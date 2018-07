West Nile, colpito da virus muore dopo 3 giorni di agonia per colpa di una zanzara infetta

La notizia che vi stiamo raccontando tratta di un uomo di Cento, nel ferrarese il quale è morto per una zanzara infetta dal virus West Nile. L‘uomo è morto dopo tre giorni di agonia e sarebbe morto all’ospedale di Cona dopo aver contratto il virus West Nile tramite la puntura di una zanzara infetta. L’uomo era stato ricoverato lo scorso 24 luglio per una caduta, ma le condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il 77enne del Ferrarese è morto nell’ospedale di Cona per una puntura di zanzara infetta. Sembra però che l’uomo già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori sarebbe stato ricoverato il 24 luglio per una caduta, ma le condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile.

Il quadro si è aggravato a causa dei problemi che aveva già l uomo. Infatti il 28 luglio è deceduto, e solo pochi giorni fa erano stati registrati dei nuovi casi di virus West Nile nel Veneto. Almeno altri tre pazienti sarebbero stati ricoverati in due giorni e due di loro sono stati ricoverati a poca distanza. Tutte le persone che hanno contratto il virus del tipo West Nile vivono nella provincia di Venezia.

Nella stessa giornata in cui era stato registrato l’allarme per un uomo di Mira ricoverato per un encefalite all’ospedale di Dolo, un altro caso è stato confermato dalle autorità sanitarie a Pianiga e si tratterebbe di un 59enne che vive nella frazione di Mellaredo. Da 3 giorni l’uomo sembra ad avere febbre alta ed un mal di testa. Il quadro clinico non sembra preoccupante ma alcuni sintomi hanno spinto il medico di famiglia ad ordinare esami specifici nel sangue, che avrebbe appunto confermato la presenza di virus del Nilo occidentale.

Il paziente quindi è stato ricoverato d’urgenza Padova. Nelle ultime ore l USL avrebbe avvisato il comune di Mira dell’ encefalite da virus West Nile che aveva colpito un altro uomo di Mira precedentemente all’ospedale di Rovigo dove era stato ricoverato un settantenne di Cavarzere. Il virus West Nile conosciuto anche come virus del Nilo occidentale è un virus che solo accidentalmente potrebbe infettare l’uomo. La patologia viene trasmessa all’uomo e agli animali generalmente gli uccelli e in alcuni casi anche cani e gatti, attraverso la puntura di zanzare infette più frequentemente del tipo culex e non si tratterebbe di trasmissione da persona a persona.