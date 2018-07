Voglio festeggiare il mio compleanno in carcere: va dai carabinieri e si fa arrestare

Arriva da Palermo una storia paradossale che ha per protagonista un uomo di trentasette anni. Un uomo che martedì scorso 24 luglio, nel giorno del suo compleanno, si è presentato con una valigia in mano dai carabinieri e ha chiesto di essere arrestato. “Aiutatemi, voglio tornare in carcere”, è quanto il trentasettenne avrebbe detto alla stazione dei carabinieri San Filippo Neri dopo aver bussato alla loro porta. Il protagonista della vicenda è un pregiudicato dello Zen con precedenti per furto e resistenza che in quel momento doveva trovarsi agli arresti domiciliari. A quanto pare, l’uomo ha lasciato la sua abitazione dove stava scontando i domiciliari e si è presentato dai carabinieri facendo in modo, appunto, di riuscire a tornare in carcere.

L’uomo è riuscito a farsi arrestare e tornare in carcere – Perché questo desiderio? Era il suo compleanno e lui voleva festeggiarlo dietro le sbarre evidentemente circondato dalle persone che aveva conosciuto lì. I militari palermitani, increduli dinanzi a tale racconto, non hanno potuto far altro che identificare l’uomo e, dopo aver accertato che si trovava agli arresti domiciliari, arrestarlo per evasione. Giudicato per direttissima, per il pregiudicato si sono aperte le porte del carcere proprio come lui desiderava.