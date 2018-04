Vibo Valentia, bomba nel bagagliaio della macchina: muore ex candidato a elezioni comunali

Terribile incidente è avvenuto nella giornata di ieri nella campagna Vibonese, nello specifico a Limbadi. Ad esplodere pare sia stata un’auto e purtroppo tale situazione ha provocato un morto, ovvero Matteo Vinci candidato alle ultime elezioni comunali il quale è rimasto ucciso nel pomeriggio di ieri da una autobomba che alcuni avevano piazzato sotto la sua auto a Cervo Lavarone prestiti Limbadi nel cuore dell’entroterra Vibonese. Insieme a lui, era presente anche il padre settantenne il quale sembra sia rimasto ferito dallo scoppio ed attualmente è ricoverato in ospedale. Secondo l’ipotesi dei Carabinieri, la deflagrazione è stata provocata da una bomba che è stata collocata nel vano portabagagli dell’auto. Il padre come già abbiamo detto è rimasto ferito ed è stato ricoverato con prognosi riservata presso l’ospedale di Vibo Valentia e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sembra che l’ordigno avete colpito le gambe della vittima impedendogli di uscire dall’auto, nel giro di pochi minuti completamente consumata dalle fiamme. L’allarme sarebbe stato lanciato direttamente dal padre che Dopo l’esplosione ha chiamato la moglie chiedendole di avvertire i soccorsi ed effettivamente sul posto Si sono riversati i vigili del fuoco ed i carabinieri nel giro di pochi minuti. Purtroppo i primi rilievi non hanno lasciato alcun dubbio perché l’esplosione è stata causata proprio da una bomba.

Inizialmente si pensava che a far esplodere l’auto fosse stato un malfunzionamento dell’impianto di alimentazione, trattandosi di una Ford Fiesta a metano ma in un secondo momento, Dopo i primi rilievi si è capito che in realtà era stata piazzata su quell’auto una bomba. Si è trattato di un messaggio chiaro della Ndrangheta e per questo motivo sul luogo dell’esplosione è arrivato anche il PM Mancuso della direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro che ha immediatamente preso in mano il coordinamento delle indagini.

La vittima pare non avesse alcun rapporto con la mafia e non era infatti mai risultato indagato in questioni di mafia, ma aveva soltanto qualche precedente per una banale rissa. Inoltre, Matteo Vinci in passato era rimasto vittima di un tentato omicidio. Pare che la vittima però avesse avuto a che fare con il potentissimo clan Mancuso, visto che la sorella del Boss è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno confinanti con il suo campo e stando ad alcune fonti su alcune zolle che i Vinci avevano nelle campagne di cervo raro, gli uomini del clan avevano messo gli occhi, ma Vinci non era intenzionato a cedere. Guido Longo prefetto di Vibo Valentia In seguito a questo probabile attentato ha convocato d’urgenza il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per poter fare il punto sulle indagini.