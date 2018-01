WhatsApp, arriva l’applicazione per recuperare i messaggi cancellati

L’applicazione Comunque non sembra registri i messaggi e non va a toccare nemmeno i messaggi che vengono letti, Cioè dire In poche parole non va in conflitto con WhatsApp. “Il servizio si chiama WhatsRemoved ed è scaricabile gratuitamente dal portale Google Play Services. Una volta installato, registra tutte le notifiche di WhatsApp e avvisa l’utente quando un messaggio inviato da un contatto è stato cancellato. Non solo, perché è in grado “di individuare anche immagini, video e audio” che sono stati eliminati. WhatsRemoved non entra in conflitto con il servizio di messaggistica istantanea perché non ne viola i termini d’uso. La sua installazione infatti non apporta alcuna modifica all’esperienza offerta all’utente da WhatsApp e quindi non si corre il rischio che questo sospenda l’account”, è questo quanto si legge nella descrizione del servizio.

CANCELLARE I MESSAGGI ANCHE DOPO 17 MINUTI CONCESSI DA WHATSAPP

WhatsApp impone ai suoi utilizzatori un limite massimo di 7 minuti per poter cancellare i messaggi che vengono inviati.Tale limitazione può tuttavia essere aggirata mettendo in pratica un altro semplice trucco che in alcuni casi può tornare assai utile e che può permetterci di cancellare anche i messaggi inviati sino addirittura a 7 giorni fa. Ciò che essenzialmente dobbiamo fare è accedere alle impostazioni di Android e cambiare la data del telefono portandola almeno ad un giorno prima che il messaggio venisse inviato provvedendo altresì a disattivare la connessione ad Internet sul dispositivo (sia quella Wi-Fi sia quella dati cellulare) e ad arrestare l’uso dell’app WhatsApp sullo smartphone. Successivamente sarà sufficiente aprire nuovamente WhatsApp, selezionare la chat che contiene il messaggio da rimuovere ed eliminare quest’ultimo tappandoci sopra, poi sul simbolo del cestino in alto e scegliere l’opzione Elimina per tutti dal menu che compare. Fatto ciò, potremo configurare nuovamente la data del telefono impostando quella corretta e potremmo connetterci nuovamente a Internet. A questo punto, in corrispondenza del messaggio precedentemente rimosso troveremo la classica voce Questo messaggio è stato eliminato che viene mostrata dall’app in caso di messaggi eliminati per tutti.

RECUPERARE LE CONVERSAZIONI SU IOS

Purtroppo per quel che concerne iOS, al momento, a causa delle limitazioni imposte da Apple sul suo sistema operativo mobile, non è possibile mettere in pratica un trucco analogo a quello in oggetto per Android al fine di recuperare i messaggi cancellati dopo i fatidici 7 minuti (o oltre). Vale tuttavia la pena tener presente che la procedura può essere effettuata senza problemi nel caso dei messaggi che non sono stati eliminati per tutti e delle conversazioni rimosse erroneamente. Per riuscirci, ci basta sfruttare la funzione “di serie” per il backup di WhatsApp.

Se questa è attiva (cosa che possiamo verificare facilmente recandoci nella sezione Impostazioni dell’app, tappando sulla voce Chat, su quella Backup della chat ed accertandoci che in corrispondenza dell’opzione Backup automatico non ci sia la dicitura Mai) ci basta disinstallare e reinstallare WhatsApp sull’iPhone associato allo stesso numero di telefono e allo stesso ID Apple usato per generare il backup, affrontare la procedura di configurazione iniziale dell’applicazione, verificare il numero di telefono e accettare il ripristino delle conversazioni tappando Ripristina cronologia chat A procedura ultimata, potremmo visualizzare nuovamente tutte le conversazioni salvate sino alla data dell’ultimo backup effettuato.

WhatsApp pare che a partire dal prossimo 2018 Non funzionerà più su una lunga serie di dispositivi Android e non solo, resta di capire su quali dispositivi comunque l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo Non funzionerà più a partire già dal primo gennaio 2018? Come abbiamo riferito, WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate e cercate a carattere mondiale e sono circa un miliardo di utenti che la utilizzano regolarmente, ma purtroppo qualcosa sta per cambiare.

Dal 31 dicembre 2017 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. Lo ha annunciato in una nota ufficiale l’app di messaggistica istantanea aggiungendo di guardare ad altre forme di iOS e Android.

Nella nota l’azienda aggiunge: ” Una decisione non facile ma quella giusta, perché permetterà alle persone di tenersi meglio in contatto con amici, parenti e persone care. Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare Android, iPhone, o Windows Phone prima della fine del 2017 per continuare ad usarlo”. Il motivo principale è negli aggiornamenti e nella sicurezza, che in alcuni dipositivi, troppo “arrestrati” non sarebbe più garantita.

I telefoni in cui non sarà possibile utilizzare WhatsApp sono:

Nokia Symbian S60, dopo il 30 giugno 2017

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l’1 febbraio 2020

Su Twitter impazza l’hashtag #whatsappdown, molti si chiedono se dipenda da problemi di connessione, da problemi legati a iOS o ad Android, o magari ad un malfunzionamento del proprio cellulare: in realtà si tratta di problemi tecnici che stanno interessando il server e hanno bloccato l’applicazione in molte parti del mondo.

Segnalazioni di interruzione del servizio sono arrivate da poco prima delle 20 italiane dall’Italia, dal Sudamerica, dagli Stati uniti e dall’Asia. Al momento l’azienda non ha rilasciato alcuna comunicazione ma siamo certi che le problematiche verranno risolte nel giro di qualche ora, come è sempre accaduto. Dunque non resta che attendere, mettere da parte il telefono e provare a socializzare con chi ci sta attorno!

Un’app fake di WhatsApp presente sul Google Play Store ha registrato più di 1 milione di download da parte degli utenti prima che Google la rimuovesse dallo store e sospendesse lo sviluppatore per la violazione delle policy. Ecco perché in tale ottica, lo “Sportello dei Diritti” nella quotidiana attività di segnalazione delle frodi che viaggiano sulle nostre messaggerie e alle quali rischiamo di essere sottoposti attraverso i nostri contatti e account, informa che è stato pubblicato dalla Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “Commissariato di PS On Line – Italia” l’invito a prestare attenzione ad uno dei messaggi che ci può pervenire e che, per l’appunto, riguarda Whatsapp, ed in particolare un fantomatico annuncio dal seguente testo in italiano con punteggiatura e testo che lasciano a desiderare: “Gentile Cliente, Attenzione!”

Ma come hanno fatto gli hacker a inserire “WhatsApp Inc.” come nome dell’azienda produttrice? La fasla applicazione di Whatsapp aveva una valutazione media di oltre 4 punti su 5, ma il numero era veramente basso. Si chiamava Update WhatsApp Messenger, quella che ha “fregato” un numero molto alto di utenti ignari, che magari l’hanno scaricata pensando si trattasse di un aggiornamento per la popolare app di messaggistica.

In questi giorni, infatti, molte persone hanno ricevuto nuovi messaggi in cui si annunciava un ipotetico ritorno all’abbonamento annuale di 99 centesimi. In realtà si trattava di un’applicazione falsa, che, sfruttando la popolarità della famosissima app di messaggistica istantanea, è stata scaricata e installata addirittura da un milione di persone.

Nello scorso mese di Maggio, per alcune ore all’interno del negozio digitale di Google è stata disponibile al download l’app chiamata “WhatsApp” che non era la vera applicazione di Whatsapp.

Come scrive il sito The Hacker News, il falso Whatsapp sembra proprio l’originale, a partire dal nome: “Update WhatsApp Messenger“.

Il popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp pare che nelle ultime settimane sia stata molto attiva in termini di novità. WhatsApp proprio nei giorni scorsi ha ha introdotto una nuova funzione che permetterà di cancellare un messaggio dopo averlo inviato in modo tale che il destinatario non lo potrà visualizzare. La novità che pare abbia interessato davvero parecchio gli utenti, sarà disponibile nei prossimi giorni per tutti gli smartphone sia iOS che Android e Windows Phone soltanto grazie all’ultimo aggiornamento dell’app. Comunque questa nuova funzione permetterà di cancellare un messaggio prima che il destinatario possa vederlo e sarà sicuramente utile nei casi in cui si invierà un messaggio ad un destinatario sbagliato O quando dopo aver inviato il messaggio Ci si pente di quello che si è scritto. Si potrà scegliere di cancellare il messaggio sbagliato oppure di cui ci si è pentiti sia in chat private che di gruppo, ma solo ed esclusivamente entro 7 minuti dall’invio trascorsi i quali poi non sarà più possibile farlo.

Inoltre sembra che i destinatari possono visualizzare il messaggio prima che questa viene eliminato o se l’eliminazione per una qualsiasi motivazione non è andata a buon fine. La nuova opzione si chiama ” eliminare i messaggi per tutti”, ed è anche una opzione tra le più attese e servirà come già abbiamo riferito a cancellare messaggi inviati per errore ad un gruppo di una chat individuale soltanto ed esclusivamente entro 7 minuti dall’invio.

Se vi state chiedendo come funziona questa nuova opzione, vi basterà sapere che sia che si tratti di una frase, di un video o di una foto, sarà possibile eliminarla e selezionarla e toccando il simbolo del cestino, Dunque toccare Elimina per tutti. Una volta effettuata questa operazione i destinatari che visualizzeranno la scritta ” Questo messaggio è stato eliminato”.

Poi per procedere all’eliminazione di una comunicazione bisognerà selezionarla e premere il tasto Elimina poi una volta cancellare destinatari riceveranno un avviso.A diffondere la notizia pare sia stato il sito WABetaInfo, con Un Tweet dal suo account ufficiale Twitter. Va Inoltre ricordato che affinché i messaggi vengono eliminati per tutti Sarà necessario che sia il mittente è il destinatario siano utilizzando la versione più recente di WhatsApp disponibile per Android iPhone o Windows Phone e qualora O l’uno o l’altro non stia utilizzando la versione più recente di WhatsApp la funzionalità per eliminare i messaggi non sarà supportata. È inoltre possibile eliminare i messaggi anche e soltanto per se stessi e in questo caso bisognerà Aprire WhatsApp, andare alla chat che contiene il messaggio che si desidera eliminare, toccare e tenere premuto il messaggio, poi cliccare su Elimina E poi ancora Elimina per me.

Giusto in tempo per Halloween il team di ingegneri al lavoro su WhatsApp ha rilasciato la nuova versione beta della popolare app di messaggistica per smartphone Android che introduce numerose nuove emoji, alcune delle quali perfette per celebrare la ricorrenza del 31 ottobre con zombi, vampiri, streghe ed elfi.

Tre le nuove emotion dell’applicazione di instant messaging di proprietà di Facebook anche geni della lampada, dinosauri T-Rex, un riccio, capi di abbigliamento, nuove “faccine” per esprimere determinati stati d’animo e molto altro. Tutti coloro che desiderano utilizzare le nuove emoji senza la necessità di scaricare la versione beta di WhatsApp dovranno attendere ancora qualche settimana, quando i responsabili del servizio renderanno disponibile sul Google Play Store la nuova versione di WhatsApp Messenger per Android.

Oltre alle nuove emoji di WhatsApp ricordiamo che gli sviluppatori al lavoro sulla piattaforma sono da qualche settimana impegnati con le chiamate di gruppo che entro qualche settimana saranno rese disponibili per tutti gli utenti sia all’interno della versione per smartphone Android che in quella per dispositivi iOS. Dopo le indiscrezioni del leaker WABetaInfo, infatti, nelle ultime ore è stata scoperta la funzione segreta all’interno dell’ultima versione beta dell’applicazione. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale ma stando agli ultimi rumor l’arrivo delle chiamate di gruppo su WhatsApp sarà fissato entro qualche settimana.

Questa formidabile funzione sarà disponibile su WhatsApp tra poche settimane ma azienda proprietaria di Facebook ha già divulgato come funzionerà.Ogni persona che usa WhatsApp ha la possibilità di scegliere se condividere sì o no la propria posizione geografica. Così facendo, gli amici o familiari possono sapere in tempo reale quanto tempo ci vuole prima che vuoi raggiungere la destinazione.Questa formidabile funzione per la divulgazione della posizione in tempo reale è scritto gravata and to end, allo stesso funzionamento di qualsiasi messaggio inviato su WhatsApp, ed è in grado di stabilire con quali contatti viene condivisa la propria informazione sulla posizione geografica per quanto tempo.

WhatsApp non si ferma mai, i cambiamenti sulla chat verde infatti continuano imperterriti. Così, dopo l’arrivo di WhatsApp Business e della possibilità sia di eliminare i messaggi inviati per sbaglio che effettuare chiamate di gruppo ora sarà possibile anche far visualizzare la propria posizione in tempo reale. Infatti dopo i test nella versione non definitiva dell’applicazione, la funzione ora è ufficialmente disponibile per gli utenti di iPhone e smartphone Android con rilascio graduale nelle prossime settimane. Lo annuncia la chat di proprietà di Facebook sul suo blog.

Sul blog ufficiale dell’azienda, si dice che si può utilizzare per “incontrare i propri amici, far sapere che si è salvi o condividere il proprio percorso”. Quando un utente condivide la propria posizione volontariamente, potrà selezionare tra diversi frame per indicare il track live. Ad esempio, se una persona ha bisogno di incontrarsi con un’altra in un certo caffè, può condividere la propria posizione live per una durata di 15min o un’ora, eliminando quindi la necessità di inviare aggiornamenti costanti. Un utente può scegliere anche una durata di 8 ore, tempo massimo a cui è stato limitato.

“Oggi lanciamo una nuova funzione che ti permette di condividere la tua posizione in tempo reale con la tua famiglia o i tuoi amici – si legge in un post sul blog ufficiale dell’app – la funzione “posizione attuale” è un modo semplice e sicuro per dire a qualcuno dove ti trovi: puoi usarla per incontrare un gruppo di amici, avvisare i tuoi familiari che sei al sicuro o far sapere tra quanto tempo raggiungerai la tua destinazione”. WhatsApp si allinea così all’offerta di concorrenti come Telegram, Messaggi di Apple o Messenger che, in misure diverse, più o meno elastiche, consentono la stessa cosa.