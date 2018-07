Violentata da un venditore ambulante di cocco, la denuncia di una 23enne in vacanza in Sardegna

Una giovane ragazza di vent’anni della provincia di Arezzo pare si trovasse in vacanza nella zona di Budoni sulla Costa nord est della Sardegna, quando avrebbe denunciato di essere stata violentata da un trentenne conosciuto proprio sulla spiaggia. Lui si sarebbe giustificando dicendo di pensare che quel rapporto sessuale consumato in auto fosse consenziente. Insomma due versioni opposte come sempre accade in questi casi. Una vacanza pare si sia trasformata nella notte in un vero e proprio incubo per una ragazza di vent’anni della provincia di Arezzo che si trovava nella zona di Budoni in provincia di Sassari sulla Costa nord est della Sardegna insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici.

La giovane avrebbe raccontato di essere stata violentata e nello specifico sarebbe stata stuprata all’interno di un’auto in un parcheggio proprio a due passi dal mare, da un uomo di 30 anni napoletano che pare avesse conosciuto sulla spiaggia dove l’uomo lavora come un venditore ambulante di cocco. Stando a quanto raccontato dalla donna, sembra che lui l’avesse invitata a parlare un po’ in disparte lontano dagli amici e lei avrebbe accettato, così lo ha seguito in auto. La ragazza racconta che soltanto in un secondo momento avrebbe capito quelle che erano le intenzioni del ragazzo e nel giro di Pochi istanti si sarebbe consumata la violenza sessuale avvenuta proprio all’interno dell’auto del trentenne.

La ventenne sostiene che impietrita non avrebbe potuto fare nulla per fuggire e non avrebbe neppure avuto la forza per gridare. Il giovane è un ambulante e nello specifico pare venda cocco in spiaggia ed ha respinto tutte le accuse. È stata la ragazza a raccontare tutto alla sua amica dopo avere trascorso questa notte di incubo poi riferito tutto ai genitori che l’hanno accompagnata in caserma per porgere denuncia.

Non ci sarebbero comunque contraddizioni nella sua versione e il ragazzo avrebbe confermato di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza ebbe tentato di giustificarsi dicendo che era convinto che quel rapporto fosse consenziente. Tuttavia la ragazza sostiene di aver detto più volte a giovane di fermarsi ma lui non l’avrebbe ascoltata e così per lui sono scattate le manette. Al momento il venditore di cocco si trova presso il carcere nuorese di Badu e carros.