. 223/1991, e questo nonostante la Corte di Giustizia della Comunità Europea abbia condannato per ben due volte per inadempienza lo Stato Italiano. Si precisa peraltro che dopo l’emanazione della legge del 1991, la Direttiva del ’75 è stata modificata dalla Direttiva n. 92/56 del 1992, e quindi è stato necessario un intervento suppletivo del legislatore per dare applicazione alle previsioni sancite dalla nuova Direttiva.

Successivamente entrambe le direttive sono state abrogate dalla Direttiva 98/59 del 1998, la quale le ha sostanzialmente solo codificate . Ha praticamente ricopiato le disposizioni sostanziali della Direttiva del ’75, come integrate dalla Direttiva del ’92, solo con numerazione differente. Dalla condanna per inadempienza il Governo si è difeso affermando che nel nostro ordinamento comunque venivano adottati gli obiettivi posti dalla direttiva, in quanto lo Stato aveva propri poteri limitatamente ai problemi economico-sociali dei lavoratori. Si è dibattuto anche per quanto riguarda l’immediata applicabilità o meno della direttiva n. 129 nel nostro ordinamento. La Corte di Giustizia Europea non ha reputato che potesse avere quella “efficacia orizzontale” che le avrebbe concesso immediata applicabilità nei rapporti interprivati. Con la legge n. 223/1991 si è poi definitivamente avvicinato il nostro ordinamento a quello comunitario applicando più o meno conformemente la direttiva, e risolvendo ogni preoccupazione in tal senso. Si introduce inoltre la annessa possibilità per il lavoratore di vedersi garantita la reintegrazione nel caso di licenziamento collettivo illegittimo, posto in essere cioè in violazione della suddetta legge. A livello contenutistico la normativa comunitaria ha individuato la nozione di licenziamento collettivo, i relativi criteri numerici, l’ambito di applicazione, e predisposto la procedura che le imprese devono adottare.