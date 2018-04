Video Highlights Roma – Barcellona 3-0: Sintesi e gol

Se una mattina di giugno non avesse deciso di ripensarci e di rifiutare la cessione, già definita, allo Zenit, forse la Roma non avrebbe vissuto una serata come quella di ieri, destinata a rimanere nella storia. Il gol della qualificazione alla semifinale di Champions League lo ha segnato Kostas Manolas, con un colpo di testa. Nella sua corsa davanti alla panchina, sommerso dall’affetto dei compagni, c’era tutta la rabbia di una squadra che ieri sera ha trascinato e si è fatta trascinare dalla sua gente. «Non mi interessa – le parole del centrale greco – se sono entrato nella storia, siamo in semifinale di Champions League e abbiamo eliminato la squadra più forte al mondo, meritiamo tutto il meglio che possiamo avere».

Nessuno alla vigilia sembrava credere all’impresa. «Venivano da tre brutti risultati, abbiamo dato tutto e se abbiamo i nostri tifosi nessuno ci può battere. In campionato facciamo fatica, ma se il pubblico viene sempre la Roma diventerà tra le più grandi d’Italia. Abbiamo meritato di essere qui, la squadra c’è complimenti a tutti».

È stata la serata, l’ennesima, di Edin Dzeko. «Sono rimasto – le sue parole – per giocare gare come questa. Ora c’è la semifinale, credo che il bello debba ancora venire».

È’ stato il suo gol, il sesto in Champions League e il ventesimo in stagione, dopo appena 6 minuti a far capire ai 6o mila dell’Olimpico che l’impresa sarebbe stata possibile. E stato sempre lui a procurarsi il calcio di rigore del 2-0, realizzato da Daniele De Rossi. Il capitano si è preso una bella rivincita, piazzando alle spalle di Ter Stegen un pallone che pesava come un macigno: dimenticato l’autogol dell’andata.

«Per noi – le parole di De Rossi – è stato un trionfo, anche se eravamo solo ai quarti. Per la dimensione che ha la Roma, quella che è successa è una cosa incredibile. Ora dobbiamo giocarcela senza pensare di aver fatto un miracolo, non andremo in semifinale a fare una vacanza. Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo, ma abbiamo avuto sempre la convinzione di potercela fare. La partita di andata, condizionata anche da alcuni episodi dubbi e dai nostri autogol, ce lo aveva detto, anche se siamo stati bravissimi a realizzare un’impresa».

Grande merito anche a Eusebio Di Francesco: meglio, in Champions, ha fatto solo Nils Liedholm. «Il mister è stato bravissimo a modificare la formazione in tre giorni, a farcela entrare in testa. Io sono felicissimo, ma cerco di essere lucido: all’andata avevo giocato bene ma si ricordava solo l’autogol. Preferisco giocare una partita coraggiosa piuttosto che farmela addosso da: vanti ad avversari così forti. È una delle serate più belle da calciatore romanista. Prima della partita ero quasi commosso a vedere lo stadio pieno, la gente che ci credeva. L’ho detto ai miei compagni: non possiamo farcela addosso, mettiamocela tutta. Al massimo saremo eliminati». Non è andata così.

Se fosse un film o una canzone, sarebbe «La migliore Roma della nostra vita». Se fosse un quadro, sarebbe «L’urlo di Manolas» per il 3-0 della qualificazione. Impresa epica, anzi omerica della Roma che ha rovesciato il Barcellona come un calzino e ha ridato speranza a noi italiani «senza Mondiale». Subito va chiarito un concetto: questa è la vittoria di Eusebio Di Francesco, del suo coraggio tecnico-tattico – mai visto di recente un Barga tanto passivo e in imbarazzo -, della sua capacità di trasmettere fiducia alla squadra, di farle credere che nulla sarebbe finito finché non fosse veramente finito, quando tutti attorno degradavano il match ad amichevole, dato il 4-1 dell’andata. Questo deve essere lampante, se vogliamo che la qualificazione della Roma alle semifinali di Champions sia un punto di ripartenza e non un episodio isolato, frutto di una serata tre volte magica e di un allenatore che ieri sera si è consegnato all’eternità giallorossa. Ce la possiamo fare se prendiamo esempio da questa partita «difranceschiana», se la smettiamo di girare per l’Europa come se fossimo nel Novecento e non nel 2018. Grazie Roma, grazie Di Francesco, grazie per l’esempio. Sì, se puede. Yes, we can. Basta volerlo.

PADRONI Roma aggressiva e mordente, col pressing in canna e fruttifero nell’immediato, in sei minuti: lancio di De Rossi per Dzeko e bosniaco esemplare per controllo, difesa del possesso e lucidità al tocco. Bruciato Ter Stegen e 1-0: vuoi vedere che? No, è presto, calma.

Giallorossi con difesa a tre o a cinque in base alle fasi, ma atteggiamento da battaglia. Tutti a premere uno contro uno. Menzione speciale per De Rossi, visto di rado negli ultimi anni così in alto sulla scacchiera. Il capitano si spingeva in territorio nemico a braccare Rakitic. Succedevano cose particolari: l’apprendista campione Schick per due volte ha rubato palla al professor Iniesta. Barcellona stupito, per non dire annichilito, coi difensori costretti a lanciare, scelta di gioco che nel Barga equivale all’eresia perché i blaugrana, per quanto l’era Guardiola sia finita da un pezzo e pure Luis Enri- que se ne sia andato, restano depositari di un’idea illuminata di calcio, in cui il pallone viene accarezzato, mai gettato alla cieca in avanti. Faceva strano osservare il Barcellona trattato alla stregua di un Cagliari qualsiasi, vedere Messi con dannato a elemosinare rimasugli e fischiato per due punizioni calciate al cielo. Così è andata nel primo tempo, in cui se la Roma ha avuto una colpa è stata quella di non aver capitalizzato meglio tanta superiorità. AH’intervallo 1’ 1-0 suonava risicato, lasciava un retrogusto amaro. Strisciavano i rimpianti per le due occasioni capitate a Schick, per la devizione di Ter Stegen sull’incornata di Dzeko. Si faceva largo il timore che Messi si destasse dal torpore.

RIBALTONE E invece no, la Roma si è buttata tra le braccia della ripresa con identico spirito padronale. Barcellona sempre più comprimario e Messi fantasmatico, pensoso, incaponito in dribbling uno contro troppi. Dentro nottate simili viene fuori la differenza tra lui e Ronaldo, quanto a capacità di essere leader che trascinano gli altri e non soltanto se stessi. Roma bella, Roma liberata, e quando Piqué ha falciato Dzeko in area e l’arbitro Turpin per un attimo ha fatto finta di nulla, l’Olimpico è andato a un passo dall’insurrezione popolare. Poi l’addizionale di porta Buquet ha richiamato Turpin ai suoi doveri regolamentari. Il rigore è stato concesso, De Rossi l’ha trasformato: 2-0, in quel preciso momento l’impossibile è diventato possibile e la partita è diventata un fiume giallorosso di correnti forti, irresistibili. Di Francesco ha azzeccato i cambi, con gli innesti di Under ed El Shaarawy. Il 3-0 di Manolas, su corner, ha provocato l’effetto Tardelli ’82. Tutti a urlare, pazzi dalla gioia. Quel che restava è finito in corrida: la rabbia del Barcellona, gli assalti della disperazione, come se parlassimo di una squadra qualunque e non del grande Barga capolista della Liga col suo dio Leo Messi. E poiché il calcio ha una sua esattezza di fondo va registrato che i due «autogollisti» del Camp Nou, De Rossi e Manolas, hanno segnato due dei tre gol di ieri. Il terzo l’ha realizzato Dzeko, la torre bosniaca, il Pruzzo dei nostri giorni. Perché sì, la Roma ritorna nelle semifinali di Champions 34 anni dopo la prima volta, stagione 1983-84, quando il numero 9 era “er Bomber” e la Magica perse la finale, ai rigori col Liverpool, che è entrato nel quartetto top anche stavolta. Sta per arrivare il tempo della rivincita?

Non c’è religione al mondo che non contempli la possibilità di un intervento divino. Miracolo, una notte all’Olimpico. Miracolo è la Roma che se ne va in semifinale di Champions League come solo una volta le era riuscito nella storia, anche se bisogna usare la macchina del tempo e tornare indietro al 1984, a quando si chiamava Coppa Campioni e un Lampione bosniaco non aveva ancora cominciato a illuminare la strada. Miracolo è un bambino che chiede al papà, prima della partita: «Papà, quante volte la Roma ha battuto il Barcellona?». «Una». «Ah. Come fu il risultato?». «Tre a zero». Il bambino sorride, mette la maglia di Edin Dzeko e va allo stadio. Miracolo è un tabellino dei marcatori che una settimana dopo viene riempito con gli stessi nomi, ma stavolta tutti nella porta giusta, senza quel prefisso antipatico che inizia per aut.: De Rossi, Manolas. Miracolo è Dzeko, lui che destro e sinistro li aveva usati nella maniera corretta pure al Camp Nou. Miracolo, si dice «cudo» in bosniaco, si fa festa fino a Sarajevo. E si capisce che «cudo» può essere davvero quando l’arbitro, stavolta, un rigore lo concede: Edin va giù, la Roma lassù, fino a toccare il cielo.

STORIA RIBALTATA La Roma di Dzeko, che ha scritto la storia del club e del torneo. E all’improvviso l’inferno diventa Paradiso, il Barcellona e quella Pulce mai battuta di Leo Messi come d’incanto si trasforma nella vittima preferita: a nessun altro club il bosniaco ha segnato più gol in Champions. Quindici è il suo totale, 6 con la Roma in questa Champions (record giallorosso), siamo a tre di fila contro quei due colori che messi insieme fanno blaugrana: i primi due servirono per leccarsi le ferite da un 6-1 e da un 4-1, l’ultimo lo racconterà Edin stesso un giorno ai nipotini, davanti a un camino fumante di Sarajevo. O forse no, perché dicono in Bosnia che «il meglio deve ancora venire, vedrete che la semifinale sarà ancora più bella – ha illuminato il Lampione -. Certo, questa notte è indimenticabile, ce la godiamo e festeggiamo, perché abbiamo fatto una cosa importante per la storia del club, per noi stessi e per i nostri meravigliosi tifosi. Io non ho un aggettivo, non riesco a trovarlo. Diciamo che è stata una gara pazza, incredibile. Nessuno credeva in noi, ma dopo il primo gol anche noi in campo abbiamo cominciato a capire qualcosa…». La Pulce tremava, non si muoveva, quasi come ipnotizzata perché attirata dalla luce che era tutta dall’altra parte. «Sono rimasto alla Roma per vivere questo genere di partite», ha raccontato Edin. L’aveva detto anche dopo gli ottavi con lo Shakhtar, decisi da lui, da chi altri sennò? «Sono felice di essere alla Roma, penso che altrettanto possa esserlo la società. Ho rinunciato ai soldi non andando al Chelsea, ma a me non interessano. Giocando così, come abbiamo fatto con il Barcellona, possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario. Lo dice questa gara: non ho mai visto in vita mia un Barcellona così in difficoltà. Questa Roma ha una grande mentalità, se così non fosse non avremmo mai vinto, non ci saremmo mai qualificati».

E ORA DERBY Buona vita, allora. Buona fortuna a chi la fortuna se l’è costruita fin da bambino: «Non abbiamo vinto niente, però – ancora Dzeko -. Nessuno credeva in noi e invece siamo in semifinale. Ora l’obiettivo è la finale. Mi gusterò il sorteggio, sarà bello esserci. E sarà bello giocare domenica il derby. La testa ora va al campionato, abbiamo ancora sette partite da giocare e onestamente non so perché non riusciamo a trasferire in Serie A la mentalità che mettiamo in Champions League». Forse perché il vecchio Lampione deve pure saper centellinare le serate in cui brillare. Forse perché i miracoli per definizione non avvengono spesso. Certo che Edin se l’è saputo costruire. E allora chissà quanto sarà stato bello, per quel papà, condividere con il figlio il secondo 3-0 al Barcellona: «Hai visto? Te l’avevo detto che Edin segnava e la Roma si qualificava». Era l’unico a crederci, il bambino. L’unico dopo Dzeko.