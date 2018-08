Vincono 58 milioni alla lotteria, poi il dramma. Il tabaccaio strappa il biglietto

La storia che vi stiamo raccontando ha dell’assurdo, ed ha come protagonista due coniugi i quali avrebbero vinto 58 milioni alla lotteria, ma il tabaccaio avrebbe strappato però il biglietto. Si tratterebbe di Freddy e Leslie Higgins di 67 e 57 anni, i quali hanno dovuto faticare non poco per poter dimostrare di aver vinto l’ingente somma di denaro che ammonterebbe a 58 milioni di sterline.

Avrebbero rischiato tanto di vedere andare in fumo la vincita dopo che alcuni giorni fa Avevano giocato alla lotteria, in una ricevitoria di Aberdeenshire, in Scozia imbattendosi in un commesso decisamente distratto. Quest’ultimo Dopo aver controllato il primo biglietto ed essersi accorto che non era vincente, avrebbe fatto lo stesso con il secondo dando per scontato che l’esito fosse identico. Invece si trattava di quelle coi numeri vincenti, Infatti per questo motivo non è stato semplice per i due coniugi dimostrare di aver vinto, ricomponendo pezzo per pezzo il biglietto fortunato.

Il commesso Infatti avrebbe subito restituito i pezzi del biglietto all’uomo e nonostante il biglietto era strappato in tanti pezzi, fortunatamente i numeri erano leggibili. “Sono tornato a casa e ho controllato i numeri. Incredulo ho chiamato mia moglie che ha controllato di nuovo: avevamo vinto davvero 58 milioni di sterline”, ha raccontato l’uomo alla Bbc. I coniugi sposati da 35 anni hanno immediatamente chiamato Camelot, l’operatore della lotteria nazionale e avrebbero raccontato l’accaduto.

Però dimostrare che il loro biglietto era vincente, non è stato così facile. Infatti una squadra di sicurezza è arrivata ad Aberdeenshire e avrebbe effettuato un’analisi completa, controllando nella ricevitoria dove era stato venduto il biglietto e dove era stato anche strappato. Nello stesso tempo avrebbero esaminato anche le immagini delle telecamere, ma alla fine dei controlli non hanno potuto fare altro che confermare che i due coniugi avevano davvero fatto centro ed avrebbero vinto la somma di 58 milioni di sterline.