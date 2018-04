Video Highlights Inter – Juventus 2-3: Sintesi, gol e pagelle

Inter-Juventus 2-3 (0-1). Inter (4-2-3-1): Handanovic 5, Cancelo 6.5, Skriniar 5.5, Miranda 6.5, D’Ambrosio 5 (49’st Karamoh sv), Vecino 4.5, Brozovic 5.5, Candreva 6.5, Rafinha 6.5 (36’st Borja Valero sv), Perisic 6.5, Icardi 7 (40’st Santon 4.5). (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lopez, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti 5.

Juventus (4-3-3): Buffon 5.5, Cuadrado 7, Rugani 5, Barzagli 4.5, Alex Sandro 5.5, Khedira 5 (16’st Dybala 6.5), Pjanic 6 (35’st Bentancur sv), Matuidi 5.5, Douglas Costa 6.5, Higuain 7, Mandzukic 4.5 (21’st Bernanrdeschi). (23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 21 Howedes, 26 Lichtsteiner, 22 Asamoah, 8 Marchisio). All.: Allegri 7. Arbitro: Orsato di Schio 4.5.

Reti: nel pt 13′ Douglas Costa; nel st 7′ Icardi, 20′ Barzagli (autorete), 42′ Skriniar (a), 44′ Higuain. Angoli: 8-2 per la Juventus.

Recupero: 6′ e ‘5. Espulsi: 18’ pt Vecino per condotta violenta.

Allegri al 45′ st. Ammoniti: Cuadrado, Pjanic, Barzagli, Mandzukic, Alex Sandro per gioco scorretto; D’Ambrosio, Brozovic per comportamento non regolamentare. Var: 3. Spettatori: 78.328 per un incasso di 5.297.508 euro. ** I GOL ** – 13′ pt: con un perfetto cross Cuadrado pesca al limite dell’area piccola Douglas Costa, che sorprende Candreva e con una rasoiata mancina infila un incerto Handanovic. – 7′ st: la punizione dalla trequarti di Cancelo è un assist per Icardi, che sfugge alla marcatura di Higuain e di testa batte Buffon. – 20′ st: Perisic si beve Cuadrado e crea un cross teso rasoterra, su cui interviene Barzagli, che nel tentativo di anticipare Icardi fa autorete. – 42′ st: Dybala inventa un filtrante per Cuadrado che sfugge a Santon e dal fondo, complice una deviazione di Skriniar, sorprende un Handanovic ancora poco reattivo. – 44′ st: con un’incornata da vero centravanti, Higuain segna il 3-2 sfruttando una punizione di Dybala e una dormita di Santon.