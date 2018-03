WhatsApp, adesso basta: update contro le catene di Sant’Antonio

WhatsApp è la chat di messaggistica più famosa al mondo. L’applicazione ormai è diventata indispensabile per inviare messaggi istantanei, scambio di dati e molto altro. Dalla sua nascita con vari update è migliorata notevolmente soddisfando gli utenti che sono rimasti fedeli ad essa nel tempo.Ovviamente la concorrenza prova in tutti i modi a sottrarre utenti dalla piattaforma. Moltissime sono, infatti, le altre applicazioni di messaggistica che provano in tutti i modi a spodestare l’immenso potere di WhatsApp sugli smartphone, ma nonostante tutto la famosa applicazione di messaggistica riesce a stare ancora in vetta.

Addio alle catene di Sant’Antonio

La cosa più fastidiosa quando si utilizzano determinate applicazioni di messaggistica sono le famose catene di Sant’Antonio. Sicuramente almeno una volta sarà arrivata anche sul proprio WhatsApp. Va ricordato, però, che a volte c’è chi rimane succube di tutto ciò e questo porta la pazienza degli utenti al limite. Tutti coloro che ricevono una comunicazione su WhatsApp si aspettano di aprire un messaggio scritto da un amico e soprattutto che sia sensato, ma quando ci si imbatte in una catena di Sant’Antonio la parolaccia è d’obbligo.

Finalmente chi sta a capo della piattaforma ha deciso di mettere fine a questa tortura tecnologica attraverso un update che sarà divulgato nei prossimi giorni. La società prenderà in considerazione tutte le segnalazioni da parte degli utenti segnalati come spam, ed inoltre con l’aiuto di un algoritmo riuscirà a bloccare il messaggio dopo la 25ª condivisione.

Nel momento dell’agonismo si accorge che il messaggio è sospetto, lo passerà sotto esame per capire se sia spam oppure no.

Occhio alle truffe

Oltre al fatto di far spazientire l’utente, le catene di Sant’Antonio a volte queste possono trasformarsi in veri e propri truffe ai danni dei consumatori. Tantissimi sono i messaggi fake che promettono denaro o buoni sconto invitando a cliccare su un ipotetico link il più delle volte dannoso. A volte questo tipo di messaggi può trasformarsi in veri e propri allarmismi, dando all’utente notizie bufala. Ovviamente il nostro consiglio è quello, quando arriva un messaggio invitando a fare clic su un link, di bloccare immediatamente il contatto e segnalarlo come spam perché alcune volte dietro questi link può nascondersi addirittura un virus in grado di bloccare lo smartphone.