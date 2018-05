Video: ha esaudito l’ultimo desiderio alla madre ricoverata

Stephanie Northcott ha sofferto di sindrome di Lynch , una malattia rara che aumenta il rischio di diversi tipi di cancro. Nel 2015, i medici gli hanno dato dieci mesi di vita. Tuttavia, secondo la CBS, Stephanie ha superato le aspettative.

L’unica sua paura era quella di non riuscire a vedere suo figlio laurearsi, a questo punto tutta la sua classe ha deciso di esaudirgli questo suo ultimo desiderio. Tutti si sono trasferiti al Baptist East Hospital di Memphis (USA) per celebrare l’evento e grazie ad esso, Stephanie è stata in grado di assistere al momento emozionante dal suo letto.