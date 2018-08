Volevamo fermarci a 20, famiglia dei record aspetta 21esimo figlio

Da tempo ormai parlare di famiglie numerose nei Paesi occidentali equivale a parlare al massimo di quattro o cinque figli oltre ai genitori. Fa decisamente eccezione però la famiglia Radford da Morecambe, in Lancashire, nel Regno Unito. La coppia formata da Sue, 42 anni, e Noel, 46 anni, infatti, è arrivata addirittura a venti figli e ora è in attesa del figlio numero 21. L’annuncio è arrivato dagli stessi coniugi britannici attraverso i loro canali social, usati dalla famiglia per raccontare le avventure del nutrito gruppo famigliare. E pensare che i due, come avevano confermato anche nei mesi scorsi, volevano fermarsi al figlio numero venti, Archie, che è nato appena lo scorso mese di settembre, ma il destino forse ha voluto diversamente.

“Volevamo fermarci al 20esimo, ma… sorpresa: è in arrivo il 21esimo, una bimba” hanno spiegato infatti i due. In un video di YouTube, Sue parla alla telecamera annunciando i lieto evento: “Stiamo tornando a casa dopo aver avuto un appuntamento davvero speciale e incantevole: indovinate!”. Il riferimento è all’ecografia che ha dato loro la certezza del sesso del piccolo che nascerà a novembre. Si tratterà infatti di una bambina che alla nascita avrà quasi 30 anni di meno rispetto al fratello maggiore Chris che infatti ha 29 anni. Dopo di lui ci sono Sophie, 24, Chloe, 22, Jack, 21, Daniel, 19, Luke, 17, Millie, 16, Katie, 15, James, 14, Ellie, 13, Aimee, 12, Josh, 10, Max, 9, Tillie, 8, Oscar, 6, Casper, 5, Hallie, 3, Phoebe, 22 mesi, e Archie, nato a settembre 2017. Alfie, invece, nacque senza vita nel 2014. Sue Radford è rimasta incinta per la prima volta quando aveva solo 14 anni e lui 18. Lei e Noel decisero di tenere il bambino nonostante fossero entrambi molto giovani. Da allora però non si son fermati più nonostante siano diventati già nonni. La figlia più grande, Sophie, infatti a sua avuto ha avuto dei bambini allargando ancora di più la famiglia.