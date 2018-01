Volo United Airlines shock: passeggero imbratta due bagni con feci, aereo costretto a tornare a terra

Atterraggio imprevisto per “emergenza toilette”. Un aereo della United Airlinescon 245 passeggeri a bordo in volo da Chicago a Hong Kong è stato costretto ad atterrare in Alaska a causa di una “emergenza toilette” provocata da un passeggero che ha spalmato feci dappertutto in due bagni del velivolo. “Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato i due bagni coi suoi escrementi” ha detto il portavoce dell’aeroporto di Anchorage, Joe Gamache, come riportano i media Usa.

Il passeggero 22enne, residente negli Stati Uniti, è stato portato all’ospedale locale per una verifica delle sue condizioni mentali. L’uomo non ha minacciato nessuno e non ha assunto comportamenti violenti.

Viaggiare in aereo

Se si viaggia in aereo è meglio evitare: · paesi dove l’igiene non è sempre perfetta · paesi dove c’e’ l’obbligo delle vaccinazioni · paesi dove le prestazioni mediche non hanno standard particolarmente elevati Informazioni utili per le donne in gravidanza Il viaggio aereo non è consigliabile alle donne che abbiano partorito nei 7 giorni precedenti o che prevedano possano partorire nei 7 giorni successivi al volo. Le donne in stato di gravidanza che desiderino viaggiare dopo la 29ª settimana devono portare con sé un certificato firmato da un ginecologo o da un ostetrico, attestante:

· la conferma di una gravidanza singola o multipla. · l’assenza di complicazioni. · la data presunta del parto. · le buone condizioni di salute della donna. · il nullaosta al compimento del viaggio. Le gravide nelle ultime 4 settimane della gestazione devono predisporre un nullaosta al volo – modulo Medical Information Form (MEDIF) o certificato simile – e consegnarlo al check-in. Tale nullaosta prevede la compilazione completa del MEDIF debitamente firmato sia dalla donna in dolce attesa che dal suo ginecologo di fiducia. Il limite prestabilito non è lo stesso per tutte le compagnie, prima dell’acquisto del biglietto è consigliabile controllare le regolare della compagnia scelta. Il MEDIF non deve essere anteriore a 7 giorni dal volo e può essere richiesto anche alla Compagnia e all’agenzia di viaggi. Il nullaosta sanitario ( Medical Information Form ) al volo è obbligatorio se la gravida: · è nelle ultime 4 settimane dal parto · ha una gestazione con complicazioni mediche · è previsto un parto gemellare

Pressurizzazione La variazione di altitudine in volo incide, sebbene in minima parte, sulla pressione esercitata dall’ossigeno presente nell’aria che circola in cabina; tale pressione infatti diminuisce col crescere dell’altitudine stessa. La pressurizzazione della cabina garantisce tuttavia la sicurezza del passeggero a qualsiasi quota di volo. Per superare gli eventuali piccoli disagi derivanti dalla variazione di altitudine soprattutto in fase di decollo e atterraggio, ti consigliamo di effettuare sbadigli profondi, bere acqua, masticare una gomma americana o gustare una caramella.

Informazioni sulla Sindrome DVT ( deep venous thrombosis ) Volare durante la dolce attesa può facilitare una trombosi venosa profonda. Il sangue tende ad aumentare la propria coagulabilità e se si formano dei trombi ( coauguli di sangue), uno di questi potrebbe provocare una embolia polmonare mortalmente pericolosa andando ad intasare i vasi polmonari e non permettendo quindi una buona ossigenazione del sangue. Si ritiene che la trombosi venosa profonda sia in relazione anche con gli aborti spontanei e i feti nati morti. Scegli la poltrona che dà sul corridoio: ti sarà certamente più facile alzarti e passeggiare, un’operazione che è bene compiere almeno ogni 15 minuti. La formazione di trombi nelle vene degli arti inferiori è conosciuta come “trombosi venosa profonda”. Tale patologia può riguardare coloro che conducono una vita particolarmente sedentaria e che rimangono seduti nella stessa posizione per molto tempo. Tra i comportamenti da adottare a bordo si consiglia di: · bere acqua frequentemente durante il volo · limitare l’assunzione di alcolici prima e durante il volo, non assumere bevande contenenti caffeina ( coca-cola – caffè ecc. ) · indossare scarpe comode e soprattutto che non costringano il collo del piede · evitare il più possibile di accavallare le gambe mentre si è seduti a bordo · effettuare il più possibile gli esercizi di seguito riportati.

Le caratteristiche degli aerei moderni comportano rischi medici e ambientali importanti, anche se infrequenti. Per gli individui che vivono in prossimità di grandi aeroporti, l’alto grado di inquinamento acustico e dell’aria può aggravare un’ampia varietà di patologie e condizioni psicologiche. I mezzi utilizzati per far fronte agli incidenti aerei, siti nei pressi degli aeroporti, hanno lo scopo di provvedere alle cure iniziali dei traumi e delle ustioni più gravi tra i sopravvissuti a un disastro aereo.

I viaggi aerei possono provocare o aggravare alcune patologie. Sono pochissime le condizioni patologiche che controindicano in maniera assoluta il viaggio aereo, ad ogni modo, alcuni pazienti dovranno prendere le dovute precauzioni e pianificarlo attentamente. Durante un volo, in caso di malore può essere richiesto l’intervento medico, in tutti i voli di linea nazionali degli Stati Uniti è obbligatoria la presenza di un pronto soccorso e di farmaci di primo intervento.

Effetti fisiologici Cambiamenti della pressione barometrica: alcuni aerei di piccole dimensioni, che di solito volano a quote inferiori ai 3000 metri, non sono dotati di pressurizzazione, al contrario, nei moderni jet aerei, la pressione nelle cabine è equivalente a quella atmosferica compresa tra 1525-2440 metri, indipendentemente dall’altitudine raggiunta. A tali livelli pressori, l’aria libera nelle cavità corporee si espande di circa il 25% e ciò può aggravare alcune condizioni mediche. L’infiammazione delle alte vie respiratorie o le allergie possono comportare un’ostruzione delle trombe di Eustachio e degli orifizi dei seni paranasali, a cui possono conseguire una barotite media (infiammazione dell’orecchio ) o una barosinusite (infiammazione di uno o più seni paranasali). Quando si modifica la pressione dell’aria, si possono verificare dolori facciali di origine dentale. Queste condizioni possono essere prevenute o alleviate dall’esecuzione di sbadigli, deglutizioni a naso chiuso durante la discesa o con l’uso di spray nasali decongestionanti o di antistaminici prima o durante il volo. I bambini sono particolarmente sensibili alla barotite media e quindi bisogna dare loro liquidi o cibo durante la discesa aerea, per stimolare la deglutizione.

L’improvvisa perdita della pressurizzazione della cabina, che può avvenire accidentalmente, può essere causa di ulteriori problemi. Il viaggio aereo è controindicato nei pazienti affetti da pneumotorace (formazione ed accumulo di aria nella cavità pleurica, che determina il collasso del polmone) e in coloro che presentano intrappolamento viscerale di aria o gas, che espandendosi possono causare dolori o danni tissutali (p. es., pazienti che hanno subito di recente [< 10 giorni] interventi toracici o addominali, o pazienti sottoposti a iniezione intraoculare di gas). I pazienti con una colostomia (abboccamento chirurgico tra colon e parete addominale per permettere al contenuto fecale di fuoriuscire attraverso una via alternativa a quella naturale) devono indossare una sacca ampia e aspettarsi un frequente riempimento.

Diminuzione della tensione di O2: la pressione di una cabina aerea, equivalente alla pressione presente a 2640 m di altitudine, corrisponde a una PaO2 di circa 70 mm Hg, che è ben tollerata dai viaggiatori sani. In genere, chiunque possa percorrere circa 46 m o salire una rampa di scale senza presentare un aggravamento dei propri sintomi, può tollerare le normali condizioni di una cabina aerea, senza ulteriore somministrazione di O2. Tuttavia, possono insorgere problemi in pazienti con: malattie polmonari moderate o gravi (p. es., asma, enfisema (gli alveoli polmonari perdono la loro elasticità, si dilatano, si atrofizzano e riducono la loro capacità funzionale, cosicché il sangue tende a sovraccaricarsi di anidride carbonica), fibrosi cistica), insufficienza cardiaca, anemia, grave angina pectoris (dolore al torace provocato dall’insufficiente ossigenazione del muscolo cardiaco a causa di una transitoria diminuzione del flusso sanguigno attraverso le arterie coronariche), alcune malattie cardiache congenite. Questi pazienti, di solito, possono volare tranquillamente con appositi erogatori di O2 continuo, che devono essere forniti dalle linee aeree (è richiesto però un preavviso minimo di 72 h). I pazienti convalescenti da un IMA (infarto miocardico acuto) possono viaggiare quando le loro condizioni cliniche si siano stabilizzate, di solito entro 10-14 gg dall’evento acuto. Frequentemente, durante i voli lunghi può svilupparsi un lieve edema (gonfiore), conseguente alla stasi venosa, che non deve essere confuso con l’insufficienza cardiaca. Il fumo può aggravare una leggera ipossia e deve essere evitato prima del volo. L’ipossia e l’affaticamento possono aggravare gli effetti dell’alcol. Turbolenza: la turbolenza può provocare mal d’aria o traumi, quindi i passeggeri devono tenere allacciate le cinture di sicurezza per tutto il tempo.