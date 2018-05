Vladimir Luxuria pubblica la foto di quando fu aggredita: “Mi fecero male i cazzotti e l’indifferenza”

Troppo spesso si sentono storie di bullismo e di violenza. Ci si accanisce contro il prossimo solo perché è “diverso”.

Diverso da chi poi, verrebbe da chiedere?

Vladimir Luxuria (52), scrittrice, attivista ed ex deputata ha voluto pubblicare sul suo profilo Facebook una sua foto. Risale a parecchi anni fa. Al tempo aveva solo 20 anni quando fu aggredita da un gruppo di ragazzi in metropolitana. Restò vittima di un gesto di violenza ingiustificato e crudele.

Luxuria ha così commentato la foto:

«Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora… li ho superati entrambi… #bullismo #omofobia #transfobia».

La decisione di postare questa foto è chiara.

Luxuria ha voluto sottolineare quanto l’indifferenza della gente (che non fece nulla per aiutarla) l’abbia ferita al pari della violenza fisica. Ha poi evidenziato l’importanza di non smettere mai di parlare di temi quali: il bullismo, l’omofobia e la transfobia.

Perché solo combattendo l’ignoranza potremo smettere di parlare di “diversi”.