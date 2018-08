Violentava la nipotina e la sua amichetta di giochi. Ma non finisce qui, ecco cosa è stato scoperto sulla mamma di una delle piccole

Violentava la nipotina e la sua amichetta di giochi. La vicenda è accaduta in provincia di Salerno. Un nonno è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata su minori. A finire in manette anche la figlia, mamma di una delle due bambine. Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Levita, la donna è accusata di abusi sessuali in concorso. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, infatti, a donna sapeva degli abusi che avvenivano all’interno delle mura domestiche, ma non ha fatto nulla per impedirli.

L’uomo di 70 anni, secondo le indagini effettuate dai carabinieri, avrebbe protratto la violenza sessuale sulle sue bambine nel tempo, dal 2015 al 2017 all’interno della sua abitazione. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, a seguito delle indagini delegate dal sostituto procuratore Gaetana Amoruso, hanno tratto in arresto padre e figlia e sono stati trasferiti nel carcere di Fuorini, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati vari testimoni.