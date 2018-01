Vodafone lancia il bando Action for 5G dedicato al 5G

La nuova rete 5G ed è diventata realtà, l’azienda delle telecomunicazioni Verizon saggia attestando queste innovazioni in 11 città degli Stati Uniti e anche la compagnia telefonica AT&T stanno sul traguardo. La 5G il nuovo sistema altresì che le aziende di telecomunicazioni stanno cercando di implementare servizi di comunicazione wireless già esistenti. È stata progettata per consentire uno scambio di dati e una connessione contestabile, utilizzando le fasce 28,37 e 39 GHz, conosciuta anche come millimetriche. Questa tecnologia è stata progettata per funzionare in congiunzione con quello che l’ex capo della CIA David Petraus ha definito ” Internet delle cose o degli oggetti”.

Vodafone Italia lancia ‘Action for 5G’, il primo bando dedicato alle startup che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G sulla città di Milano, con questo bando, si legge in una nota, intende creare un ecosistema di aziende, sviluppatori e innovatori attorno al 5G, per trasformare Milano nella capitale europea del 5G con un investimento totale di 10 milioni di euro in 4 anni.

‘Action for 5G’ è realizzato in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico, con l’obiettivo di promuovere progetti e innovazioni di robotica, sensoristica, dispositivi connessi di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale e, più in generale, di applicazioni e soluzioni digitali che abbiano nel 5G il fattore abilitante distintivo negli ambiti industria 4.0, sanità, smart city, smart grid, sicurezza ed entertainment.

Il bando è aperto a startup innovative (già costituite o costituende), PMI e imprese sociali con asset di unicità e proprietà intellettuale e team dedicati al progetto presentato.

"Action for 5G" è un'iniziativa promossa da Vodafone Italia S.p.A.

Il 5G si presenta come un importante elemento di discontinuità alla base di un nuova fase di innovazione digitale. Vodafone Italia, da sempre leader nell’innovazione, crede fermamente nell’importanza di cogliere le nuove opportunità che il 5G offrirà ed è pronta a sostenere lo sviluppo di infrastrutture che abilitino l’offerta di servizi innovativi.

L’obiettivo del bando “Action for 5G” (di seguito “il Bando”), realizzato in collaborazione con PoliHub, incubatore del Politecnico di Milano e gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, è quello di stimolare e supportare la nascita di progetti innovativi che individuino nel 5G il fattore abilitante distintivo e più in generale di:

incidere sullo sviluppo dell’ecosistema 5G, tecnologico e produttivo, preparando il terreno per la fase commerciale · contribuire a definire gli standard futuri della nuova tecnologia · favorire la diffusione di conoscenze e competenze che consentano la massima fruizione delle potenzialità delle reti di nuova generazione · essere da stimolo alla creatività nello sviluppo di servizi e applicazioni che massimizzino l’impatto sociale, economico e ambientale della trasformazione digitale · rendere l’infrastruttura di comunicazioni il nuovo substrato fortemente integrato e plasmato sul territorio locale.

Il Bando permetterà l’accesso a finanziamenti, risorse e spazi dell’Open Lab IoT di Vodafone per lo sviluppo congiunto di servizi e applicazioni Narrowband Internet of Things e al Campus Open Lab del Politecnico di Milano e agli spazi del Polihub per progetti in altri ambiti dove verranno installate stazioni radio base 5G così da consentire la sperimentazione dei servizi ideati.

Vodafone Italia metterà a disposizione dei progetti selezionati un totale di 2.5 Milioni di Euro su 12 mesi, senza obbligo di restituzione limitatamente ai casi diversi dal “Seed Capital” di cui al successivo Art. 6. Eventuale residuo potrà essere reinvestito nei successivi Bandi “Action for 5G” oppure sui progetti innovativi del presente Bando che si saranno particolarmente distinti.