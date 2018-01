Vicenza, da anni non consegnava la posta: 570 kg di lettere in garage

Per circa otto anni, a partire dal 2010, ha nascosto buona parte della corrispondenza che da dipendente delle Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare. Invece il postino «infedele», un uomo di 56 anni originario del Napoletano, ma residente in provincia di Vicenza, la depositava con cura all’inteno del suo garage e nella sua abitazione.

Qui, gli investigatori ne hanno trovato più di mezza tonnellata, lettere e pacchettini che, messe sulla bilancia, pesano 573 chilogrammi. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia ed è stato scoperto grazie al ritrovamento parte di alcuni volontari di 25 cassette di colore giallo di proprietà di Poste italiane, e coperte da materassi e mobili, dallo sgombero di un garage che il postino aveva avuto in uso. A casa dell’uomo, invece, la posta era ammassata in soggiorno. Per la Polizia Postale si tratta del più ingente sequestro di materiale postale mai effettuato in Italia.

E’ davvero incredibile quanto accaduto a Vicenza dove un postino 56enne di origini napoletane, ma residente nella provincia veneta è stato denunciato perché negli ultimi otto anni non avrebbe consegnato la posta di vario tipo, da lettere a i plichi alla pubblicità. Il tutto sarebbe stato sequestrato e si tratterebbe di un ingente sequestro di materiale postale mai effettuato in Italia, visto che il postino aveva accumulato una quantità davvero enorme di invii postali. Tra questi vi era pubblicità elettorale relativa alle elezioni regionali del 2010 ma anche PagineBianche 2013-2014, posta commerciale di Onlus, una serie di plichi ancora sigillati e seppur in minima parte la corrispondenza di diverso contenuto come lettere di banche, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, bollette telefoniche, bollette della luce, contravvenzioni, comunicazioni della RAI indirizzati ad enti, aziende e privati che risalivano ad Una prima analisi agli anni 2010-2017.

Il postino è stato denunciato dalla polizia del Capoluogo Berico, dopo che gli inquirenti hanno trovato più di mezza tonnellata di corrispondenza all’interno del suo garage e della sua abitazione. L’operazione è stata coordinata dal PM Carla Brunino della procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza. Stando a quanto riferisce Il compartimento della polizia postale e delle comunicazioni di Venezia, questo rappresenta il più ingente sequestro di materiale postale che sia stato mai effettuato in Italia. L’indagine sarebbe partita dal rinvenimento da parte di alcuni volontari dell’ Ecocentro di Breganze di circa 25 cassette di colore giallo di proprietà di Poste Italiane, dove all’interno vi erano invii postali che provenivano dallo sgombero di un garage sito nella stessa località e precedentemente utilizzato dall’indagato.

Tutto il materiale è stato sequestrato. A destare Maggiore preoccupazione nelle forze dell’ordine è stata la quantità rinvenuta ovvero circa 572,67 kg di materiale distribuito in 43 cassette postali. Il tutto è stato sequestrato e depositato nei locali di una struttura di Poste Italiane di Vicenza dove è stato trasportato da un mezzo pesante. Sono partiti così gli accertamenti da parte degli investigatori della polizia postale e delle comunicazioni d’Intesa con l’ufficio Fraud Management Nord-est di Poste Italiane al fine di individuare nel più breve tempo possibile l’autore della sottrazione della distrazione del materiale in attesa di essere poi consegnato.

Il materiale è stato ritrovato in luoghi davvero singolari e molto probabilmente proprio per l’ingombro dovuto all’enorme mole di documenti. Il postino dopo aver estirpato il materiale all’interno del proprio garage nascondendolo anche con cartoni e materassi, Avrebbe iniziato ad accatastare le missive nel proprio soggiorno. Ora la corrispondenza che è stata sequestrata, dopo essere stata catalogata, sarà recapitata ai legittimi destinatari, che però riceveranno la loro posta anche otto anni dopo.