Video shock: Sono stati buttati fuori da un bar e sono tornati per falciare la guardia di sicurezza

L’attacco è stato registrato da una telecamera di sicurezza che mostra il momento in cui i due uomini escono da una macchina rossa, si avvicinano alla porta del bar Sambuka, situato in Avenida Nacional, per affrontare il “cadenero” (come lo chiamano in Messico) alla persona che protegge l’ingresso delle sbarre) e poi uno di loro gli spara quando lo vede disteso sul pavimento.

I due attaccanti erano già stati identificati come parte di una banda che si dedica al furto di titolari di conti presso le banche della delegazione Miguel Hidalgo, conosciuta come Los Chamucos. Questo è Christian, 30 anni, che morì nei fatti, e suo cugino, Armed, che fuggì e anche intorno alla stessa età.