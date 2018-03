Venezia: Uomo trovato mummificato in casa: sarebbe morto da 7 anni

Si chiamava Lelio Baschetti e quando è morto aveva 68 anni. Probabilmente era il 2011, di sicuro dopo l’estate, quando risultano pagate le ultime bollette. Per quasi sette anni nessuno ha cercato questo ex professore di fisica e matematica al liceo, senza moglie e senza figli, che abitava in Calle del Cristo, al civico 2216 di Dorsoduro, a Santa Marta. Un appartamento al piano terra con ingresso indipendente. Domenica pomeriggio un anziano vicino di casa ha visto la porta socchiusa di quell’appartamento che lui pensava disabitato da anni. Pensava fosse entrato qualche senzatetto, qualche sbandato in cerca di un tetto. Probabilmente qualcuno, vedendolo disabitato, lo voleva occupare.

O più probabilmente un ladro che ci ha visto un bersaglio facile. E che di fronte alla scena del corpo mummificato è scappato dalla porta d’ingresso dopo essere entrato da un finestra del primo piano. L’anziano vicino di casa è entrato e, steso sopra una brandina, ha trovato il corpo mummificato, e ha subito avvisato i carabinieri. I primi a intervenire sono stati i militari del nucleo Natanti, con il sostegno poi dei colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Venezia. «Una scena incredibile», raccontano i militari entrati nell’appartamento. Le pareti logorate dal tempo, il cibo sulla tavola e sugli scaffali in stato di decomposizione. I segni di un abbandono anche personale. In mezzo alla stanza una brandina, e sopra la brandina il corpo dell’uomo mummificato. Per i rilievi è stato necessario l’intervento della scientifica del comando provinciale, insieme al medico legale.

Morte naturale, stando alle prime verifiche. Sul corpo infatti non sono stati ritrovati evidenti segni di violenza. Anche se la conferma sull’identità della vittima potrà arrivare solo dall’esame del Dna o dell’arcata dentaria – il pm Paola Tonini ha disposto l’autopsia – sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il corpo mummificato sia quello di Lelio Baschetti, nato l’11 gennaio del 1943. Dopo il ritrovamento del corpo ieri i carabinieri hanno individuato una sorella, residente al Lido di Venezia con il marito, sotto choc per la notizia. Fratello e sorella non si sentivano da anni. «Era un amante della pittura, un carattere molto introverso», si limita a dire il cognato. L’uomo prima della pensione era stato professore di matematica e fisica al liceo classico Pietro Orseolo del Lido, nel Trevigiano, e poi al liceo Benedetti.

«Era una persona un po’ schiva», lo ricorda un collega, «ma molto appassionato delle sue materie». Negli anni più recenti sembrava essersi ritirato a vita privata, con rarissimi rapporti anche con i vicini di casa. In questi anni nessuno si è interrogato sulla sua sparizione, nessuno ha pensato di chiamare i vigili per un controllo. Alcuni pensavano che si fosse trasferito altrove, lasciando vuoto l’appartamento di Santa Marta. Il pensionato nel 2013 era anche stato cancellato dall’anagrafe del Comune perché risultava irreperibile. Dal suo passato emergono frammenti. Come la passione, quanto meno giovanile, per il baseball. Il suo nome infatti risulta tra i tesserati – cartellino 7218 – con l’associazione sportica Banshee Bc Lido negli anni Sessanta, quando l’isola era con un paio di associazioni sportive il riferimento per uno sport che rimbalzava in laguna dagli Stati Uniti. Sull’elenco del telefono si trova ancora il suo numero: Baschetti Dr. Lelio c’è scritto, ma il telefono è muto da anni.

Morire a Venezia, ed essere ritrovato cadavere dopo anni. Senza che nessuno ne abbia denunciato la scomparsa. Irreperibile anche per l’Anagrafe, che dispone la cancellazione di un nome e cognome, di una vita, secondo norma burocratica: se dopo il passaggio degli operatori del censimento o una verifica degli uffici, si vuole capire se una persona è reperibile o meno, i messi comunali suonano il campanello di casa più volte. Se non hanno mai risposta nell’arco di almeno un anno, per lo Stato si diventa irreperibili. Vale ovunque, anche in una Venezia, con sempre meno abitanti, dove tutti dovrebbero conoscersi. In teoria.

«Questo è un caso limite. La persona non mi risulta fosse seguita dai nostri servizi. Casi di anziani soli vanno segnalati, in modo tale che i servizi intervengano. Purtroppo, come in ogni grande città, anche a Venezia se un anziano è senza reti familiari e sociali, il rischio è quello di morire nel disinteresse generale. E in centro storico è più facile vivere una grande solitudine», ammette l’assessore ai Servizi sociali Simone Venturini.

Che però ci tiene a ribadire che «i servizi in questa città esistono e sono vari e differenziati e comprendono l’assistenza domiciliare, le assistenti sociali e l’aiuto, importante, del volontariato, del terzo settore. Si può sempre migliorare i servizi, certo», continua Venturini, «ma anzitutto serve ritrovare uno spirito di vicinato, di comunità, che ci porti a buttare l’occhio sul vicino di casa, specie se anziano e solo, per sincerarsi delle sue condizioni. Un comportamento che chiama in causa tutti. Dobbiamo riscoprire l’ “abc” del maggiore interesse per chi ci vive accanto. E su questo sono coinvolto anche io in prima persona, come tutti». Nel nostro Comune il 26,7 per cento dei residenti sono ultrasessantacinquenni. Un dato ben più alto del 21% del dato nazionale, che è in linea con l’andamento veneto. Le persone dai 65 ai 75 anni in centro storico sono 12.022 e di questi vivono soli in 3.690. Tra gli over 75, che sono 12.982, 5.838 vivono da soli. In terraferma cambia poco: la città è più grande ma il rischio solitudine è lo stesso.

Tra i 65 e i 75 anni si contano 21.721 persone e di questi vivono soli in 5.128 mentre gli over 75 sono 24.452 e soli sono 10.035. Un anziano su due vive una vita solitaria. Seimila anziani vengono seguiti dai servizi comunali. In particolare, dicono i dati dell’assessore alla coesione sociale Simone Venturini, circa un migliaio (360 in centro storico e isole) sono seguiti dalla rete di assistenza tutelare affidata alla Fondazione Venezia onlus, con almeno una visita a casa la settimana. Ci sono poi 223 persone seguite da Ava- po di Mestre e Venezia e 250 (circa 120 in centro storico e isole) seguite dal servizio di cure familiari. Altri 1.322 anziani (406 residenti tra centro storico e isole) godono della impegnativa di cura domiciliare, contributo regionale per prestazioni di assistenza in casa. E 230 persone hanno goduto in questi anni dei servizi del progetto “Home care Premium” dell’Inps gestione pubblica. Il Comune garantisce poi 486 alloggi protetti per anziani in stato di fragilità, tra Opera S.Maria della Carità, centro Don Vecchi, e residenze veneziane come il Lascito Ruggeri e il Correr. Importante la rete del tele- soccorso/telecontrollo che vede collegati ad una centrale attiva 24 ore su 24 via telefono, 2.622 anziani (circa 680 residenti tra centro storico e isole). Ci sono i centri diurni delle case di riposo (che accolgono circa 300 persone) mentre nelle residenze per anziani non autosufficienti trovano posto quasi 600 ospiti. Molto lavoro è affidato al volontariato di Venezia e Mestre con tante iniziative, per non sentirsi soli in città nell’arco di tutto l’anno.