WhatsApp diventa a pagamento ma non per tutti

Sembra che l’azienda WhatsApp, Adesso voglia iniziare a monetizzare e per questo motivo ha lanciato tutta una serie di servizi dedicati esclusivamente alle aziende, che saranno a pagamento. Stando a delle notizie più che certe, l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg avrebbe lanciato, dunque. tutta una serie di servizi dedicati esclusivamente alle aziende che saranno però a pagamento. Dopo avere lanciato dunque la versione business per le aziende, WhatsApp Adesso ha intenzione di monetizzare. La chat Dunque darà la possibilità alle società di poter integrare la messaggistica con il proprio sito e la propria applicazione in modo da poter comunicare con i clienti. Il Servizio Però pare che sarà gratuito soltanto nel caso in cui l’azienda risponderà alla sollecitazione del cliente entro le 24 ore, mentre se lo farà in un secondo momento dovrà pagare un importo che al momento non è stato indicato ma che stando ad alcune fonti, dovrebbe aggirarsi tra 0,01 e 0,09 dollari a messaggio inviato.

Se il cliente dopo la risposta dell’azienda risponderà, l’azienda poi sarà costretta a rispondere ancora. Questa funzione del tutto innovativa potrà essere utilizzata per poter inviare dei messaggi piuttosto importanti e non promozionali, così come conferma della spedizione di un prodotto, oppure l’emissione di una carta d’imbarco. Anche in questo caso sembra che ci sarà un prezzo da pagare per il messaggio al recapitato.

Ricordiamo che la versione business di WhatsApp è stata lanciata lo scorso mese di gennaio ed è stata dedicata esclusivamente alle attività commerciali. Questo servizio conta circa 1,5 miliardi di utenti ed è stata acquistata da Facebook nel 2014 per circa 19 miliardi di dollari e insieme ad Instagram e risulta la piattaforma quale Zuckerberg pare si stia riferendo negli investimenti, al contrario di Facebook che invece pare stia cominciando a mostrare alcuni segni di cedimento.

Per poter rendere possibile l’utilizzo di WhatsApp a pagamento, Facebook avrebbe lanciato il pacchetto Api, interfacce di programmazione che le aziende dovranno utilizzare sulle proprie applicazione oppure sui propri siti web. Si tratterebbe di un pacchetto che non genera dei costi qualora l’azienda risponderà a tutti i clienti entro 24 ore. La data del lancio di questo nuovo sistema a pagamento, sembra essere piuttosto incerta ma nelle prossime settimane Facebook Lancerà una campagna per poter stimolare gli utenti a comunicare sempre di più con le aziende via WhatsApp, non soltanto per chiedere informazioni.