Verona, 18enne riportata in Pakistan dai genitori per abortire

Sta facendo parecchio discutere la storia che stiamo per raccontarvi ,che ha come protagonista una giovane studentessa la quale è stata portata in Pakistan per abortire. Come già detto, la protagonista Dunque è una ragazza di soli 18 anni originaria del Pakistan che da qualche tempo vive a Verona e che pare sia stata prelevata dai suoi genitori e portata in patria Dove è stata costretta ad abortire. Una storia davvero Terribile comunque che ha scatenato tutta una serie di polemiche. Farah, è questo è il nome della diciottenne che è stata costretta a dover rinunciare al suo bambino che sarebbe nato in Italia tra qualche mese e che sarebbe stato il frutto di una storia portata avanti con un giovane ragazzo italiano. “Mi hanno fatto una puntura e hanno ucciso il mio bambino. Mio padre vuole che mi sposi qui”, è questo uno dei messaggi scritti dalla diciottenne alle sue amiche su WhatsApp.

La ragazza iscritta all’ultimo anno dell’istituto professionale Sanmicheli di Verona, qualche mese fa è rimasta incinta poi l’ improvvisa decisione dei genitori che a gennaio hanno cosi deciso di portarla in Pakistan non facendo più ritorno. La stessa alle sue amiche avrebbe raccontato delle scene davvero terribili, ovvero di essere stata sedata, legata ad un letto e costretta ad abortire. Adesso sulla segnalazione anche dei docenti della diciottenne che hanno raccolto l’allarme che è stato lanciato direttamente dalle compagnie amiche di scuola si è attivata la Digos della Questura Scaligera ma purtroppo la ragazza sarebbe ancora all’estero.

Si era già attivata la scuola nei mesi scorsi decidendo di far anticipare alla giovane i tempi riguardanti l’esame di maturità per poterle dare la possibilità di poter portare a termine la gravidanza. Ma come già abbiamo visto lo scorso mese di gennaio la famiglia ha deciso di tornare in Pakistan portando con sé la figlia in occasione del matrimonio di un fratello, ma questo sarebbe stato soltanto un pretesto perché da lì la ragazza avrebbe scritto dei messaggi disperati alle amiche raccontando di essere stata costretta ad abortire da un medico compiacente.

Risulta che la ragazza abbia già denunciato precedentemente il padre per maltrattamenti e la denuncia risalirebbe proprio lo scorso anno. In quell’occasione è stata ospitata per qualche tempo presso una struttura protetta dove sarebbe rimasta soltanto per un breve periodo. Gli investigatori adesso si sono attivati e hanno coinvolto il consolato pakistano in Italia inviando del materiale e anche delle testimonianze. Questa terribile storia è arrivata proprio poche settimane dopo il caso drammatico di Sana Cheema, la 25enne Italo pakistana che è stata strangolata per il cui omicidio purtroppo sono stati accusati il padre, lo zio e il fratello sempre per lo stesso motivo ovvero per ostacolare un amore occidentale.