Vent’anni, il mondo da scoprire e il sorriso sempre sulle labbra, poi la tragedia: “Abbiamo i minuti contati”

Vincenzo ha il sorriso sempre sulle labbra, ma a 20 anni non potrebbe essere diverso da così. Questo almeno fino allo scorso ottobre, quando un virus ha messo in pericolo il suo cuore provocandogli la miocardite. Da quel giorno le sue condizioni sono peggiorate sempre di più e ora solo un trapianto lo può salvare. Oggi il ragazzo è in attesa, ricoverato presso l’ospedale Monaldi di napoli. “Fino allo scorso anno – racconta la madre, Mena – giocava a calcio, faceva immersioni subacquee, vuole fare economia gestionale all’università.

Ma i sogni, persino per quanto riguarda lo studio, sono per ora interrotti perché la sua patologia lo costringe a stare a letto e a ricoveri lunghi e frequenti. È ricoverato da 15 giorni e resterà lì finché non arriverà un dono. Non può essere dimesso, perché le condizioni sono peggiorate ed è costretto a stare lì”. Vincenzo “è legato a un infusore che gli dà un farmaco collegato 24 ore su 24 e si spera che resti stabile col farmaco, perché la strada se le condizioni peggiorano è quella dell’assistenza meccanica, un cuore artificiale, cioè una macchina esterna che sostituisce la parte del cuore che non funziona più e permette di arrivare al trapianto in maniera più tranquilla possibile”.

“Ma si spera di no perché sarebbe costretto a essere medicato a crudo, senza anestetici, sono manovre dolorose”, ha spiegato la mamma. Vincenzo ha un coraggio fuori dall’ordinario, affronta tutto con il massimo della positività, ma ha le ore contate. “Solo un cuore nuovo potrebbe salvarlo, anche se so che questo significa una vita che va via, ma donare è una scelta bellissima e per questo vorrei che l’opinione pubblica fosse sensibilizzata – continua la madre di Vincenzo –. Mio figlio ha vent’anni e in questo momento sta conducendo la vita di un anziano allettato. Nonostante lui abbia un carattere positivo e questo lo aiuta, questa cosa gli ha stravolto la vita. Psicologicamente è devastante e soprattutto a vent’anni. Noi non lo lasciamo mai solo, lui è un leone e parlare di lui mi dà gioia”.

I tempi di attesa di un trapianto sono sempre un grande dubbio, nessuno può infatti prevedere se e quando arriverà l’organo atteso. Questo la famiglia di Vincenzo la sa bene e per questo motivo Mena porta avanti la sua battaglia: “Per questo cerchiamo di fare tanti appelli – continua Mena – non solo per la condizione di mio figlio, ma per tutti. Donare è un atto importantissimo, per avere un trapianto di cuore purtroppo bisogna che ci sia la morte di una persona, che abbia deciso di donare o che i parenti abbiano deciso di farlo. Ecco perché sensibilizzare è importantissimo, al di là della tragedia che ha colpito la nostra famiglia: è un atto d’amore immenso”.