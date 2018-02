Vino alleato di denti e gengive contro placca e parodontite: tutti gli effetti benefici

Il vino rosso pare sia un ottimo alleato dei denti e delle gengive è questo quanto fatto sapere da uno studio spagnolo che ha allungato in questo modo la lista dei benefici del vino dimostrando come i polifenoli che sono contenuti soprattutto in quello rosso, sono degli ottimi alleati del Benessere orale. Questo questo perché pare che questi polifenoli riescano a contrastare i batteri che sono responsabili della carie ai denti e ai disturbi alle gengive. Questo studio è stato pubblicato “Journal of Agricultural and Food Chemistry” dell’American Chemical Society, ed è stato firmato dal gruppo di M. Victoria Moreno-Arribas del Cial di Madrid, che è un istituto specializzato nelle Scienze dell’alimentazione che opera proprio all’interno del Consiglio Nazionale della ricerca Csic. Bere del vino soprattutto rosso pare possa fare bene quindi a denti e gengive, riducendo anche la capacità dei batteri patogeni di formare la placca.

E’ questo quanto suggerito dallo studio spagnola secondo cui alcuni antiossidanti del vino rosso ed in particolare l’acido caffeico e l’acido fumarico potrebbero aiutare a prevenire la carie e la parodontite Ovvero la malattia gengivale impedendo ai batteri che causano queste patologie di aderire i denti e ai tessuti gengivali.

I ricercatori nello specifico hanno studiato il tessuto dentale e gengivale in provetta e hanno notato come i due antiossidanti impediscono ai batteri di placca e gengivite di poter aderire ai gli stessi tessuti e oltre hanno visto che in presenza del probiotico del cavo orale ‘Streptococcus dentisani’, l’azione protettiva delle molecole del vino risulta essere potenziata. Nello specifico gli studiosi hanno analizzato gli effetti di due polifenoli nel vino rosso ovvero l’acido caffeico e l’acido p-cumarico ed anche gli estratti di semi d’uva e di vino Rossi disponibili in commercio e l’hanno testati sui batteri che causano la placca dentale, la carie le malattie paradontali.

Avendo lavorato sulle cellule del tessuto gengivale pare abbiano scoperto che queste due sostanze isolate risultano essere efficaci rispetto agli estratti considerati complessivamente nel ridurre la capacità dei germi nemici del sorriso. Ma non finisce qui perché se associati allo Streptococcus dentisani, considerato un probiotico orale due polifenoli riescono a rintuzzare lo infetti l’offensiva dei patogeni. Detto più semplicemente, I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte di queste azioni vanno addebitati ai metaboliti che si formano Quando nella bocca comincia un processo digestivo dei polifenoli del vino. Questo studio molto importante è stato finanziato dal Ministero spagnolo dell’economia dell’Industria e della competitività e dalla comunità di Madrid. Va anche detto che i polifenoli possono nella maggior parte dei casi contribuire a mantenere un buono stato di salute anche interagendo direttamente con i batteri dell’intestino.

Il vino è una bevanda che ha accompagnato l’uomo durante i secoli e i millenni, durante quindi gran parte del suo processo evolutivo, spesso ispirandolo, alleggerendogli l’animo e, talvolta, curandolo. I primi ritrovamenti di utensili impiegati nella produzione del vino risalgono al VI-V millennio a.C. in aree corrispondenti alle attuali Georgia e Armenia e le prime testimonianze scritte risalgono al IV millennio a.C. quando la viticoltura ebbe enorme sviluppo in Egitto lungo le rive del Nilo.

Da questa regione si sviluppò poi in Grecia nel II secolo a.C. e il vino iniziò ad essere considerato più di una semplice bevanda: acquistò spiritualità tant’è che spesso accompagnava le cerimonie e i riti e ben presto vennero scoperte le sue proprietà benefiche e salutistiche rendendolo un vero e proprio medicinale. Il primo a descrivere con perizia tali proprietà fu Ippocrate, il quale proponeva il vino come rimedio antisettico ad ogni tipo di ferita, per migliorare la diuresi, per aumentare la fertilità dell’uomo,come ricostituente in periodo di convalescenza,… il tutto rigorosamente secondo una giusta dose.

La viticoltura si diffuse poi enormemente nell’impero romanoe Pompei divenne la sede più importante per il commercio dei vini fino alla sua distruzione con l’eruzione vulcanica del 79 d.C.: da quel momento iniziarono ad acquistare importanza in ambito vitivinicolo zone al di fuori dell’Italia, come la Borgogna, Bordeaux, la Valle del Rodano, l’Andaluisa e la Rioja, iniziarono ad affinarsi anche le tecniche di lavorazione e le anfore in terracotta vennero sostituite da barili in legno e bottiglie di vetro, introducendo quindi nuovi concetti come “annata” ed “invecchiamento”. Anche medici e filosofi romani elogiarono le proprietà salutistiche di tale bevanda, tant’è che Plinio il Vecchio scrisse che: “Il vino ravviva le forze, il sangue, il calore degli uomini. Un po’ di vino fa bene ai nervi, riattiva lo stomaco, stimola l’appetito, riscalda il corpo, addolcisce tristezze ed affanni, è diuretico, favorisce il sonno ed interrompe il vomito”, inoltre venivano create con esso anche pomate e tinture con elevate proprietà terapeutiche per curare ferite ed infezioni. Diversi tipi di vino venivano inoltre associati ad ulteriori diversi benefici: il vino passito veniva usato per rinvigorire le persone debilitate, il vino greco salato per curare l’itterizia e “pulire l’intestino”, il vino rosso invecchiato per proteggere da infezioni ed emorragie gastrointestinali ed il vino addizionato con miele per curare tosse ed infiammazioni respiratorie.

Durante il Medioevo, in concomitanza con il progressivo indebolimento dell’Impero romano, la viticoltura e l’enologia subirono una fase di stasi nella loro crescita ma l’uso medico del vino si sviluppò largamente all’interno dei monasteri che iniziarono a sorgere appunto in quel periodo. Il progresso in questi due settori riprese solo con il crescere dell’importanza di Venezia e Genova che diedero nuovo impulso ai commerci esteri e ciò portò anche, una volta scoperta l’America, a diffondere la viticoltura nel Nuovo Mondo. Anche durante questo periodo le proprietà salutistiche del vino non persero importanza, sono infatti numerosi gli scritti e le testimonianze in merito che ne descrivono i benefici e ne esaltano le qualità, anche in ambito sociale. Tutte queste conoscenze sul vino sono arrivate fino ai giorni nostri e, grazie alle nuove tecnologie e alle moderne tecniche viticole ed enologiche, numerosi studi condotti (che verranno poi descritti) hanno permesso di andare più a fondo sulle effettive proprietà salutistiche di tale bevanda, confermandole il più delle volte.

IL VINO Cos’è il vino? Dal punto di vista legale, il vino è inteso come “una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l’uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto”. Il vino è una miscela idroalcolica complessa, risultato di una serie di trasformazioni biochimiche dovute principalmente a microrganismi e condizionate da fattori tecnici, ambientali e climatici. Esso è formato per un 80-90% di acqua, da un 4,5% a un 16% in genere di alcol etilico e per un 1-2% da altri componenti quali acidi, composti aromatici, polifenoli, alcoli superiori, ecc. È proprio in quest’ultima percentuale che si ritrovano i composti che caratterizzano e diversificano un vino rispetto ad un altro ed è dove si ritrovano anche i composti che, secondo gli studi effettuati, potrebbero apportare benefici all’organismo umano. 2.2Come si forma? Ha origine dal mosto attraverso la fermentazione alcolica che consiste in una serie di trasformazioni chimiche operate dai lieviti, microrganismi unicellulari appartenenti al Regno dei Funghi, che dal glucosio producono etanolo ed anidride carbonica con il rilascio di energia sotto forma di calore, secondo l’equazione generale di Gay-Lussac: C6H12O6 à 2C2H5OH + 2CO2 + calore. Tale processo ha una resa in etanolo del 60% circa, quindi si può usare 0,6 come fattore di conversione per determinare il grado alcolico ottenibile al termine della fermentazione di un mosto con percentuale zuccherina nota.

La fermentazione alcolica è costituita prevalentemente dalla glicolisi che si può sostanzialmente suddividere in due stadi successivi: – il primo si conclude con la produzione di glicerladeide-3-fosfato ed è endoergonico perché richiede 2 ATP; – il secondo si conclude con la produzione di acido piruvico ed è esoergonico perché porta alla produzione di 4 ATP (2 dal Diidrossiacetone-P e 2 dalla Gliceraldeide-3-P). La fermentazione prosegue poi con la decarbossilazione dell’acido piruvico ad acetaldeide, la riduzione di quest’ultima ad alcol etilico e la contemporanea riossidazione del NAD. In genere, oltre all’etanolo e all’anidride carbonica, il lievito produce anche numerosi composti secondari, pertanto i prodotti derivanti dalla fermentazione di 100 g di glucosio possono essere così riassunti: 48,4 g di etanolo, 46,6 g di anidride carbonica, 3,3 g di glicerina, 0,6 g di ac. succinico, 1,2 g di lievito secco, ai quali se ne possono aggiungere altri, che non sempre sono presenti, quali acido acetico, aldeide acetica, acido piruvico, acetoino,butilenglicole ed altri che si formano nel caso in cui la fermentazione non giunga al termine correttamente o subisca un blocco, prendendo quindi altre vie.

INFLUENZEDEI COMPOSTI DEL VINO SULL’ORGANISMO UMANO il vino non è da considerarsi un medicinale, ne tantomeno un prodotto in grado di fornire la cura ad ogni tipo di problema. Il vino contiene particolari composti (che verranno di seguito descritti) in grado di fornire notevoli benefici all’organismo umano in termini salutistici e pertanto, se rigorosamente assunto in giusta dose e con continuità nel tempo, può essere considerato una bevanda in grado di prevenire particolari disfunzioni nonché malattie, rientrando probabilmente tra le sostanze “omeopatiche”.

Metabolismo dell’etanolo nell’organismo umano L’etanolo, grazie alle sue dimensioni molecolari ridotte e alla sua elevata solubilità in acqua, riesce a penetrare facilmente attraverso i tessuti e, una volta assunto, viene assorbito già in piccolissima parte a livello della bocca, poi per un 20% nello stomaco, per un 10% nel duodeno, per un 50% nel tenue e quasi la totalità della restante parte nel colon in quanto una quantità variabile dal 5 al 10% viene rapidamente eliminata immodificata attraverso le urine, il sudore e il respiro. Una volta arrivato in circolo, l’alcol, attraverso la vena porta giunge subito al fegato e qui agli organi periferici. Si distribuisce poi nei vari tessuti in modo estremamente rapido, date le sue caratteristiche di idrofilia e lipofilia, raggiungendo una concentrazione variabile in rapporto al grado di irrorazione sanguigna dell’organo.

Le trasformazioni metaboliche alle quali va incontro l’etanolo sono molteplici e assai complesse ed avvengono quasi esclusivamente a livello epatico (del fegato). In un primo momento l’etanolo viene ossidato ad acetaldeide e ciò può avvenire secondo tre vie metaboliche: · grazie all’enzima ADH (alcool deidrogenasi, lo stesso che durante la fermentazione trasforma l’acetaldeide in etanolo, vedi sopra). Tale enzima ossida l’etanolo con formazione di due principali prodotti tossici per l’organismo: gli ioni idrogeno e l’acetaldeide; · può essere ossidato anche dal MEOS (sistema microsomiale ossidante dell’etanolo) in caso di elevate dosi assunte: un sistema solitamente deputato ad altre funzioni come il metabolismo dei farmaci e localizzato nel reticolo endoplasmatico degli epatociti. Il MEOS utilizza come coenzima il NADP e, non essendo appunto quella di ossidare l’etanolo la sua funzione principale, durante questo processo non avviene la fosforilazione ossidativa che normalmente porterebbe alla formazione di ATP e quindi di energia, ma vengono consumate le calorie fornite dall’alcol stesso. Quindi un elevato consumo di alcol non comporta negli alcolisti un aumento di peso ma spesso porta ad un rigonfiamento e ad ipertrofia del reticolo endoplasmatico;