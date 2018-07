Vende la figlia di 9 anni ad un anziano per pochi spicci e spesa. Condannato un padre siciliano

Una storia davvero incredibile quella che arriva direttamente dalla Sicilia e più nello specifico da Enna dove un uomo è stato condannato per aver venduto la propria figlia di 9 anni ad un anziano. La bambina in questione che ha soltanto 9 anni è stata abusata da un anziano a cui il padre pare l’avesse venduta in cambio di piccole somme di denaro e di spesa. Ebbene sì, in cambio di queste cose faceva prostituire la figlia di soli 9 anni con un anziano.

Alla luce questa vicenda il tribunale di Enna presieduto da Francesco Paolo Pitarresi, ha condannato per concorso in atti sessuali su minori e per sfruttamento della prostituzione minorile a 9 anni di carcere circa €20000 di multa il padre della bambina siciliana. L’uomo pare fosse stato tratto in arresto nell’agosto di due anni fa dai carabinieri, dopo un’inchiesta scaturita dalla segnalazione anonima di qualcuno che pare avesse visto degli uomini appartarsi insieme alla piccola in luoghi isolati della città di Enna.

Effettivamente nel corso del processo che è iniziato lo scorso anno l’imputato anziano pare fosse deceduto, ma I magistrati hanno appurato che gli abusi avvenivano all’interno dell’automobile e soprattutto all’insaputa della mamma della bambina che si è costituita parte civile con l’avvocato Eleanna Parasiliti Mollica.

Gli Inquirenti hanno condotto le indagini anche grazie alle intercettazioni ambientali appurando che gli abusi erano maturati in un contesto di degrado sociale a venissero effettivamente ai danni della bambina di soli 9 anni. Ovviamente il tribunale ha dichiarato decaduto dalla patria potestà il padre che è stato condannato per un anno a conclusione delle espiazione della sua pena a Non frequentare luoghi dove siano presenti i minori.