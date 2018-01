Vita vegana: la prova senza formaggi e carne di una giornalista -Video

Per garantire un’alimentazione corretta, la dieta vegetariana deve seguire alcune precise indicazioni. Cereali: sono la base dell’alimentazione. Se ne devono consumare almeno sei porzioni al giorno (una porzione è pari a una fetta di pane, 30 grammi di cereali per la colazione o mezza tazza di grano od orzo cotto). Legumi o altre fonti di proteine: ogni giorno sono necessarie cinque porzioni di cibi ricchi di proteine (da scegliere tra, per esempio, mezza tazza di piselli, lenticchie o fave cotte, mezza tazza di tofu o di noci, 100 grammi di formaggio fresco o 50 grammi di formaggio stagionato, un uovo). Meglio privilegiare i legumi rispetto a latticini e uova, per non eccedere nei grassi. Vegetali: sono necessarie quattro porzioni di vegetali al giorno (una porzione è pari a mezza tazza di verdure cotte o una tazza di verdure crude, oppure mezzo bicchiere di centrifugato di verdure). Frutta: si consigliano due porzioni di frutta al giorno, pari a un frutto intero, mezza tazza di frutta cotta, un quarto di tazza di frutta secca, mezzo bicchiere di centrifugato di frutta o spremuta di agrumi (senza aggiunta di zuccheri). Grassi: si considera utile l’introduzione nella dieta di tre porzioni di grassi al giorno, pari a un cucchiaio pieno di olio d’oliva, oppure a un quarto di avocado.

Di veganesimo si fa un gran parlare di questi tempi. Chi di voi non ha un amico o un parente vegano? Chi non ha mai discusso, magari anche litigando, di questa scelta alimentare e di vita? Perché è di questo che stiamo parlando. Di una scelta. Le motivazioni che spingono ad escludere dalla propria alimentazione tutti i cibi di origine animale possono essere profonde e molto importanti. Ma farà davvero bene? E i cibi vegani come sono prodotti? Tutte domande che la trasmissione Patti Chiari cerca di dare una risposta.

Salva una pianta, mangia un vegano! Battutaccia vero? E non è mica l’unica, ce ne sono tante di battute sui vegani.

Sempre più persone scelgono la via vegana. Ma una volta compiuta questa scelta, che cosa succede? In che tipo di universo alimentare si entra? A che cosa bisogna stare attenti? Patti chiari, trasmissione dell Radiotelevisione svizzera, ha voluto fare questa esperienza. In prima persona. Non per una settimana, ma per tante settimane! E allora eccoci a fare una spesa vegana, a guardare le etichette dei prodotti vegani, sempre più presenti nei nostri supermercati, a chiederci e a chiedere come vengono fatti.

E non da ultimo a fare i conti su quanto costano! Insomma tutto quello che fanno i consumatori. E i vegani sono consumatori come tutti gli altri, vero? Stanno anche attenti alla loro salute, oppure no? E quando vanno al ristorante, hanno pane per i loro denti? Dagli ingredienti dei prodotti vegani, al loro costo, alla loro fabbricazione, alle certificazioni “VEG” che ormai impazzano. Una vera immersione in quello che sta diventando una tendenza molto discussa. E un vero business. Ma non abbiamo fatto solo questo: abbiamo anche cucinato, con risultati sorprendenti. Siamo anche andati dalla dietista. E dal medico, per parlare di una scelta alimentare definita dai più molto radicale.

Ma farà davvero bene alla salute? Guardate il servizio.

In questi ultimi anni si è diffusa anche in Italia una pratica di alimentazione individuale basata sul rifiuto di ogni cibo di origine animale, una pratica nota come dieta “vegana”. Si tratta di un regime alimentare compatibile con le regole e le tradizioni della kasherut? Diciamola così: chi mangia vegano, in linea di massima mangia kasher, per quanto riguarda le sostanze che mangia. Ma la kasherut non riguarda solo le sostanze ma anche i recipienti di cottura (che non devono essere usati per alimenti proibiti) e chi ha fatto la cottura: ogni alimento speciale, che non può essere mangiato crudo, deve essere cucinato da un ebreo. Esistono comunque anche delle regole che riguardano i prodotti vegetali: quelli di Eretz Israel sono sottoposti a regole particolari (anno sabatico, decime); il prodotto dei primi tre anni di un albero è proibito, ecc. E si dà per scontato che si tratti di prodotti puliti, cioè senza infestanti (che i vegani non dovrebbero mangiare). Quindi vegano non è automaticamente kasher. Al di là della questione tecnica, rimane aperta la questione “ideologica” se sia ebraicamente consentito, con una scelta vegana, privarsi di cibi che possono essere considerati beni o doni della natura (come latte, formaggi, uova e via dicendo…).

In favore della scelta vegetariana si sono espresse autorevoli personalità rabbiniche. Su quella vegana non so …. Qui a Roma si è rinnovata l’antica tradizione ebraica di un Rabbino Capo che è anche medico. Oltre alla risposta per così dire tecnico-halachica del Rav, penso che ai nostri lettori interesserebbe, e molto, conoscere una valutazione scientifica del mangiare vegano… Le risposte a queste domande le trovate già su internet, scremando con un minimo di spirito critico gli interventi ideologizzati e politicizzati, e non c’è bisogno di essere medico per comprenderle, a parte il fatto che anche le specialità mediche sono numerose e che c’è differenza tra il parere di un dietologo e quello di un radiologo. Vorrei solo trasmettere l’insegnamento del più famoso dei rabbini-medici, Rambàm, il Maimonide: il segreto sta nell’equilibrio, nella strada mediana, nell’evitare gli eccessi. In Italia ci si divide subito in tifoserie contrapposte. Fioccano le scomuniche e le accuse reciproche: da una parte c’è chi accusa i vegani di procurare danni alla propria salute personale ed anche a quella di figli e famigliari, dall’altra i vegani ritengono l’alimentazione tradizionale causa di avvelenamento progressivo per tutti e di danni irreversibili all’ambiente.

Possiamo tentare di stabilire una verità scientificamente attendibile? Basterebbe rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente. Ma il dibattito è gravemente inquinato dalla ideologia. La Terra di Israele è la terra del latte e del miele, una definizione che di sicuro non piacerebbe ai vegani di stretta osservanza… Per il miele la soluzione è semplice, nella Bibbia non è il miele delle api, ma lo zucchero dei datteri. Per il latte non saprei che dire. Ma non è che bisogna adattare la Bibbia e la Terra d’Israele ai vegani. Carne e pesce nello stesso piatto… E’ vero che esiste una specifica proibizione rabbinica? E se sì, perché? Esiste una specifica proibizione rabbinica originata nel Talmud (Pesachim 76 b) e codificata (Shulchàn ‘Arukh, Yoreh De’à 116 b) ed è basata su motivi di salute: carne e pesce insieme possono essere pericolosi per la salute. Il senso di questo messaggio oggi non è chiaro ma lo si rispetta per tradizione. Le regole alimentari della kasherut costituiscono uno dei fondamenti etici e comportamentali dell’ebraismo.

Cosa affermano i Maestri della tradizione circa il consumo talora eccessivo di carne, soprattutto sulla tavola dei benestanti? Gli eccessi non sono mai benvisti. Il comandamento di “non uccidere”, enunciato senza specificazioni, potrebbe per esempio indurre a ritenere che un piatto di legumi sia sempre e comunque preferibile? Questo è un modo molto anomalo di rapportarsi alle Scritture, alle quali non si può far dire tutto, anche se l’interpretazione è libera. Il creato va rispettato e le Scritture (bibliche e poi rabbiniche) definiscono dettagliatamente modalità e limiti. Non c’è bisogno del “non uccidere” per giustificare i legumi. A proposito, è proprio su un piatto di legumi che si è giocata la primogenitura di Israele …. Come interpretano i Maestri la tradizione secondo la quale soltanto dopo il Diluvio all’umanità si consente anche di uccidere per procurarsi il nutrimento? Non è una tradizione, è l’interpretazione più comune che si ricava dalla lettura del capitolo 9 della Genesi. Su questa interpretazione però c’è qualche dissenso, ad esempio del nostro Samuel David Luzzatto. Se invece ci si riferisce all’interpretazione corrente, che dice che alla fine del diluvio la carne fu permessa, c’è tutta una serie di spiegazioni. Quella prevalente dice che il permesso della carne fu una concessione fatta all’uomo per dargli la possibilità di resistere in condizioni climatiche ed economiche rischiose. In ogni caso è una concessione che finirà nell’epoca messianica.

Qual è la situazione attuale, in Italia e in Europa, sulla scekhità? Quali sono le nazioni che hanno proibito la macellazione rituale ebraica? È un continuo work in progress nel quale bisogna vigilare con la massima attenzione a che non si infili nella normativa vigente qualche cavillo giuridico che renda assai difficile l’istituto della macellazione. Ad esempio l’etichettatura delle carni shachtate (di cui noi consumiamo meno della metà) che seminerebbe il panico nella distribuzione e nel consumo. O lo sparo sulla testa dell’animale shachtato se dopo 40 secondi dalla shechità questo dia ancora segni di sensibilità, proposta questa fatta in Olanda. Esistono discussioni ed aggiornamenti halakhici circa il problema delle sofferenze che la specie umana infligge agli altri viventi che condividono con noi il pianeta? Un pianeta sul quale peraltro siamo gli ultimi arrivati, come insegna anche la nostra Torà… Prima di tutto va chiarito che la tutela dell’ambiente e il rispetto delle sofferenze sono valori essenziali e non estranei alla Torà. La diversa sensibilità attuale, quando non è ideologia radicale e ostile, deve servire a rimodellare abitudini e organizzazioni. E’ una discussione continua che investe il mondo della Torà e nella quale bisogna trovare un modo costruttivo di collaborazione.

Il più forte sostegno per il vegetarianesimo come ideale positivo nella letteratura biblica è sicuramente negli scritti di Rabbi Abraham Isaac Kook Hakohen (1865-1935). Eccezionale allievo del Netziv di Volozhin e altri Gedolim lituani, Rav Kook è stato il primo rabbino capo del pre-stato di Israele, un mistico profondo, halakhista innovativo ed un leader spirituale molto rispettato e amato. Prolifico scrittore e poeta e uno dei massimi studiosi della Torah dei tempi moderni, sosteneva il ritorno del popolo ebraico in Israele, non solo per sfuggire alle persecuzioni – obiettivo principale della maggior parte dei sostenitori del sionismo del tempo – ma anche come compimento del destino religioso degli ebrei come individui e come nazione. Egli esortava le persone religiose ad essere coinvolte in questioni sociali ed a impegnarsi per migliorare il mondo, e le sue idee sul vegetarianesimo si trovano principalmente nel suo saggio “A Vision of Vegetarianism and peace”. Supportato dal comando riferito ad Adamo ed Eva in Bereshit 1:29 – “E D. disse: «Ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che abbia frutti portatori di seme; questo vi servirà di nutrimento”- e quello riferito a Noè in 9:3 – “Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe.” – Rav Kook sostiene, come la maggior parte dei commentatori, che solo a partire dalla generazione di Noè D. abbia permesso all’uomo di cibarsi di carne. A differenza di altri interpreti Rav Kook sostiene però che questa sia solo una concessione temporanea: “È inconcepibile che il Creatore che ha progettato un mondo di armonia ed un perfetto modo di vivere per l’uomo, si sia reso conto, molte migliaia di anni più tardi, che questo piano sia sbagliato”, scrive infatti nel suo libro. Secondo Rav Kook, questa concessione era a causa del basso livello di spiritualità dell’epoca, essendo necessario, a suo dire, che venisse data a questa generazione un’immagine elevata di loro stessi rispetto agli animali, e che li si lasciasse concentrare principalmente sulle relazioni tra persone, essendo individui, che a causa della loro incapacità di controllare la brama di carne, negato loro il permesso di mangiarne, sarebbero potuti diventare cannibali. Egli credeva quindi che sarebbe venuto il giorno in cui la gente avrebbe detestato mangiare la carne degli animali a causa di un disgusto morale, e vedeva il desiderio della gente per la carne come una manifestazione di passioni negative piuttosto che una necessità intrinseca, ritenendo infatti – basandosi in particolare sulla profezia in Isaia 11: 6-9 – che nell’epoca messianica le persone torneranno vegetariane, “l’effetto della conoscenza si spargerà perfino sugli animali… ed i sacrifici nel Tempio saranno costituiti da vegetazione, e ciò sarà gradito a D.come nei tempi antichi”. Forse prendendo spunto da Solomon Efraim Lunchitz – autore del rinomato commento alla Torà Kli Yakar, che imputa “la necessità per l’intera procedura di macellazione rituale” a “motivi di auto-disciplina” ritenendo che sia “molto più appropriato per l’uomo non mangiare carne, che la Torà permette solo se ne ha un forte desiderio, e anche questo solo dopo disagi e fastidi necessari per soddisfare il suo desiderio” e che “forse a causa del fastidio di tutta la procedura, sarà trattenuto da questo desiderio così forte e incontrollabile”- Rav Kook ritiene che la complessità delle dettagliate leggi su come gli animali devono essere sacrificati e macellati abbia lo scopo di scoraggiare il consumo di carne, considerando la Kashrut strumento per aiutare gli ebrei a non prendere il consumo di carne per scontato, infondere un senso di rispetto per la vita, ed invito a soffermarsi sulla grave responsabilità dell’atto di uccidere un essere vivente. Nonostante la simpatia di Rav Kook verso il vegetarianesimo, egli considerava la sua diffusa adozione con cautela e non prese mai una posizione inequivocabile, il suo ideale vegetariano era infatti principalmente associato con la “fine dei giorni”, e, forse per rafforzare l’idea che questo tempo non era però ancora arrivato, usava mangiare una piccola quantità simbolica di pollo nel giorno di Shabbat.