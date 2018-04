WhatsApp alza l’età minima per chattare: adesso sale a sedici anni

Come si farà a controllare è la domanda che si fanno tutti. In ogni caso, Whatsapp ha spostato da 13 a 16 anni l’età minima per poter scaricare l’app tra le più utilizzate in assoluto nel mondo. La nuova regola, però, è valida soltanto in Europa, mentre nel resto del mondo compiuti 13 anni si potrà iniziare a messaggiare con il servizio di Facebook. «Se vivete in un Paese della regione europea, dovete avere almeno 16 anni per usufruire dei nostri servizi», si legge sul sito della app, che si sta preparando per il 25 maggio, quando acquisirà piena efficacia la General Data Protection Regulation (Gdpr). La decisione, infatti, rientra in un aggiornamento dei “Termini di Servizio” e fa parte dei provvedimenti presi in vista del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) che sarà pienamente effettivo a partire dal prossimo 25 maggio per tutelare i giovanissimi e quindi i propri dati personali.

Progressivamente, nei prossimi giorni la popolare app chiederà agli utenti europei di confermare di essere almeno sedicenni quando dovranno approvare i nuovi termini di servizio e l’informativa sulla privacy. Non è chiaro come l’app, che nel mondo conta 1 miliardo e mezzo di utenti, lo farà. Forse per autocertificazione o incrociando i dati con quelli di Facebook e Instagram. Cosa che finora non è mai accaduta.

La novità fa il paio con quella che di recente ha interessato gli utenti di Facebook. La popolare “piazza” di internet ha innalzato l’età minima, da 13 a 15 anni, perpoter condividere informazioni sul social network in Europa con la richiesta di un’autorizzazione dei genitori. Il Gdpr è la più grande riforma della privacy online da quando esiste internet e darà ai cittadini dell’Unione europea anche il diritto di conoscere quali informazioni e dati personali vengano conservati e anche il diritto di ottenerne la cancellazione. Un regolamento che può comportare per i provider multe fino al 4% del loro fatturato globale o fino a 20 milioni di euro. WhatsApp è stata fondata nel 2009 e nel 2014 è stata acquistata da Facebook per 19 miliardi di dollari.