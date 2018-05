Viene morsa da un serpente nel sonno poi si sveglia e allatta la figlia: morte mamma e bimba

Una storia davvero assurda ed incredibile che arriva direttamente dall’India dove madre e figlia sono morte in una circostanza davvero assurda. La donna sarebbe stata morsa nel sonno da un serpente poi ha allattato la figlia e oltre a morire Praticamente, ha pure inconsapevolmente ucciso la tua bambina. La storia piuttosto assurda e drammatica arriva direttamente dall’India dove secondo quanto hanno riportato i media locali ripresi Dai giornali britannici la donna di 35 anni non si sarebbe resa conto di essere stata morsa e quando si è svegliata ha allattato tranquillamente la sua bambina di 3 anni. Così entrambe nella giornata di giovedì Si sono sentite male e portate in ospedale ma purtroppo sarebbero decedute prima dell’arrivo.

Questa notizia è stata riferita dall’ ispettore di polizia Vijay Singh, all’agenzia AFP. I familiari sembra che poi nel corso della giornata abbiano individuato il serpente all’interno dell’abitazione dove si trovavano la donna e la bambina ma non sarebbero stati in grado di catturarlo perché il rettile sarebbe riuscito a scappare. Ovviamente si tratta di una ipotesi piuttosto acclamata dai medici il fatto che entrambe siano morte per colpa del morso del serpente e conseguente avvelenamento.

La conferma però potrà arrivare Grazie all’autopsia che verrà effettuata sia sul corpo della donna che sul corpo della piccola di soli 3 anni. Al momento il caso è stato registrato Come morte accidentale. Secondo quanto riferito dal Telegraph sembra che in India ci siano circa 300 specie differenti di serpenti di cui 60 molto velenosi come il cobra indiano, la vipera di Russell e la vipera.

Ogni anno in India ci son nel mondo e questi so 46000 morti su 100000 totaliono i dati piuttosto allarmanti diffusi da uno studio effettuato dall’ American socety of Tropical medicine and hygiene del 2011. Il morso di un serpente è sicuramente qualcosa di molto grave e che in alcuni casi può portare alla morte soprattutto nel caso in cui si tratta di un serpente velenoso. Ad ogni modo nel caso di morso di serpente la prima cosa da fare sarebbe quella di restare calmi perché l’agitazione aumenta la diffusione nel corpo, poi togliere tutto quello che sia addosso livello di orologi, bracciali e anelli e cercare di immobilizzare l’arto con una stecca, un legno qualcos’altro. Poi si potrebbe applicare una benda elastica al lato e deve partire dal punto dove si è stati morsi, in direzione della radice dell’arto. Bisogna poi evitare di fare sforzi e cercare di recarsi immediatamente da un medico.