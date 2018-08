Veronica Maya a Ischia: Anche se la sua è soprattutto un’estate di lavoro

La conduttrice, al timone insieme ad Arianna Ciampoli, Valeria Graci e LaMario dello show del mattino di Raiuno Quelle brave ragazze…, pur di non rinunciare al sole e al mare e soprattutto alla sua famiglia, macina chilometri ogni giorno. E le fa bene, a giudicare dal fisico tonico e dai sorrisi complici con il suo Marco.

«Mi ha regalato fiori e una borsa»

Veronica, nonostante i mille impegni non sembri per nulla affaticata… «Stare vicina a Marco e ai bimbi mi ritempra. Dopo il mio compleanno non mi sono lasciata tentare dai vari inviti e sono riuscita a ritagliarmi tre giorni a Ischia in cui ho fatto il pieno di riposo e di coccole. C’erano anche i bambini, ma Marco e io ci siamo concessi romantici tète-à-tète, con tanto di torta, fiori e regali. Ho ricevuto, tra l’altro, una borsa d’artista del mio colore preferito, il turchese». A giudicare dalle immagini, tra te e Marco c’è tanta passione. Avete un segreto?

«Non c’è la bacchetta magica, né ci illudiamo di incarnare la famiglia perfetta. I momenti di intimità però non devono mai mancare, che si tratti di un weekend, di una serata o di una cena. Basta poco: l’importante è non smettere di comunicare, di confidarsi o solo di stare insieme. Certo, i bimbi stancano: a volte alle dieci e mezzo di sera crolliamo distrutti, ma è anche vero che ci danno una gioia e una carica immense. In un rapporto è importante, come lo è la condivisione degli obiettivi e la gioia di fare le cose assieme». Le giornate, però, sono di 24 ore. Data la tua dedizione alla famiglia e al lavoro, trovi anche il tempo per andare in palestra? Hai un fisico tonico, dopo tre gravidanze…

«Devo ammettere, purtroppo, che non faccio un’ora di sport da dicembre, pur avendo pagato un abbonamento annuale in palestra. Mi auguro di ricominciare al più presto. Ho però la fortuna di avere un metabolismo veloce, dovuto forse ai miei vent’anni di danza e anche ai miei geni».

Immagino tu faccia qualche rinuncia a tavola…

«Assolutamente no. Mangio la pasta almeno una volta al giorno, perché il mio fisico ne ha bisogno dati i miei ritmi e non rinuncio nemmeno al vino o alla birra. Che dire? Sono fortunata. Devo ammettere però che ho fatto varie sedute di laserterapia allo studio di Marco a Napoli». Parlando invece del tuo lavoro: qualcuno ipotizza un tuo passaggio a Mediaset…

«L’unica cosa vera è che Mediaset ha in visione una puntata zero di un programma, ma al momento non c’è nulla di concreto. Comunque io vedo il mio futuro in Rai. Certo, è ovvio che guarderei altrove, se lì non ci fossero opportunità. Questo, tra l’altro, è un periodo di grandi cambiamenti nel servizio pubblico… Nel frattempo sono impegnata 5 con la mia società di eventi. E in autunno dovrebbe uscire anche il film Passpartù – Operazione Doppiozero, dove interpreto una giornalista». «Dopo il programma scappo alle Eolie»

A settembre ti riposi?

«Finito il programma, trascorrerò una settimana alle Eolie e poi mi voglio dedicare all’inserimento scolastico dei bambini, che riprendono i loro impegni dopo la metà del mese. Va reimpostata la routine e la presenza della mamma. Questo è fondamentale».

