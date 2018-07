West Nile, tre i casi in provincia di Padova. E’ allarme

E’ ancora emergenza virus West Nile dopo che i nuovi casi sono stati registrati in Veneto e sono almeno tre i pazienti ricoverati in soli due giorni, Due dei quali a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Queste persone che hanno contratto questo virus,, vivono nella provincia di Venezia. Stando a quanto ricostruito dai media locali, sembra che l’allarme sia stato registrato per il ricovero di un uomo di Mira, il quale pare avesse un’ encefalite e si trova ancora ricoverato all’ospedale di Dolo. Dopo qualche ora è stato confermato un altro caso dalle autorità sanitarie a Pianiga E si tratterebbe di un 51enne che vive nella frazione di Mellaredo. Stando a quanto emerso, sembra che questo paziente da tre giorni avesse febbre molto alta ed un forte mal di testa e nonostante il quadro clinico non sembrava particolarmente preoccupante, alcuni sintomi hanno spinto i medici a fare degli esami più approfonditi che hanno appunto confermato la presenza del virus.

A questo punto l’uomo è stato ricoverato di urgenza Padova e le sue condizioni di salute sembrano essere stabili. Sembra che l’ Usl3 avesse nelle ultime ore avvisato il comune di Mira delle encefalite da virus West Nile che aveva colpito un altro paziente e precedentemente era stato anche ricoverato un settantenne di Cavarzere all’ospedale di Rovigo. Il virus noto anche come virus del Nilo occidentale pare sia un arbovirus che può infettare soltanto accidentalmente l’uomo.

Il virus viene trasmessa all’uomo e anche agli animali per lo più equini, uccelli e in alcuni casi anche a cani gatti e conigli attraverso la puntura di zanzara infetta e la cosa importante è che non si trasmette da uomo a uomo. Per poter in qualche modo contrastare la diffusione del virus solitamente si è soliti operare la disinfestazione delle abitazioni dei soggetti affetti così come delle abitazioni delle zone vicine. A tal riguardo il protocollo sanitario che è stato sviluppato dalla regione Veneto prevede delle disinfestazioni speciali nelle zone interessate da altri miei periodi maggiormente interessati da manifestazioni come feste.

È stato l’assessore all’ambiente del comune di Mira Maurizio Barberini il quale ha riferito che la situazione è costantemente monitorata e come richiesto dal protocollo stanno provvedendo oltre via la disinfestazione anche ad una azione di informazione della cittadinanza attraverso l’installazione di appositi cartelli nel territorio Per sensibilizzare i residenti ad un atteggiamento di prudenza e di prevenzione soprattutto nelle accesso delle zone Verdi i parchi giardini e Gli orti privati. «Non solo disinfestazione, ma anche informazione della cittadinanza con cartelli per sensibilizzare i residenti a un atteggiamento di prudenza, in particolare in zone verdi. Nessun allarme, ma la prevenzione è la cosa migliore da fare», spiega l’Assessore comunale all’Ambiente. Il virus nel Veneto sembra avere una presenza stabile dal 2007 Ma va riconosciuto che c’è stato da loro un certo lavoro di monitoraggio costante, questo ha fatto sì che i danni possano essere stati limitati.