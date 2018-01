Vitamina C , contro la tubercolosi. Cos’è la tubercolosi e i sintomi

I medici ritenevano una malattia debellata. Tuttavia, lo scorbuto è tornato a diffondersi con molta frequenza soprattutto in Francia. Tale malattia, è causata da una grave mancanza di vitamina C. Molto tempo fa, lo scorbuto era soprannominata la malattia di marinari i quali si imbarcavano per mesi, adesso la malattia torna insistentemente nei paesi sviluppati per colpa della cattiva alimentazione.

La nuova emergenza non riguarda solamente le fasce deboli della popolazione, ma anche per quelle moltissime persone che mangiano raramente frutta e verdura.

Lo scorbuto è una malattia che nel corso della preistoria umana e della storia riportata ha fatto più vittime, causato più malattie e sofferenza ed ha accorciato la vita umana più di ogni altro singolo fattore (Stone, 1972). Tale malattia è stata epidemica negli umani fin dalla loro apparizione sulla terra. Se non fosse stato per l’alta mortalità dello scorbuto e per il suo efficiente controllo sulla crescita della popolazione, i nostri problemi di sovrappopolazione ci avrebbero sopraffatto già da secoli.

Molte persone credono che lo scorbuto non sia una malattia moderna perché pensano che il problema sia stato risolto nel 18° secolo quando il dott. James Lind della Marina Reale Britannica (Lind, 1753) scoprì che una oncia (circa 28 grammi) di succo di limone fresco avrebbe prevenuto nei marinai scorbutici la comparsa dei sintomi terminali di questa temibile malattia. Altri, inclusi nutrizionisti, economisti nostrani ed una grande proporzione della professione medica, credono che la minuscola dose giornaliera di “Vitamina C” proposta nel 1912 in “Ipotesi sulla malattia dovuta alla deficienza di vitamina C nella dieta” (Funk, 1912) ha completamente risolto il problema dello scorbuto e non c’è niente altro di cui ci si debba preoccupare. Niente potrebbe essere più lontano dal vero.

Diamo un’occhiata alla sequenza di eventi storici sullo scorbuto degli ultimi 80 anni e proviamo a vedere cosa è andato male e che cosa alla fine è andato bene.La prima data notevole è il 1907 che registra il primo importante progresso scientifico nella nostra conoscenza dello scorbuto, oltre a ciò che era noto al dott. Lind nel 1753. Holst e Frohlich (1907) si imbatterono accidentalmente in questa prova importante mentre stavano facendo ricerche sul beriberi delle navi che stava causando problemi alla flotta peschereccia norvegese.

Fino al 1907 lo scorbuto era considerato una malattia solamente umana perché nessuno degli animali usati nella sperimentazione medica, fino ad allora, appariva suscettibile a questa malattia. Non importava quanto fosse deficiente una dieta scorbutica con cui si nutrivano ratti o topi di laboratorio, nessuno era mai morto di scorbuto. Per il beriberi delle navi l’animale standard per le prove era il piccione. Holst and Frohlich vollero usare un piccolo mammifero, invece di un uccello, così provarono i porcellini d’India mettendoli ad una dieta che causava il beriberi nei piccioni. Con loro sorpresa scoprirono che i porcellini d’India invece svilupparono lo scorbuto. Ora noi sappiamo perché ciò avviene, ma nel 1907 era un completo mistero. I porcellini d’India soffrono dello stesso difetto genetico degli umani. Il risultato del lavoro di Holst e Frohlich fu quello di fornire un piccolo animale da prova che poteva essere usato negli esperimenti di laboratorio sullo scorbuto. Più tardi si trovò che anche le scimmie erano suscettibili allo scorbuto. I porcellini d’India o le scimmie sono gli unici animali di prova che dovrebbero essere usati in un qualsiasi esperimento medico i cui risultati fossero da estrapolarsi agli umani. I ratti, i topi, i conigli, i cani e tutti gli altri animali capaci di sintetizzare endogenicamente l’ascorbato non sono adatti come animali di prova per questa sperimentazione medica.

La seconda data è il 1908. Questa è una data che usualmente non è collegata con la storia dello scorbuto ma, 57 anni dopo, nel 1965, il lavoro riportato nel 1908 fornì la indicazione che posizionò lo scorbuto al suo giusto posto come malattia ereditaria, una malattia genetica epato-enzimatica potenzialmente fatale. Fu nel 1908 che Sir Archibald Garrod, un roto medico inglese, che era in anticipo sul tempo di almeno 50 anni, pubblicò la sua serie di conferenze Croonian con la descrizione di un nuovo tipo di malattia, un “errore innato del metabolismo” che è causato da un enzima inattivo, mancante o difettoso. Come avviene spesso per le grandi scoperte mediche, il brillante concetto ed i risultati clinici di Sir Archibald furono ignorati per 40 anni prima di essere “riscoperti” negli anni ’50. Ora ci sono migliaia di malattie da “enzimi mancanti”, incluso la “Ipoascorbemia”, la causa reale dello scorbuto.

In sostanza, la causa dello scorbuto è la incapacità del fegato umano di sintetizzare l’acido ascorbico. Questa sintesi è comune a quasi tutte le forme di vita ed è realizzata nel fegato della maggior parte dei mammiferi (Chatterjee et al., 1961). Questi mammiferi non possono normalmente contrarre lo scorbuto, non importa quanto poco acido ascorbico o vitamina C ci sia nella loro dieta. Essi fabbricano continuamente una provvista di questa importante sostanza fisiologica in quantità abbastanza grandi. Fino al 1907 lo scorbuto fu considerato primariamente una malattia umana perché nessun altro animale appariva suscettibile ad esso. In quell’anno si scoprì che i porcellini d’India potevano essere resi scorbutici (Holst and Frölich, 1907). Il fegato dei mammiferi produce acido ascorbico a partire dal glucosio con una sintesi a passi, ciascun passo essendo controllato da un enzima specifico separato (Grollman and Lehninger, 1957; Burns, 1959). Questo completo sistema enzimatico è presente in tutti i mammiferi eccetto l’Uomo, qualche scimmia, i porcellini d’India ed un pipistrello indiano che mangia frutta, Pteropus medius (Chatterjee et al., 1961). Queste poche eccezioni sono i soli mammiferi che svilupperanno lo scorbuto se privati di acido ascorbico nella loro dieta. La malattia è rapidamente fatale nei porcellini d’India, soccombono in circa 2-3 settimane.

ellini d’India, soccombono in circa 2-3 settimane. Il fegato dell’Uomo è privo dell’ultimo enzima nella serie necessaria per convertire il glucosio in acido ascorbico. La mancanza di questo unico enzima, L-gulonolactone ossidase, blocca completamente la sintesi anche se il fegato umano contiene gli altri enzimi intermedi della serie (Chatterjee et al., 1961). L’assenza di questo enzima è causata da una carenza o da un difetto ereditario nel gene necessario per la sua sintesi. Così la sindrome dello scorbuto è una tipica malattia genetica simile nell’eziologia ad altre riconosciute malattie genetiche come la fenilcheturia (PKU), la galattosemia, l’alcaptonuria e le molte altre di questa lista di anomalie metaboliche genetiche che aumenta con continuità. Queste malattie genetiche sono tutte causate da un difetto ereditario nel gene che controlla la sintesi dell’enzima particolare la cui assenza o mancanza di attività causa la specifica sindrome metabolica patologica. Anche se il difetto genetico implicato nella sintesi umana dell’acido ascorbico sembra essere chiaramente definito nella genetica biochimica, l’acido ascorbico è ancora visto dalla Medicina come «vitamina C». Non mi è stato possibile trovare nessun riferimento che tenti di cambiare l’attuale classificazione dello scorbuto come un disturbo nutrizionale o avitaminosi per assegnargli la sua vera posizione di malattia genetica.

A causa di questa mancanza di riconoscimento del suo status genetico propongo il nome di Ipoascorbemia, per la sindrome dello scorbuto, nel rispetto dei livelli generalmente abnormemente bassi di acido ascorbico nel sangue che possono esistere nei pochi mammiferi con questo difetto genetico. Lo scorbuto franco può quindi essere considerato come la estrema conseguenza della Ipoascorbemia. La malattia genetica, Ipoascorbemia, ha eziologia similare a quella di riconosciute malattie genetiche quali la PKU e le molte altre, con una notevole differenza nell’incidenza. Le altre anomalie genetiche sono di una incidenza comparativamente bassa nella popolazione umana , mentre la Ipoascorbemia sembra affliggere l’intero genere umano. Pertanto abbiamo una malattia genetica grave e, finora, non riconosciuta, di apparente incidenza universale tra gli umani, che sembra essere stata solo marginalmente o sub-marginalmente “corretta” nel corso dell’intera storia dell’Uomo. La mancanza di una “completa correzione” di questa anomalia metabolica genetica potrebbe essere un fattore molto importante nella incidenza e morbidità delle malattie, nel processo di invecchiamento e nella estensione della vita umana. Il termine “correzione” significa fornire all’individuo acido ascorbico nelle quantità che verrebbero sintetizzate dal fegato se non ci fosse questo difetto genetico. Queste quantità “correttive” calcolate dagli scarsi dati disponibili sono indicate in parecchie volte quelle suggerite, come adeguate, dalla teoria della vitamina C. La perdita del gene per la sintesi dell’enzima attivo, L-gulonolactone ossidase, probabilmente ebbe luogo in qualche Primate antenato dell’Uomo da una mutazione letale condizionale (Gluecksohn-Waelsch, 1963), forse circa 50 milioni di anni fa. Potrebbe essere possibile collocare meglio quando si è presentata questa mutazione se si seguisse il suggerimento dell’autore di esaminare vari membri dell’ordine dei Primati rispetto a questo sistema enzimatico (Stone, 1965). La ragione per cui questa mutazione sfavorevole non eradicò gli animali mutati risiedeva nella presenza di piccole quantità di acido ascorbico a disposizione nel loro cibo, adeguato per assicurare la loro sopravvivenza.

L’Uomo ha sofferto di questo difetto genetico per tutta la sua intera esistenza ed è stato assolutamente dipendente dal suo cibo per rifornirsi di quantità marginali di questa sostanza fisiologica che il suo fegato manca di sintetizzare. Egli non è mai stato capace di ricavare dal suo cibo le quantità di acido ascorbico che sarebbero state prodotte dal suo fegato, se giudichiamo ciò dalle quantità sintetizzate da un altro mammifero, il ratto, fornito del sistema enzimatico completo. Il ratto normale non stressato sintetizza acido ascorbico alla velocità di 70 mg per kg di peso corporeo al giorno (Salomon and Stubbs, 1961) ed il ratto stressato aumenta la sintesi a 215 mg per kg al giorno (Conney et al., 1961). Questo è equivalente alla produzione da 4.9 a 15.0 di acido ascorbico al giorno calcolato per il peso di 70 kg di un adulto umano.

A causa dei magri ammontari dello instabile acido ascorbico nei cibi, è semplicemente impossibile ingerire abbastanza peso di materiale edibile da fornire queste quantità in grammi di acido ascorbico. Questa non è la prima volta che è stata affrontata la possibile non adeguatezza dei cibi nel fornire livelli ottimi di acido ascorbico. Bourne, nel 1949, notò che per i nostri più vicini parenti mammiferi, i grandi primati, il loro cibo principe sono i vegetali. Egli stimò che un gorilla nel suo habitat naturale consuma circa 4.5 grammi di acido ascorbico al giorno. Anche il gorilla presumibilmente soffre dello stesso difetto genetico dell’Uomo. Bourne suggerì anche che le attuali dosi giornaliere raccomandate in mg potrebbero essere lontane dalle quantità ottime e forse avrebbero dovuto essere invece misurate in grammi al giorno. Egli dichiarò. “Forse è naturale per il nostro sangue ed i nostri tessuti di essere saturati di vitamina e che ci sia un grande flusso costante, attraverso il nostro sistema urinario, di grandi quantità e che siano escrete nel nostro sudore Potremmo trovare che dosi continue di vitamina C a questo (alto) livello lungo un considerevole periodo di tempo potrebbero avere una pronunciata ed inequivocabile attività anti infettiva”. Nella precedente stima della produzione di acido ascorbico basata sui dati del ratto, ci si rende conto che c’è una grande disparità tra la dimensione del corpo dei ratti e quella del corpo degli esseri umani, disparità che potrebbe influenzare la estrapolazione. Comunque questi sono gli unici dati disponibili oggi e pone nettamente in evidenza la necessità per molto più lavoro nella a lungo trascurata area della sintesi quantitativa di acido ascorbico nei grandi mammiferi. Se queste grandi cifre sono valide, allora l’Uomo attraverso la sua intera esistenza ha tirato avanti con quantità di acido ascorbico estremamente piccole in contrasto con gli altri mammiferi. Ciò solleva certamente il problema di che cosa è accaduto alla fisiologia dell’Uomo durante questo lungo periodo di tempo e se trarrebbe beneficio dall’essere rifornito di acido ascorbico in quantità comparabili a quelle prodotte da altri mammiferi.

Ciò inoltre rivela bene la robustezza della fisiologia umana per essere stata capace di adattarsi a livelli di acido ascorbico così tanto inferiori a quelli degli altri mammiferi. Lo scorbuto ci ha accompagnato fin dalla preistoria, ma il concetto di malattie genetiche o degli errori di metabolismo innati data solo dal 1908 (Garrod, 1908). Nel corso dei secoli c’è stata una stretta associazione dello scorbuto con la carenza di cibi freschi, così la professione medica ha a lungo guardato alla sindrome dello scorbuto meramente come ad un disturbo nutrizionale. Lo sviluppo delle scienze nutrizionali nell’ultima parte del diciannovesimo secolo e della teoria delle vitamine nelle prime decadi del ventesimo secolo hanno ulteriormente rafforzato la tenuta di questi errati concetti nutrizionali. Quando furono postulate, queste ipotesi sembravano essere una chiara e logica spiegazione dei fatti disponibili. Alla luce della nostra attuale conoscenza, comunque, non c’è ragione per continuare la insostenibile teoria della vitamina C sulla eziologia dello scorbuto, la cui unica giustificazione è ora di natura storica. Se lo scorbuto fosse una malattia scoperta solo nell’ultima decina d’anni, non c’è dubbio che gli sarebbe stato assegnato il suo giusto posto di malattia genetica. Le implicazioni del fatto che la sindrome scorbutica è una anomalia metabolica genetica piuttosto che un disturbo nutrizionale è molto più di un’ipotesi affascinante o di una mera questione di semantica. Il riconoscimento della eziologia genetica dello scorbuto ed il bisogno di fornire acido ascorbico ai livelli che sarebbero sintetizzati dal fegato avrebbero conseguenze estremamente importanti in medicina ed in terapia. Presentemente la medicina considera l’acido ascorbico non come un importante prodotto biochimico endogeno mancante, implicato praticamente in ogni processo fisiologico dell’organismo vivente, ma al contrario come vitamina C – meramente uno specifico nutriente esogeno che a livello di tracce previene o cura lo scorbuto. L’intero campo dell’uso terapeutico dell’acido ascorbico in molte malattie diverse dallo scorbuto è ora accantonato a causa dei risultati clinici confusi ed in conflitto riportati nelle migliaia di articoli pubblicati negli ultimi trenta anni. L’applicazione di questi concetti genetici a questa vasta letteratura medica introduce una misura di ordine nel caos.

La maggior parte dei ricercatori clinici che riferiscono in questi articoli sono stati allenati al pensiero che l’acido ascorbico sia la “vitamina C” e pertanto essi trattarono queste altre entità cliniche come se fossero lo scorbuto, dando solo dosaggi vitamin-simili nell’ordine dei milligrammi al giorno ed essi riportarono scarsi o indifferenti risultati clinici. Alcuni altri ricercatori che fortuitamente usavano l’acido ascorbico in dosi di parecchi grammi al giorno furono i soli capaci di riportare successi clinici e perfino cure drammatiche. Senza saperlo, questi ricercatori avevano usato l’acido ascorbico più vicino alla quantità che si presenta nella sintesi dei mammiferi e pertanto avevano superato la Ipoascorbemia dei loro pazienti. In tal modo essi mantenevano le risposte fisiologiche a livelli ottimi ed erano capaci di trarre vantaggio da molte delle capacità terapeutiche uniche dell’acido ascorbico. Ci siamo occupati della preparazione di una rivista comprensiva e critica del lavoro clinico sull’uso terapeutico dell’acido ascorbico in malattie diverse dallo scorbuto negli ultimi tre decenni (Stone, in preparazione). I risultati di tale indagine, finora, supportano la tesi esposta. Questo concetto genetico fornisce un nuovo razionale per l’uso terapeutico di alti livelli di acido ascorbico sia da solo che in combinazione con altri medicamenti, ed apre prospettive di test clinici in molte aree restate incolte nelle tre decadi a partire dalla scoperta dell’acido ascorbico. Queste includono aree di fondamentale importanza per l’Uomo come le malattie infettive, le malattie del collagene, le condizioni cardiovascolari, il cancro ed il processo di invecchiamento. Si spera che la pubblicazione di questo articolo stimolerà ulteriore riflessione al riguardo e darà impulso all’inizio della necessaria ricerca clinica.

La vitamina C è una delle sostanze più preziose e potenti che puoi utilizzare per perdere peso. Il nostro corpo ha bisogno di vitamina C praticamente per ogni sua funzione, ma soprattutto per produrre energia, servendosi proprio dei grassi. Questa, che tutti considerano semplicemente la vitamina contro il raffreddore, è in realtà uno straordinario attivatore metabolico. Le ultime ricerche scientifiche infatti hanno messo in evidenza che grazie alla vitamina C il nostro corpo è in grado di bruciare molti più grassi, molto più in fretta. Ma per sfruttare il suo potere bruciagrassi bisogna assumerla nel modo giusto. Cosa vuol dire? Che bisogna garantirsi una ricarica di vitamina C ogni giorno e a ogni pasto. Per prima cosa con gli alimenti che ne sono più ricchi e poi con un integratore naturale che completi l’azione della dieta. È questa combinazione che ti assicurerà di far scorta di vitamina C durante tutto l’arco della giornata, ogni quattro-cinque ore: cosi la vitamina C sarà sempre disponibile per dare l’attacco a quei chili diffìcili e ostinati che finora hanno resistito anche all’azione di dieta e attività fisica.

Il nostro corpo per utilizzare i grassi che sono accumulati nel tessuto adiposo deve avere a disposizione la vitamina C. È lei che entra nella composizione di un aminoacido, la carnitina, che letteralmente porta i grassi ai muscoli affinché vengano bruciati per produrre energia. È quindi estremamente semplice comprendere che senza vitamina C il nostro grasso non potrà essere eliminato, rimanendo su pancia, cosce e fianchi. Potremmo dire che grazie alla vitamina C i grassi diventano “disponibili” per essere bruciati a livello dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule. Aumentare il livello di vitamina C, e quindi permettere all’organismo di produrre più facilmente carnitina, ti consentirà di eliminare i grassi più facilmente e gli effetti benefici li osserverai non solo sulla bilancia. Perché i grassi bruciati serviranno per produrre energia e quindi ti sentirai più forte, vitale e tonica. La vitamina C aiuta a dimagrire anche perché favorisce l’assorbimento del ferro, altro componente della carnitina, ma soprattutto delle moglobina, che porta ossigeno ai tessuti e favorisce così la combustione dei lipidi. Per sfruttare il potere della vitamina C per perdere peso, devi assumerla ogni giorno, e in questo periodo in quantità ancora maggiori rispetto al solito. Perché è proprio adesso che il tuo corpo ha bisogno di una ricarica di vitamina C, che consuma in grandi quantità anche per potenziare le tue difese immunitarie in mesi sempre più freddi e per aiutarti a resistere allo stress di una stagione lavorativa ormai entrata nel vivo. Una “dieta della vitamina C” è quello che ti ci vuole adesso per mantenere attivo il tuo metabolismo ed eliminare i chili di troppo in uno dei periodi in cui è più alto il rischio di un rallentamento metabolico.