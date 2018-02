Voragine nel pieno centro di Roma, auto inghiottite e sprofondate oltre 10 metri

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri a Roma dove improvvisamente si è aperta una voragine del manto stradale in via Livio Andronico nella Bassa Balduina sulla adottivo ai lavori di un cantiere di demolizione di una struttura in via Lattanzio. Purtroppo nella voragine sono cadute alcune auto che erano parcheggiate nelle vicinanze, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine e gli inquirenti sarebbero in attesa delle prime informazioni da parte delle forze dell’ordine che sono intervenute nella zona del crollo praticamente dopo pochi minuti. Come abbiamo riferito alcune auto circa una decina sarebbero cadute nella voragine sprofondando per circa 10 m. Stando a quanto emerso Dai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano rimaste parcheggiate le macchine.

Non è stato ancora confermato ma sembrerebbe che qualche tempo fa sia stata segnalata una perdita di acqua piuttosto consistente in quella zona. Riguardo il crollo del manto stradale che ricordiamo è avvenuto nella via Andronico, Acea nella giornata di ieri ha fatto sapere che sul posto Si è recata una squadra di pronto intervento che ha chiuso la condotta danneggiata da quello della strada ed ha aggiunto che questo provocherà inevitabilmente il fuori servizio nella zona interessata. “E’ crollata una parte di strada, accerteremo le responsabilità perché i responsabili dovranno pagare“, ha detto la prima cittadina. “Per fortuna non ci sono feriti – ha spiegato Raggi – ma sono state precauzionalmente evacuate le due palazzine che affacciano sull’area“.

“Un’evacuazione che ha coinvolto “20-22 nuclei familiari, quindi circa 50-60 persone. Abbiamo già attivato il protocollo per ospitare queste persone in caso non possano rientrare in casa questa notte. Metteremo in sicurezza l’area, che è sotto sequestro. C’è la magistratura – ha ribadito la sindaca – e tutte le responsabilità saranno accertate”. Tanta rabbia da parte dei residenti del quartiere Balduina ed una cittadina che si è sfogata con i cronisti presenti, ha riferito di avere le perizie geologiche e che non sarebbe stato possibile dare delle concessioni edilizie in quell’aria.

La donna avrebbe anche riferito di avere segnalato ad Acea che vi era una perdita d’acqua. “Questa è Monte Ciocci, è una zona costruita su materiale argilloso, è una zona instabile. Io ho solo segnalato la perdita d’acqua, mi sono fidata del permesso di costruire rilasciato dal Municipio. E’ la cronaca di una morte annunciata”, aggiunge ancora la donna. Intervenuta sul caso della voragine, anche il Codacons che ha annunciato un esposto alla Procura di Roma Affinché si faccia luce sulle cause e sulle responsabilità dell’ incidente.

Roma crolla come un castello di sabbia. Dopo la voragine in via Catania (zona piazza Bologna), e la conseguente caduta di una donna di 78 anni, ieri un nuovo, incredibile cedimento.Un’intera strada è crollata nel quartiere Balduina. Circa trenta metri di via Livio Andronico sono franati, intorno alle 17, inghiottendo otto auto parcheggiate. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo grande spavento per i residenti e disagi per una ventina di famiglie, circa 50-60 persone,che hanno dovuto abbandonare due palazzi «in via precauzionale». Dalle prime informazioni, sembra che a causare il dissesto della strada sia stata una perdita d’acqua, procurata probabilmente dai lavori di un cantiere aperto sulla strada. Tra il 25 e il 28 gennaio erano stati eseguiti lavori sul manto stradale a causa di una copiosa fuoriuscita di acqua, nel punto proprio dov’è crollata la strada. I residenti da tempo avevano notato e denunciato crepe sull’asfalto e rumori sospetti. La zona era diventata un cantiere a cielo aperto dallo scorso ottobre. Un istituto paritario di via Lattanzio stava per trasformarsi, percedere il posto a due edifici, uno destinato ad appartamenti residenziali e l’altro a uffici e servizi. La questione aveva fatto storcere più di qualche bocca. Il dipartimento all’Urbanistica del Comune di Roma aveva accordato il permesso di costruire,mentre il Municipio XIV aveva concesso l’occupazione di «suolo pubblico con area di cantiere».

SALVO PER MIRACOLO E si può dire si sia salvato per miracolo DanielB., 25 anni, che ieri pomeriggio poco prima del crollo si era fermato proprio a ridosso di una transenna del cantiere per osservare come procedevano i lavori:«Gli operai stavano andando via – racconta ancora scosso, – sono salito a casa.Vivo proprio di fronte alla voragine, improvvisamente l’acqua è andata via. Così sono sceso in strada per capire cosa fosse successo, pensavo all’ennesimo disagio, mi sono accorto che il punto sul quale ero in piedi fino a cinque minuti prima non c’era più. La strada era crollata in maniera longitudinale, inghiottendo tutto ciò che c’era sopra». Come detto, due palazzi ai civici 16 e 24, vicini al luogo del crollo, sono stati evacuati, le famiglie trasferite temporaneamente dal Comune in alcuni hotel. I vigili del fuoco devono effettuare dei sopralluoghi prima di poter consentire ai residenti di tornare nelle proprie case. «L’evacuazione è precauzionale» ha precisatola sindaca Virginia Raggi arrivata intorno alle 19 in via Andronico.

Sugli allarmi sollevati da tre mesi gli abitanti della zona,la Raggi ha detto: «Le responsabilità saranno accertate con le conseguenze del caso,l’area è sotto sequestro della magistratura. Chi è responsabile dovrà pagare». FASCICOLO IN PROCURA Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, gli inquirenti sono in attesa delle prime informative da parte delle forze dell’ordine intervenute nella zona del crollo.Anche il Codacons,associazione in difesa dei consumatori, annuncia per oggi un esposto in procura affinché si faccia luce sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente. Quello della Balduina è però soltanto l’ultimo degli episodi di voragini che si sono aperte in città. Solo un paio di esempi:quelle di via Ambrosini alla Montagnola e quella doppia in via Gregorio VII, all’incrocio con via San Damaso. Senza contare le buche eil manto stradale delle strade ridotto da tempo immemorabile a un colabrodo.